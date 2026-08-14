ВАЛЛОТТИ (Vallotti) Франческо Антонио
Итальянский композитор и музыкальный теоретик.
Учился у Дж. А. Биссоне, капельмейстера кафедрального собора Святого Евсевия в Верчелли. В 1716 вступил в орден францисканцев, в 1720 рукоположен в священный сан. Органист (1722–30), затем музыкальный директор (1730–1780) церкви Св. Антония в Падуе. Автор многих духовных произведений (части мессы, латинские гимны, Вечерня и др.), нескольких трактатов по теории музыки. В наиболее значительном из них – «О научной теории и практике современной музыки» (т. 1–4, 1779; полностью опубликован в 1950) – предложил оригинальный метод неравномерной темперации: 6 квинт (фа – до – соль – ре – ля – ми – си) уменьшаются каждая на 1/6 пифагоровой коммы, остальные 6 квинт чистые. Темперация В., принципиально совпадающая с одной из темпераций, предложенных Т. Юнгом, ныне широко используется при исполнении музыки барокко и классицизма.
Автор статьи: А. Ю. Зубов.