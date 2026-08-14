ВАЛТАРИ (Waltari) Мика Тойми

Финский пи­са­тель.

Окон­чил Хель­синк­ский университет (1929). Пе­ча­тал­ся с 1925. Для твор­че­ст­ва В. ха­рак­тер­на по­эти­за­ция ур­ба­низ­ма: ро­ма­ны «Боль­шая ил­лю­зия» («Suuri illusioni», 1928), «От от­ца к сы­ну» («Isästä poikaan», 1942), де­тек­тив­ный цикл о ко­мис­са­ре кри­ми­наль­ной по­ли­ции Пал­му [ро­ман «Кто убил гос­по­жу Скруф?» («Kuka murhasi rouva Skrofin», 1939) и др.]. Ав­тор ря­да ис­то­рических ро­ма­нов, сре­ди них – «Тай­на цар­ст­вия» («Valtakunnan salaisuus», 1959, рус. пер. 1995) – по­ве­ст­во­ва­ние в фор­ме «ре­пор­та­жа» о стра­стях Хри­сто­вых. Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние В. – фи­лос.-ис­то­рич. ро­ман «Си­ну­хе-егип­тя­нин» («Sinuhe Egyptilä inen», 1945, рус. пер. 1994; эк­ра­ни­зи­ро­ван М. Кер­ти­цем под назв. «Егип­тя­нин», 1954), где да­ёт­ся пес­си­ми­стич. трак­тов­ка че­ло­ве­че­ской при­ро­ды и от­ри­ца­ет­ся воз­мож­ность пре­об­ра­зо­ва­ния ми­ра во имя со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти.