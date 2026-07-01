ВАН ФУЧЖИ
ВАН ФУЧЖИ - китайский философ и учёный-энциклопедист, представитель неоконфуцианства.
Из высокообразованной семьи, в 1642 году получил учёную степень цзюй жэнь.
Подобно двум другим крупнейшим китайским мыслителям XVII века, Хуан Цзунси и Гу Яньу, Ван Фучжи участвовал в вооруженном сопротивлении маньчжурам, вторгшимся в Китай, а после воцарения в Пекине в 1648-1650 годы иноземной династии Цин – в деятельности на юге страны антицинского правительства во главе с минским принцем Чжу Юланом (Гуй-ваном). После его падения вернулся на родину, в провинцию Хунань, и провёл там оставшуюся часть жизни в уединении.
Спектр интересов Ван Фучжи необычайно широк: философия (помимо конфуцианской даосская и буддийская), история, литература, естественные науки, в том числе начинавшие проникать с Запада.
Из его более чем 100 работ обнаружено и опубликовано около 70 (первое собрание сочинений увидело свет только в 1866 году). В числе важнейших его сочинений комментарии к канонам «И цзин» (1656 и 1686 годы), «Шу цзин», «Ши цзин» (оба после 1656 года), «Четверокнижие» (1666 год), «Дао дэ цзин» (1656-1673 годы) и «Чжуан-цзы» (1680 год), к «Исправлению невежественной незрелости» Чжан Цзая (1680 год) и «Всеобщему зерцалу [истории]» Сыма Гуана (1688 год), а также «Сян цзун ло со» («Основы [вероучения буддийской] школы [фа-]сян», 1682 год), «Сы вэнь лу» («Записи размышлений и вопросов», до 1680 года), «Хуан шу» («Жёлтая книга», 1656 год), «Э мэн» («Зловещий сон», 1683 год).
Вслед за Чжан Цзаем Ван Фучжи развил учение о «Великой пустоте» как изначальной реальности, всеобъемлющем вместилище единой и неуничтожимой субстанции - «пневмы» (ци), которая, динамически трансформируясь, сгущаясь и разрежаясь, образует всё многообразие «тьмы вещей». В противоположность доминировавшей неоконфуцианской школе Чэн И – Чжу Си Ван Фучжи подчёркивал первоосновной характер пневмы: без неё ни «принципы», ни «Небо», ни «сердце» не существуют. Из имманентно присущей пневме динамичности вытекала критика сформулированного Чжоу Дуньи принципа главенства покоя над движением, восходящего к даосизму и упрочившегося благодаря буддизму. Признавая покой производным от движения, их взаимодействие Ван Фучжи соотносил с универсальными мироустроительными силами инь и ян (воплощением их единства выступает у Ван Фучжи дао): «В движении рождается ян – это движение движения. В покое рождается инь – это покой движения».
Выдвинув тезис о «присутствии небесных принципов в человеческих желаниях», Ван Фучжи тем самым солидаризировался с Хуан Цзунси и Гу Яньу в признании «законного» характера частных интересов, чувственных желаний и стремлений к пользе/выгоде, представляющих в человеческой психике («сердце») начало инь, которое должно быть подчинено началу ян (его представляют в человеческом «сердце» небесные принципы и стремление к должной справедливости).
В государственной власти Ван Фучжи видел руководящую силу, возвышающую всё индивидуальное и эгоистическое до уровня всеобщих и альтруистических небесных принципов. Исходя из этой предпосылки, Ван Фучжи полагал более полезной систему централизованных округов и уездов, нежели децентрализованных феодов, выступая в этом как прямой антагонист Хуан Цзунси. В другом кардинальном пункте теоретической полемики той эпохи – вопросе о приоритете людей или законов - Ван Фучжи, напротив, занимал компромиссную позицию, отстаивая одинаковую важность тех и других и примиряя таким образом Хуан Цзунси с Гу Яньу.
Как самый последовательный апологет тотального эволюционизма («в Поднебесной есть незыблемые принципы, но нет незыблемых законов», «в превращениях Неба и земли ежедневны обновления») Ван Фучжи во второй половине XIX века был поднят на щит идеологами китайского реформаторства Кан Ювэем, Лян Цичао (1873-1923 годы) и Тань Сытуном.