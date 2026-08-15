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ВАЛЛОНЕ
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ВАЛЛОНЕ - пещера в Приморских Альпах (Франция), один из древнейших памятников человеческой культуры в Европе (950-900 тысяч лет назад).
Открыл и провёл первые исследования Р. Паскаль (1958), продолжили - Л. Барраль (с 1959 года) и А. де Люмлей (с 1962 года). 3 культурных слоя, галечные орудия (чопперы, чоппинги и др.), расколотые кости со следами обработки. Валлоне соотносят с развитыми «галечными» культурами атлантического побережья Марокко. Ф. Борд указывал на аналогии в I и II основных уровнях Олдувайского ущелья.
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