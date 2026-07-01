ВАН ФУЧЖИ

ВАН ФУЧЖИ - китайский философ и учёный-энциклопедист, представитель неоконфуцианства.

Из вы­со­ко­об­ра­зо­ван­ной се­мьи, в 1642 году по­лу­чил учё­ную сте­пень цзюй жэнь.

По­доб­но двум дру­гим круп­ней­шим китайским мыс­ли­те­лям XVII века, Ху­ан Цзун­си и Гу Яньу, Ван Фучжи уча­ст­во­вал в воо­руженном со­про­тив­ле­нии мань­чжу­рам, вторг­шим­ся в Ки­тай , а по­сле во­ца­ре­ния в Пе­ки­не в 1648-1650 годы ино­зем­ной ди­на­стии Цин – в дея­тель­но­сти на юге стра­ны ан­ти­цин­ско­го пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с мин­ским прин­цем Чжу Юла­ном (Гуй-ва­ном). По­сле его па­де­ния вер­нул­ся на ро­ди­ну, в провинцию Ху­нань, и про­вёл там ос­тав­шую­ся часть жиз­ни в уе­ди­не­нии.

Спектр ин­те­ре­сов Ван Фучжи не­обы­чай­но ши­рок: фи­ло­со­фия (по­ми­мо кон­фу­ци­ан­ской да­ос­ская и буд­дий­ская ), ис­то­рия, литература, ес­тественные нау­ки, в том числе на­чи­нав­шие про­ни­кать с За­па­да.

Из его бо­лее чем 100 ра­бот об­на­ру­же­но и опуб­ли­ко­ва­но около 70 (пер­вое собрание сочинений уви­де­ло свет толь­ко в 1866 году). В чис­ле важ­ней­ших его со­чи­не­ний ком­мен­та­рии к ка­но­нам «И цзин» (1656 и 1686 годы), «Шу цзин», «Ши цзин» (оба по­сле 1656 года), «Чет­ве­ро­кни­жие» (1666 год), «Дао дэ цзин» (1656-1673 годы) и «Чжу­ан-цзы» (1680 год), к «Ис­прав­ле­нию не­ве­же­ст­вен­ной не­зре­ло­сти» Чжан Цзая (1680 год) и «Все­об­щему зер­ца­лу [ис­то­рии]» Сы­ма Гуа­на (1688 год), а так­же «Сян цзун ло со» («Ос­но­вы [ве­ро­уче­ния буд­дий­ской] шко­лы [фа-]сян», 1682 год), «Сы вэнь лу» («За­пи­си раз­мыш­ле­ний и во­про­сов», до 1680 года), «Ху­ан шу» («Жёл­тая кни­га», 1656 год), «Э мэн» («Зло­ве­щий сон», 1683 год).

Вслед за Чжан Цза­ем Ван Фучжи раз­вил уче­ние о «Ве­ли­кой пус­то­те» как из­началь­ной ре­аль­но­сти, все­объ­ем­лю­щем вме­сти­ли­ще еди­ной и не­унич­то­жи­мой суб­стан­ции - «пнев­мы» (ци), ко­то­рая, ди­на­ми­че­ски транс­фор­ми­ру­ясь, сгу­ща­ясь и раз­ре­жа­ясь, об­ра­зу­ет всё мно­го­об­ра­зие «тьмы ве­щей». В про­ти­во­по­лож­ность до­ми­ни­ро­вав­шей не­окон­фу­ци­ан­ской шко­ле Чэн И – Чжу Си Ван Фучжи под­чёр­ки­вал пер­во­ос­нов­ной ха­рак­тер пнев­мы: без неё ни «прин­ци­пы», ни «Не­бо», ни «серд­це» не су­ще­ст­ву­ют. Из им­ма­нент­но при­су­щей пнев­ме ди­на­мич­но­сти вы­те­ка­ла кри­ти­ка сфор­му­ли­ро­ван­но­го Чжоу Ду­ньи прин­ци­па гла­вен­ст­ва по­коя над дви­же­ни­ем, вос­хо­дя­ще­го к дао­сиз­му и уп­ро­чив­ше­го­ся бла­го­да­ря буд­диз­му. При­зна­вая по­кой про­из­вод­ным от дви­же­ния, их взаи­мо­дей­ст­вие Ван Фучжи со­от­но­сил с уни­вер­саль­ны­ми ми­ро­уст­рои­тель­ны­ми си­ла­ми инь и ян (во­пло­ще­ни­ем их един­ст­ва вы­сту­па­ет у Ван Фучжи дао): «В дви­же­нии ро­ж­да­ет­ся ян – это дви­же­ние дви­же­ния. В по­кое ро­ж­да­ет­ся инь – это по­кой дви­же­ния».

Вы­дви­нув те­зис о «при­сут­ст­вии не­бес­ных прин­ци­пов в че­ло­ве­че­ских же­ла­ни­ях», Ван Фучжи тем са­мым со­ли­да­ри­зи­ро­вал­ся с Ху­ан Цзун­си и Гу Яньу в при­зна­нии «за­кон­но­го» ха­рак­те­ра ча­ст­ных ин­те­ре­сов, чув­ст­вен­ных же­ла­ний и стрем­ле­ний к поль­зе/вы­го­де, пред­став­ляю­щих в че­ло­ве­че­ской пси­хи­ке («серд­це») на­ча­ло инь, ко­то­рое долж­но быть под­чи­не­но на­ча­лу ян (его пред­став­ля­ют в че­ло­ве­че­ском «серд­це» не­бес­ные прин­ци­пы и стрем­ле­ние к долж­ной спра­ведли­во­сти).

В государственной вла­сти Ван Фучжи ви­дел ру­ко­во­дя­щую си­лу, воз­вы­шаю­щую всё ин­ди­ви­ду­аль­ное и эгои­сти­че­ское до уров­ня все­об­щих и аль­труи­стических не­бес­ных прин­ци­пов. Ис­хо­дя из этой пред­по­сыл­ки, Ван Фучжи по­ла­гал бо­лее по­лез­ной сис­те­му цен­тра­ли­зо­ван­ных ок­ру­гов и уез­дов, не­же­ли де­цен­тра­ли­зо­ван­ных фео­дов, вы­сту­пая в этом как пря­мой ан­та­го­нист Ху­ан Цзун­си. В другом кар­ди­наль­ном пунк­те тео­ре­тической по­ле­ми­ки той эпо­хи – во­про­се о при­ори­те­те лю­дей или за­ко­нов - Ван Фучжи, на­про­тив, за­ни­мал ком­про­мисс­ную по­зи­цию, от­стаи­вая оди­на­ко­вую важ­ность тех и дру­гих и при­ми­ряя таким образом Ху­ан Цзун­си с Гу Яньу.

Как са­мый по­сле­до­вательный апо­ло­гет то­таль­но­го эво­лю­цио­низ­ма («в Под­не­бес­ной есть не­зыб­ле­мые прин­ци­пы, но нет не­зыб­ле­мых за­ко­нов», «в пре­вра­ще­ни­ях Не­ба и зем­ли еже­днев­ны об­нов­ле­ния») Ван Фучжи во второй половине XIX века был под­нят на щит идео­ло­га­ми китайского ре­фор­ма­тор­ст­ва Кан Ювэ­ем, Лян Ци­чао (1873-1923 годы) и Тань Сы­ту­ном.

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