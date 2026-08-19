ВАЛУЕВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАЛУЕВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - граф, российский государственный деятель, публицист, действительный тайный советник, почетный член Петербургской Академии Наук.
Дворянин. Получил домашнее образование. С 1831 года служил в канцелярии московского военого генарал-губернатора, в 18340-1845 годах - в I и II отделениях Собственной Его Императорского Величества канцелярии, под руководством М.М. Сперанского участвовал в работах по кодификации законов. В 1838-1839 годах вместе с М.Ю. Лермонтовым входил в оппозиционный кружок дворянской молодёжи («кружок 16-ти»). Чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерний (1845-1853 годы), губернатор Курляндской губернии (1853-1858 годы).
Находясь под впечатлением поражений росийской армии в Крымской войне 1853-1856 годов, выступил с запиской «Дума русского во второй половине 1855 года» (распространялась в списках; опубликована в журнале «Русская старина», 1893 год, № 9). Критикуя государственную административную систему за громоздкость и неэффективность («всеобщая фальшь», «сверху – блеск, внизу – гниль»), доказывал необходимость свободы слова, совести и других свобод.
Директор второго (с 1859 года - третьего) департамента Министерства государственных имуществ (1858-1861 годы), в период подготовки крестьянской реформы 1861 года сторонник освобождения крестьян без земли, противник введения института мировых посредников. По поручению М.Н. Муравьёва стал одним из авторов и редакторов консервативного проекта реформы, представленного в Главный комитет по крестьянскому делу. Статс-секретарь (1859 год).
Министр внутренних дел (9(21) ноября 1861 года - 9(21) марта 1868 года). Член Государственного совета (1868 год). Руководил проведением крестьянской реформы, разработкой земской реформы 1864 года, в 1863 году выступил с проектом привлечения выборных от земств и городов к работе Государственного совета (отвергнут императором Александром II).
Был сторонником веротерпимости и предоставления культурной автономии Царству Польскому, считал необходимым сохранение привилегий Великого княжества Финляндского в составе России. Негативно оценивал проводимую в Царстве Польском политику «умиротворения» и русификации, попытки ограничения автономии прибалтийских губерний.
Валуев добился передачи органов цензуры в ведение МВД (1862-1863 годы), руководил разработкой Временных правил о печати 1865 года. Создал правительственную газету «Северная почта» (1862 год), а также проправительственную газету «Отголоски» (1879 год), выступал в них как публицист.
В 1870 году подал Александру II записку «Мысли невоенного о наших военных силах», в которой развивал идею введения всесословной воинской повинности. Министерство государственных имуществ [16(28) апреля 1872 года - 25 декабря 1879 года (6 января 1880 года)], руководил работой Валуева комиссий. В 1878 председатель Особого совещания для изыскания мер к лучшей охране спокойствия и безопасности, в 1879-1881 годах - председатель Комитета министров и Кавказского комитета, создал проект организации Верховной распорядительной комиссии. С 1881 года в отставке.
Автор ряда повестей и романов из великосветской жизни (в т. ч. «Лорин», т. 1–3, 1882), лирич. и религ.-мистич. стихотворений. Дневник В. – ценный источник по истории внутр. политики России 1850–70-х гг. (за 1847–60 опубл. в ж. «Pусская старина», 1891, № 4–11; за 1861–76 и 1877–84 – отд. изданиями в 1961 и 1919 соответственно). В. собрал значит. библиотеку (св. 3,3 тыс. томов, гл. обр. труды по политич. экономии и статистике), в 1885 значительная её часть куплена Мин-вом нар. просвещения для библиотеки Томского университета.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1865), Св. Владимира 1-й степени (1874), Св. Андрея Первозванного (1877) и др.