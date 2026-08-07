ВАН АНЬШИ
ВАН АНЬШИ - китайский государственный деятель, учёный-конфуцианец, писатель.
Родился в семье провинциального чиновника.
В 1042 году выдержал экзамен на высшую учёную степень цзиньши и был назначен на административную должность (паньгуань) в районе Хуайнань, где добился значительных успехов и завоевал широкую известность.
В условиях ухудшавшегося финансово-экономического положения страны в 1058 году был вызван в столицу в связи с поданным им докладом императору Женьцзуну (1023-1063 годы) о возможных реформах. Ван Аньши подверг критике систему подготовки чиновников, ситуацию в сельском хозяйстве, состояние армии, указал на непомерную тяжесть повинностей, которые несёт простой народ, упрекнул самого императора за то, что он не во всём следует заветам древних мудрецов.
Эти мысли Ван Аньши развивал и в последующих докладах двору. Несмотря на противодействие со стороны противников реформ, в 1068 году на аудиенции у нового императора Шэньцзуна (1068-1085 годы) Ван Аньши сумел отстоять свою позицию, после чего был назначен советником при дворе, затем канцлером (1070 год) и тем самым получил возможность осуществить предложенные им государственные преобразования.
Ван Аньши учредил высшее финансовое управление (чжичжи тяолисы) для контроля над всеми доходами и расходами казны, упорядочил систему взимания налогов, предоставил всем желающим возможность получить государственную ссуду под залог будущего урожая и откупиться от трудовых повинностей. Для выявления утаённых от налогообложения земель по распоряжению Ван Аньши было начато составление нового земельного кадастра, взята под контроль государства деятельность крупных торговцев и ростовщиков, одновременно поощрялась государственная торговля и оказывалась поддержка мелким торговцам (им стали предоставлять ссуды под 20% дохода). Для регулирования рыночных цен был учреждён специальный орган – «Шииу».
Большое внимание Ван Аньши уделил совершенствованию административно-территориального деления страны, улучшению подбора и расстановки управленческих кадров. Была введена система организации населения по 10, 50 и 500 дворов, что позволило решить вопрос набора рекрутов для регулярного войска и укрепить правопорядок.
Реформы Ван Аньши встречали сопротивление в различных кругах. Среди их противников был игравший немалую роль при дворе и пользовавшийся авторитетом в учёной и служилой среде Сыма Гуан.
В 1074 году противники Ван Аньши добились его отставки. Однако в начале 1075 года Ван Аньши снова занял пост канцлера и продолжил реформы. В конце 1076 года он был окончательно отстранён от должности. С кончиной в 1085 году императора Шэньцзуна, поощрявшего деятельность Ван Аньши, значительная часть его реформ была отменена новым императором Чженцзуном (1086-1100 годы).
Взгляды Ван Аньши оказали воздействие на многих последующих китайских мыслителей и политических деятелей – философа Ван Янмина (XV - начало XVI века), реформаторов Кан Ювэя, Лян Цичао (конец XIX - началоXX века) и др.
Ван Аньши был одним из крупнейших мастеров китайской прозы, прежде всего в жанре политической и философской публицистики. Его трактат «Чжоу гуань синь и» («Новый смысл чжоуского управления»), сохранившиеся фрагменты материалов к трактату «Дао дэ цзин» и письма к императорам и советнику Сыма Гуану, в которых Ван Аньши излагал программу реформ, отличает логическая убедительность и лаконизм. Ван Аньши внёс вклад и в развитие поэзии сунской эпохи. Его политические стихотворения характеризует яркая публицистическая заострённость [«Народ Хэбэя» («Хэбэй минь»), «Встаю с трудом» («Цян ци»)]. Особенно примечательны произведения, написанные им в последний период жизни: пейзажные и сельские зарисовки, отмеченные утончённым лиризмом.