ВАН БИ

ВАН БИ - китайский философ.

Один из ро­до­на­чаль­ни­ков сю­ань сюэ – «уче­ния о со­кро­вен­ном», син­те­зи­рую­ще­го кон­фу­ци­ан­ст­во и дао­сизм, и свя­зан­ной с этим уче­ни­ем диа­ло­гические тра­ди­ции «чис­тых бе­сед» (цин тань).

Был круп­ным са­нов­ни­ком в Цар­ст­ве Вэй (ди­на­стия Ран­няя Вэй, 220-265 годы). Био­гра­фия вклю­че­на в ди­на­стий­ную ис­то­рию «Сань го чжи» («Трак­тат о Трое­цар­ст­вии», конец III века, гл. 28).

Ван Би при­над­ле­жат наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ные ком­мен­та­рии к ос­но­во­по­ла­гаю­щим про­из­ве­де­ни­ям кон­фу­ци­ан­ст­ва и дао­сиз­ма - кни­гам «И цзин» и «Дао дэ цзин», со­дер­жа­щие из­ло­же­ние его ори­ги­наль­ных идей. Стре­мясь обос­но­вать кон­фу­ци­ан­ские взгля­ды на об­ще­ст­во и че­ло­ве­ка с по­мо­щью да­ос­ской ме­та­фи­зи­ки, а не на­тур­фи­ло­со­фии сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков - кон­фу­ци­ан­цев эпо­хи Хань, Ван Би вы­ра­бо­тал сис­те­му ка­те­го­рий, ока­зав­шую в даль­ней­шем зна­чительное влия­ние на по­ня­тий­ный ап­па­рат и кон­цеп­ции китайского буд­диз­ма и не­о­кон­фу­ци­анст­ва. Он пер­вым ввёл фун­даментальную оп­пози­цию ти/юн в зна­че­нии «те­лес­ная сущ­ность (суб­стан­ция)/дея­тель­ное про­яв­ле­ние (функ­ция, ак­ци­ден­ция)». Ис­хо­дя из оп­ре­де­ле­ний дао и те­зи­са «на­ли­чие/бы­тие (ю) ро­ж­да­ет­ся из от­сут­ст­вия/не­бы­тия (у)» («Дао дэ цзин», 40), Ван Би ото­жде­ст­вил дао с «от­сут­ст­ви­ем/не­бы­ти­ем», трак­туе­мым как «еди­ная», «пре­дель­ная» и «гла­вен­ст­вую­щая» «пер­во­сущ­ность» (бэнь ти), в ко­то­рой сов­пада­ют друг с дру­гом «те­лес­ная сущ­ность» и её «про­яв­ле­ние». Гла­вен­ст­во уни­вер­саль­но­го дао Ван Би по­ни­мал как за­ко­но­со­об­раз­ное, а не фа­та­ли­сти­че­ское, ис­тол­ко­вы­вая и дао, и «пре­до­пре­де­ле­ние/судь­бу» (мин) с по­мо­щью ка­те­го­рии «прин­цип» (ли). «Прин­ци­пы» он счи­тал кон­сти­ту­тив­ны­ми ком­по­нен­та­ми «ве­щей» (у) и про­ти­во­пос­тав­лял их «де­лам/со­бы­ти­ям» (ши).

Ван Би ин­тер­пре­ти­ро­вал уче­ние «И цзин» как тео­рию вре­мен­ных про­цес­сов и из­ме­не­ний, оп­ре­де­лив, что главные эле­мен­ты трак­та­та – ман­ти­ко-ну­ме­ро­ло­гические сим­во­лы гуа (три-, гек­са­грам­мы) - суть «вре­ме­на», од­на­ко за­фик­си­ро­ван­ные в гуа об­ще­про­цес­су­аль­ные за­ко­но­мер­но­сти не мо­гут слу­жить ос­но­вой для од­но­знач­ных пред­ска­за­ний - «вы­чис­ле­ний жре­бия». Это фи­лософское ис­тол­ко­ва­ние уче­ния «И цзин», на­прав­лен­ное про­тив его ман­ти­че­ской ин­тер­пре­та­ции в пред­ше­ст­вую­щей ну­ме­ро­ло­гической тра­ди­ции, по­лу­чи­ло даль­ней­шее раз­ви­тие у не­окон­фу­ци­ан­ца Чэн И. В не­окон­фу­ци­ан­ст­ве бы­ла раз­ви­та так­же пред­ло­жен­ная Ван Би трак­тов­ка ка­те­го­рии ли, а в уче­нии буд­дий­ской шко­лы Хуа­янь - по­ло­же­ние о ди­хо­то­мии ли - ши.

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