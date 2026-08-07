ВАН АНЬШИ

ВАН АНЬШИ - китайский государственный деятель, учёный- конфуцианец , писатель.

Ро­дил­ся в се­мье про­винциального чи­нов­ни­ка.

В 1042 году вы­дер­жал эк­за­мен на выс­шую учё­ную сте­пень цзинь­ши и был на­зна­чен на административную долж­ность (пань­гу­ань) в районе Ху­ай­нань, где до­бил­ся зна­чительных ус­пе­хов и за­вое­вал ши­ро­кую из­вест­ность.

В ус­ло­ви­ях ухуд­шав­ше­го­ся фи­нан­со­во-эко­но­мического по­ло­же­ния стра­ны в 1058 году был вы­зван в сто­лицу в свя­зи с по­дан­ным им до­кла­дом императору Жень­цзу­ну (1023-1063 годы) о воз­мож­ных ре­фор­мах. Ван Аньши под­верг кри­ти­ке сис­те­му под­го­тов­ки чи­нов­ни­ков, си­туа­цию в сельском хозяйстве, со­стоя­ние ар­мии, ука­зал на не­по­мер­ную тя­жесть по­вин­но­стей, ко­то­рые не­сёт про­стой на­род, уп­рек­нул са­мо­го им­пе­ра­то­ра за то, что он не во всём сле­ду­ет за­ве­там древ­них муд­ре­цов.

Эти мыс­ли Ван Аньши раз­ви­вал и в по­сле­дую­щих док­ла­дах дво­ру. Не­смот­ря на про­ти­во­дей­ст­вие со сто­ро­ны про­тив­ни­ков ре­форм, в 1068 году на ау­ди­ен­ции у но­во­го императора Шэнь­цзу­на (1068-1085 годы) Ван Аньши су­мел от­сто­ять свою по­зи­цию, по­сле че­го был на­зна­чен со­вет­ни­ком при дво­ре, за­тем канц­ле­ром (1070 год) и тем са­мым по­лу­чил воз­мож­ность осу­ще­ст­вить пред­ло­жен­ные им государственные пре­об­ра­зо­ва­ния.

Ван Аньши уч­ре­дил выс­шее фи­нан­со­вое управ­ле­ние (чжич­жи тяо­ли­сы) для кон­тро­ля над все­ми до­хо­да­ми и рас­хо­да­ми каз­ны, упо­ря­до­чил сис­те­му взи­ма­ния на­ло­гов, пре­дос­та­вил всем же­лаю­щим воз­мож­ность по­лу­чить государственную ссу­ду под за­лог бу­ду­ще­го уро­жая и от­ку­пить­ся от тру­до­вых по­вин­но­стей. Для вы­яв­ле­ния ута­ён­ных от на­ло­го­об­ло­же­ния зе­мель по рас­по­ря­же­нию Ван Аньши бы­ло на­ча­то со­став­ле­ние но­во­го зе­мель­но­го ка­да­ст­ра, взя­та под кон­троль го­су­дар­ст­ва дея­тель­ность круп­ных тор­гов­цев и рос­тов­щи­ков, од­но­вре­мен­но по­ощ­ря­лась государственная тор­гов­ля и ока­зы­ва­лась под­держ­ка мел­ким тор­гов­цам (им ста­ли пре­дос­тав­лять ссу­ды под 20% до­хо­да). Для ре­гу­ли­рова­ния ры­ноч­ных цен был уч­ре­ж­дён специальный ор­ган – «Ши­иу».

Боль­шое вни­ма­ние Ван Аньши уде­лил со­вер­шен­ст­во­ва­нию административно-территориального де­ле­ния стра­ны, улуч­ше­нию под­бо­ра и рас­ста­нов­ки управ­ленческих кад­ров. Бы­ла вве­де­на сис­те­ма ор­га­ни­за­ции на­се­ле­ния по 10, 50 и 500 дво­ров, что по­зво­ли­ло ре­шить во­прос на­бо­ра рек­ру­тов для ре­гу­ляр­но­го вой­ска и ук­ре­пить пра­во­по­ря­док.

Ре­фор­мы Ван Аньши встре­ча­ли со­про­тив­ле­ние в различных кру­гах. Сре­ди их про­тив­ни­ков был иг­рав­ший не­ма­лую роль при дво­ре и поль­зо­вав­ший­ся ав­то­ри­те­том в учё­ной и слу­жи­лой сре­де Сы­ма Гу­ан.

В 1074 году про­тив­ни­ки Ван Аньши до­би­лись его от­став­ки. Од­на­ко в начале 1075 года Ван Аньши сно­ва за­нял пост канц­ле­ра и про­дол­жил ре­фор­мы. В конце 1076 года он был окон­ча­тель­но от­стра­нён от долж­но­сти. С кон­чи­ной в 1085 году императора Шэнь­цзу­на, по­ощ­ряв­ше­го дея­тель­ность Ван Аньши, зна­чительная часть его ре­форм бы­ла от­ме­не­на но­вым императором Чженц­зу­ном (1086-1100 годы).

Взгля­ды Ван Аньши ока­за­ли воз­дей­ст­вие на многих по­сле­дую­щих китайских мыс­ли­те­лей и по­ли­тических дея­те­лей – фи­ло­со­фа Ван Ян­ми­на (XV - начало XVI века), ре­фор­ма­то­ров Кан Ювэя , Лян Ци­чао (конец XIX - началоXX века) и др.

Ван Аньши был од­ним из круп­ней­ших мас­те­ров китайской про­зы, пре­ж­де все­го в жан­ре по­ли­тической и фи­лософской пуб­ли­ци­сти­ки. Его трак­тат «Чжоу гу­ань синь и» («Но­вый смысл чжоу­ско­го управ­ле­ния»), со­хра­нив­шие­ся фраг­мен­ты ма­те­риа­лов к трак­та­ту «Дао дэ цзин» и пись­ма к им­пе­ра­то­ра­м и со­вет­ни­ку Сы­ма Гуа­ну, в ко­то­рых Ван Аньши из­ла­гал про­грам­му ре­форм, от­ли­ча­ет ло­гическая убе­ди­тель­ность и ла­ко­низм. Ван Аньши внёс вклад и в раз­ви­тие по­эзии сун­ской эпо­хи. Его по­ли­тические сти­хо­тво­ре­ния ха­рак­те­ри­зу­ет яр­кая пуб­лици­стическая за­ост­рён­ность [«На­род Хэ­бэя» («Хэ­бэй минь»), «Встаю с тру­дом» («Цян ци»)]. Осо­бен­но при­ме­ча­тель­ны про­из­ве­де­ния, на­пи­сан­ные им в по­след­ний пе­ри­од жиз­ни: пей­заж­ные и сель­ские за­ри­сов­ки, от­ме­чен­ные утон­чён­ным ли­риз­мом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)