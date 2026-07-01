ВАЛЛА (Valla) ЛОРЕНЦО
Итальянский гуманист эпохи Возрождения.
Сын юриста из Пьяченцы. Учился в Риме и Флоренции. В 1431–33 читал курс риторики в университете в Павии, затем преподавал в Милане и Генуе. В 1435–48 секретарь короля Альфонса Арагонского (см. Альфонсо V Великодушный) в Неаполе. При папе-гуманисте Николае V переехал в Рим, занял должность апостолич. писца; в 1455 при папе Калликсте III произведён в апостолические секретари. В Риме В. открыл частную школу ораторского искусства, затем преподавал в университете. Широкую известность ему принёс трактат по проблемам морали, в 1-й редакции имевший назв. «О наслаждении» («De voluptate», 1431), во 2-й и последующих – «Об истинном и ложном благе» («De vero falsoque bono», 1433). Значительное число трудов было написано В. в неаполитанский период: «О свободе воли» («De libero arbitrio», между 1438 и 1442); оспаривающие методы схоластической логики «Диалектические диспуты» («Dialecticarum disputationum libri III», ок. 1440); трактат «О красотах латинского языка» («De elegantiis linguae latinae libri VII», ок. 1440), в котором классическая латынь противопоставлялась средневековой; диалог «О монашеском обете» («De professione religiosorum», ок. 1443), подвергавший сомнению монастырский идеал жизни; отвечающее целям антипапской политики неаполитанской короны сочинение «О вымышленности и подложности Константинова дара» («De falso credita et ementita Constantini donatione», около 1440; впервые опубликовано У. фон Гуттеном в 1517), в котором доказывалась необоснованность претензий папства на светскую власть над Италией и всем Западом. К 1443 В. подготовил 1-ю редакцию «Сопоставлений Нового Завета» («Collatio Novi Testamenti», опубликованы Эразмом Роттердамским в 1505), над которыми продолжал работать в последующие годы. В римский период В. перевёл на латинский язык Геродота и Фукидида, писал комментарий к Квинтилиану, обменивался инвективами с Поджо Браччолини.