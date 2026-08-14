ВАЛЛОТТИ (Vallotti) Франческо Антонио

Итальянский ком­по­зи­тор и музыкальный тео­ре­тик.

Учил­ся у Дж. А. Бис­со­не, ка­пель­мей­сте­ра ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Святого Ев­се­вия в Вер­чел­ли. В 1716 всту­пил в ор­ден фран­ци­скан­цев, в 1720 ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ный сан. Ор­га­нист (1722–30), за­тем музыкальный ди­рек­тор (1730–1780) церкви Св. Ан­то­ния в Па­дуе. Ав­тор многих ду­хов­ных про­из­ве­де­ний (час­ти мес­сы , латинские гим­ны, Ве­чер­ня и др.), не­сколь­ких трак­та­тов по тео­рии му­зы­ки. В наи­бо­лее зна­чи­тель­ном из них – «О на­уч­ной тео­рии и прак­ти­ке со­вре­мен­ной му­зы­ки» (т. 1–4, 1779; пол­но­стью опубликован в 1950) – пред­ло­жил ори­ги­наль­ный ме­тод не­рав­но­мер­ной тем­пе­ра­ции: 6 квинт (фа – до – соль – ре – ля – ми – си) умень­ша­ют­ся ка­ж­дая на 1/6 пи­фа­го­ро­вой ком­мы, ос­таль­ные 6 квинт чис­тые. Тем­пе­ра­ция В., прин­ци­пи­аль­но сов­па­да­ю­щая с од­ной из тем­пе­ра­ций, пред­ло­жен­ных Т. Юн­гом, ны­не ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся при ис­пол­не­нии му­зы­ки ба­рок­ко и клас­си­циз­ма.

Автор статьи: А. Ю. Зу­бов.

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