ВАЛТАРИ (Waltari) Мика Тойми
Финский писатель.
Окончил Хельсинкский университет (1929). Печатался с 1925. Для творчества В. характерна поэтизация урбанизма: романы «Большая иллюзия» («Suuri illusioni», 1928), «От отца к сыну» («Isästä poikaan», 1942), детективный цикл о комиссаре криминальной полиции Палму [роман «Кто убил госпожу Скруф?» («Kuka murhasi rouva Skrofin», 1939) и др.]. Автор ряда исторических романов, среди них – «Тайна царствия» («Valtakunnan salaisuus», 1959, рус. пер. 1995) – повествование в форме «репортажа» о страстях Христовых. Наиболее известное сочинение В. – филос.-историч. роман «Синухе-египтянин» («Sinuhe Egyptilä inen», 1945, рус. пер. 1994; экранизирован М. Кертицем под назв. «Египтянин», 1954), где даётся пессимистич. трактовка человеческой природы и отрицается возможность преобразования мира во имя социальной справедливости.