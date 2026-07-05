ВАЛУA (Valois)

Династия королей Франции, младшая ветвь Капетингов, правившая с 1328 по 1589 гг.

Вела происхождение от графа Карла де Валуа (1270 - 1325), брата Филиппа IV Красивого , которому в 1284 г. предоставили в апанаж одноименное графство.

В результате династического кризиса, когда прямые потомки Филиппа IV скончались без мужских наследников, старший сын Карла, Филипп де Валуа, в 1328 г. получил корону из рук пэров Франции на основании Салического закона, отстранявшего женщин от права наследования. Король Англии Эдуард III, внук Филиппа IV по женской линии, оспорил это решение, что стало поводом для начала Столетней войны (1337 - 1453).

Правление Филиппа VI (1328-50) и его сына Иоанна II Доброго (1350-64) было ознаменовано крупными военными поражениями французов при Креси (1346 г.) и Пуатье (1356 г.).

Сын последнего, Карл V Мудрый (1364-80) сумел справиться с масштабной крестьянской войной – Жакерией и восстанием в Париже (1358 г.), и заключил временный мир с Англией. В правление старшего сына Карла V, Карла VI Безумного (1380-1422), который получил свое прозвище по причине психического заболевания, французы вновь потерпели поражение при Азенкуре (1415 г.), усугубленное междоусобной войной феодальных кланов («арманьяков и бургиньонов»). В 1420 г. от имени Карла VI его жена Изабелла Баварская подписала договор в Труа, согласно чему английский принц Генрих Ланкастер, сын их дочери Екатерины и английского короля Генриха V, провозглашался будущим королем.

Отстраненный от власти дофин – Карл де Валуа, единственный из оставшихся сыновей короля, оспорил это решение, приняв имя Карла VII (1422-61). Благодаря походам Жанны д’Арк он был коронован в Реймсе (1429 г.), и позже победоносно закончил войну, изгнав англичан с большей части страны.

При его сыне Людовике XI (1461-83), который успешно боролся с феодальными группировками и герцогством Бургундским («Бургундские войны»), и внуке Карле VIII (1483-98), последнем из старшей ветви Валуа, Франция достигла политической централизации, присоединив последнее независимое герцогство – Бретань – в результате династического брака.

Людовик XII (1498-1515), прежде герцог Орлеанский, правнук Карла V, взошедший на трон после смерти Карла VIII, также не имел мужского потомства.

В 1515 г. корона перешла к младшей ветви Валуа – графам Ангулемским, в лице Франциска I (1515-47), двоюродного племянника Людовика XII, большая часть царствования которого прошла в безуспешной борьбе за Италию с династией Габсбургов (« Итальянские войны »).

Его внуки Франциск II (1559-60), Карл IX (1560-74) и Генрих III (1574-89), дети Генриха II (1547-59), правившие в эпоху Религиозных войн, не оставили законных наследников, в результате чего корона перешла к младшей ветви Капетингов Бурбонам. Побочные ветви рода Валуа угасли в XVII - конце XVIII вв.

Иллюстрация:

Генеалогические таблицы рода Валуа.

Автор статьи: Шишкин В.В.