ВАЛЛЕНБЕРГ (Wallenberg)
Семейство шведских банкиров, предпринимателей, государственных и политических деятелей, дипломатов.
Ведёт своё начало от шведского крестьянина Пера Ханссона (ум. 1741), сын которого Якоб Валльберг (1699–1758) стал коронным ленсманом. Сын последнего, тоже носивший имя Якоб (1746–78), священник и известный писатель, сменил фамилию на Валленберг, которую затем взял и его племянник Маркус (1774–1833), епископ в Линчёпинге. Сын Маркуса – Андре Оскар (1816–86), банкир, крупный судовладелец, политик и публицист, основал финансовую империю – «сферу В.», ядром которой стал крупнейший частный банк Швеции «Стокгольмс эншильда банкен» («Stockholms Enskilda Banken»; учреждён в 1856; с 1972 называется «Скандинависка эншильда банкен» – «Skandinaviska Enskilda Banken»). Его старший сын Кнут Агатон (1853–1938) возглавил банк в 1886 и способствовал его выходу на междунар. арену. В годы 1-й мировой войны он занимал пост мин. ин. дел Швеции, в 1917 основал фонд В. по финансированию науки. 2-й сын Андре Оскара – Маркус старший (1864–1943), банкир и предприниматель, участвовал в создании ряда крупных пром. компаний. Его дети: Якоб старший (1892–1980), Маркус младший (1899–1982), внуки Марк (1924–71) и Петер старший (р. 1926) (сыновья Маркуса младшего), правнуки Маркус (сын Марка, р. 1956), Якоб (сын Петера старшего, р. 1956) и Петер младший (сын Петера старшего, р. 1959) продолжили руководить «сферой В.», значительно расширив её. Через холдинг «Инвестор АБ» («Investor AB») В. добились влияния на деятельность всех крупнейших шведских и ряда зарубежных концернов («СААБ», «Сканиа», «Электролюкс», «Эрикссон», «АББ лимитед», «Стура Энсо» и др.). 3-й сын Андре Оскара – Аксель (1874–1963), промышленник и дипломат, представлял Швецию в США в 1921–26. Его сын Густав Валли (1905–66) был известным танцором, актёром и театральным деятелем. 4-й сын Андре Оскара – Густав (1863–1937) избрал дипломатич. карьеру и в разные годы занимал пост посла Швеции в Японии, Турции и Болгарии. Его сын Рауль Оскар (1888–1911) стал офицером швед. ВМФ. Сын Рауля Оскара – Рауль Валленберг (1912–1947), дипломат, получил широкую известность благодаря деятельности по спасению венгерских евреев в 1944; был арестован сов. органами контрразведки и, по сов. данным, умер в тюрьме в СССР.
Иллюстрации:
Рауль Валленберг. Из архива БРЭ.
Автор: В. В. Рогинский.