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ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ - в средневековой германской мифологии ночь с 30 апреля на 1 мая, когда происходит шабаш ведьм, слетающихся к сатане на гору Броккен в Германии.
Они пытаются помешать благополучному течению весны, насылают порчу на людей и скот.
В селениях накануне Вальпургиевой ночи проводились магические церемонии изгнания ведьм, сопровождавшиеся разжиганием костров, колокольным звоном, факельными шествиями.
Название «Вальпургиева ночь» связано с днём поминовения аббатисы Вальпурги (1 мая), канонизированной католической церковью за заслуги в распространении христианства в Германии (VIII век).
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