ВАН БИ
ВАН БИ - китайский философ.
Один из родоначальников сюань сюэ – «учения о сокровенном», синтезирующего конфуцианство и даосизм, и связанной с этим учением диалогические традиции «чистых бесед» (цин тань).
Был крупным сановником в Царстве Вэй (династия Ранняя Вэй, 220-265 годы). Биография включена в династийную историю «Сань го чжи» («Трактат о Троецарствии», конец III века, гл. 28).
Ван Би принадлежат наиболее авторитетные комментарии к основополагающим произведениям конфуцианства и даосизма - книгам «И цзин» и «Дао дэ цзин», содержащие изложение его оригинальных идей. Стремясь обосновать конфуцианские взгляды на общество и человека с помощью даосской метафизики, а не натурфилософии своих предшественников - конфуцианцев эпохи Хань, Ван Би выработал систему категорий, оказавшую в дальнейшем значительное влияние на понятийный аппарат и концепции китайского буддизма и неоконфуцианства. Он первым ввёл фундаментальную оппозицию ти/юн в значении «телесная сущность (субстанция)/деятельное проявление (функция, акциденция)». Исходя из определений дао и тезиса «наличие/бытие (ю) рождается из отсутствия/небытия (у)» («Дао дэ цзин», 40), Ван Би отождествил дао с «отсутствием/небытием», трактуемым как «единая», «предельная» и «главенствующая» «первосущность» (бэнь ти), в которой совпадают друг с другом «телесная сущность» и её «проявление». Главенство универсального дао Ван Би понимал как законосообразное, а не фаталистическое, истолковывая и дао, и «предопределение/судьбу» (мин) с помощью категории «принцип» (ли). «Принципы» он считал конститутивными компонентами «вещей» (у) и противопоставлял их «делам/событиям» (ши).
Ван Би интерпретировал учение «И цзин» как теорию временных процессов и изменений, определив, что главные элементы трактата – мантико-нумерологические символы гуа (три-, гексаграммы) - суть «времена», однако зафиксированные в гуа общепроцессуальные закономерности не могут служить основой для однозначных предсказаний - «вычислений жребия». Это философское истолкование учения «И цзин», направленное против его мантической интерпретации в предшествующей нумерологической традиции, получило дальнейшее развитие у неоконфуцианца Чэн И. В неоконфуцианстве была развита также предложенная Ван Би трактовка категории ли, а в учении буддийской школы Хуаянь - положение о дихотомии ли - ши.