ВАЛЛА (Valla) ЛОРЕНЦО

Итальянский гу­ма­нист эпохи Возрождения.

Сын юри­ста из Пья­чен­цы. Учил­ся в Ри­ме и Фло­рен­ции. В 1431–33 чи­тал курс ри­то­ри­ки в университете в Па­вии, за­тем пре­по­да­вал в Ми­ла­не и Ге­нуе. В 1435–48 сек­ре­тарь ко­ро­ля Аль­фон­са Ара­гон­ско­го (см. Аль­фонсо V Ве­ли­ко­душ­ный) в Не­апо­ле. При па­пе-гу­ма­ни­сте Ни­ко­лае V пе­ре­ехал в Рим, за­нял долж­ность апо­сто­лич. пис­ца; в 1455 при па­пе Кал­лик­сте III про­из­ве­дён в апо­сто­лические сек­ре­та­ри. В Ри­ме В. от­крыл ча­ст­ную шко­лу ора­тор­ско­го искусства, за­тем пре­по­да­вал в уни­вер­сите­те. Ши­ро­кую из­вест­ность ему при­нёс трак­тат по про­бле­мам мо­ра­ли, в 1-й ре­дак­ции имев­ший назв. «О на­сла­ж­де­нии» («De volup­tate», 1431), во 2-й и по­сле­дую­щих – «Об ис­тин­ном и лож­ном бла­ге» («De vero falsoque bono», 1433). Зна­чительное чис­ло тру­дов бы­ло на­пи­са­но В. в не­апо­ли­тан­ский пе­ри­од: «О сво­бо­де во­ли» («De libero arbitrio», ме­ж­ду 1438 и 1442); ос­па­ри­ваю­щие ме­то­ды схо­ла­стической ло­ги­ки «Диа­лек­ти­че­ские дис­пу­ты» («Dialecti­carum disputatio­num libri III», ок. 1440); трак­тат «О кра­со­тах ла­тин­ско­го язы­ка» («De elegantiis linguae latinae libri VII», ок. 1440), в ко­то­ром клас­сическая ла­тынь про­ти­во­пос­тав­ля­лась сред­не­ве­ко­вой; диа­лог «О мо­на­ше­ском обе­те» («De profes­sione re­li­gio­so­rum», ок. 1443), под­вер­гав­ший со­мне­нию мо­на­стыр­ский иде­ал жиз­ни; от­ве­чаю­щее це­лям ан­ти­пап­ской по­ли­ти­ки не­апо­ли­тан­ской ко­ро­ны сочинение «О вы­мыш­лен­но­сти и под­лож­но­сти Кон­стан­ти­но­ва да­ра» («De falso credita et emen­tita Constantini do­natione», около 1440; впер­вые опуб­ли­ко­ва­но У. фон Гут­те­ном в 1517), в ко­то­ром до­ка­зы­ва­лась не­обос­но­ван­ность пре­тен­зий пап­ст­ва на свет­скую власть над Ита­ли­ей и всем За­па­дом. К 1443 В. под­го­то­вил 1-ю ре­дак­цию «Со­пос­тав­ле­ний Но­во­го За­ве­та» («Collatio Novi Testamenti», опуб­ли­ко­ва­ны Эраз­мом Рот­тер­дам­ским в 1505), над ко­то­ры­ми про­дол­жал ра­ботать в по­сле­дую­щие го­ды. В римский пе­ри­од В. пе­ре­вёл на латинский язык Ге­ро­до­та и Фу­ки­ди­да, пи­сал ком­мен­та­рий к Квин­ти­лиа­ну, об­ме­ни­вал­ся ин­век­ти­ва­ми с Под­жо Брач­чо­ли­ни.