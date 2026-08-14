ПИР

ПИР - у му­суль­ман, а так­же у по­сле­до­ва­те­лей не­ко­то­рых от­ко­лов­ших­ся от ислама син­кре­тических кон­фес­сий в Ира­не, Центральной Азии, Ин­дии, на Кав­ка­зе - ду­хов­ный на­став­ник, свя­той.

Пиром на­зы­ва­ют ос­но­ва­те­лей и ру­ко­во­ди­те­лей су­фий­ских братств (та­ри­ка­тов) и их от­ветв­ле­ний, свя­тых - по­кро­ви­те­лей различных про­фес­сий. Ти­тул пира но­си­ли так­же стар­ши­ны ре­мес­лен­ных кор­по­ра­ций. У ези­дов пиры со­став­ля­ют од­ну из выс­ших каст, стоя­щую ме­ж­ду шей­ха­ми и мю­ри­да­ми.

На Вост. Кав­ка­зе тер­мин «Пир» упот­реб­ля­ет­ся ча­ще в зна­че­нии свя­то­го мес­та, объекта па­лом­ни­че­ст­ва .

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