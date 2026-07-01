ВАЛЛЕНБЕРГ (Wallenberg)

Се­мей­ст­во шведских бан­ки­ров, пред­при­ни­ма­те­лей, государственных и по­ли­тических дея­те­лей, ди­пло­ма­тов.

Ве­дёт своё на­ча­ло от шведского кре­сть­я­ни­на Пе­ра Ханс­со­на (ум. 1741), сын ко­то­ро­го Якоб Валль­берг (1699–1758) стал ко­рон­ным ленс­ма­ном. Сын по­след­не­го, то­же но­сив­ший имя Якоб (1746–78), свя­щен­ник и из­вест­ный пи­са­тель, сме­нил фа­ми­лию на Вал­лен­берг, ко­то­рую за­тем взял и его пле­мян­ник Мар­кус (1774–1833), епи­скоп в Лин­чё­пин­ге. Сын Мар­ку­са – Ан­д­ре Ос­кар (1816–86), бан­кир, круп­ный су­дов­ла­де­лец, по­ли­тик и пуб­ли­цист, ос­новал фи­нан­со­вую им­пе­рию – «сфе­ру В.», ядром ко­то­рой стал круп­ней­ший ча­ст­ный банк Шве­ции «Сток­гольмс эн­шиль­да бан­кен» («Stockholms En­skilda Banken»; уч­ре­ж­дён в 1856; с 1972 на­зы­ва­ет­ся «Скан­ди­на­ви­ска эн­шиль­да бан­кен» – «Skandinaviska Enskilda Ban­ken»). Его стар­ший сын Кнут Ага­тон (1853–1938) воз­гла­вил банк в 1886 и спо­соб­ст­во­вал его вы­хо­ду на ме­ж­ду­нар. аре­ну. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны он за­ни­мал пост мин. ин. дел Шве­ции, в 1917 ос­но­вал фонд В. по фи­нан­си­ро­ва­нию нау­ки. 2-й сын Ан­д­ре Ос­ка­ра – Мар­кус стар­ший (1864–1943), бан­кир и пред­при­ни­ма­тель, уча­ст­во­вал в соз­да­нии ря­да круп­ных пром. ком­па­ний. Его де­ти: Якоб стар­ший (1892–1980), Мар­кус млад­ший (1899–1982), вну­ки Марк (1924–71) и Пе­тер стар­ший (р. 1926) (сы­но­вья Мар­ку­са млад­ше­го), пра­вну­ки Мар­кус (сын Мар­ка, р. 1956), Якоб (сын Пе­те­ра стар­ше­го, р. 1956) и Пе­тер млад­ший (сын Пе­те­ра стар­ше­го, р. 1959) про­дол­жи­ли ру­ко­во­дить «сфе­рой В.», зна­чи­тель­но рас­ши­рив её. Че­рез хол­динг «Ин­ве­стор АБ» («Investor AB») В. до­би­лись влия­ния на дея­тель­ность всех круп­ней­ших шведских и ря­да за­ру­беж­ных кон­цер­нов («СААБ», «Ска­ниа», «Элек­тро­люкс», «Эрикс­сон», «АББ ли­ми­тед», «Сту­ра Эн­со» и др.). 3-й сын Ан­д­ре Ос­ка­ра – Ак­сель (1874–1963), про­мыш­лен­ник и ди­пло­мат, пред­став­лял Шве­цию в США в 1921–26. Его сын Гус­тав Вал­ли (1905–66) был из­вест­ным тан­цо­ром, ак­тё­ром и те­ат­раль­ным дея­те­лем. 4-й сын Ан­д­ре Ос­ка­ра – Гус­тав (1863–1937) из­брал ди­пло­ма­тич. карь­е­ру и в раз­ные го­ды за­ни­мал пост по­сла Шве­ции в Япо­нии, Тур­ции и Бол­га­рии. Его сын Ра­уль Ос­кар (1888–1911) стал офи­це­ром швед. ВМФ. Сын Рау­ля Ос­ка­ра – Ра­уль Валленберг (1912–1947), ди­пло­мат, по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность бла­го­да­ря дея­тель­но­сти по спа­се­нию венгерских ев­ре­ев в 1944; был аре­сто­ван сов. ор­га­на­ми контр­раз­вед­ки и, по сов. дан­ным, умер в тюрь­ме в СССР.

Иллюстрации:

Рауль Валленберг. Из архива БРЭ.

Автор: В. В. Ро­гин­ский.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)