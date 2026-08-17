ВАЛИХАНОВ ЧОКАН ЧИНГИСОВИЧ

ВАЛИХАНОВ ЧОКАН ЧИНГИСОВИЧ - первый казахский учёный и просветитель, историк, этнограф, фольклорист, путешественник.

По окон­ча­нии Ом­ско­го ка­дет­ско­го кор­пу­са (1853 год) слу­жил при генерал-гу­бер­на­то­ре Западной Си­би­ри. Уча­ст­во­вал в ря­де экс­пе­ди­ций в Сред­нюю Азию и Ки­тай. Член РГО с 1857 года. В 1860-1961 годах, жи­вя в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Валиханов ак­тив­но со­труд­ни­чал с Акаде­ми­ей на­ук, об­щал­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми российской де­мо­кра­тической ин­тел­ли­ген­ции. На фор­ми­ро­ва­ние Валиханова как учё­но­го-про­све­ти­те­ля ока­за­ло влия­ние зна­ком­ст­во с Г.Н. Потаниным , И.Н. Березиным , Ф.М. Достоевским и другими дея­те­ля­ми русской нау­ки и куль­ту­ры. Пи­сал на русском язы­ке.

На­учные ин­те­ре­сы Валиханова от­ли­ча­лись эн­цик­ло­пе­дической мно­го­гран­но­стью: ис­то­рия, эт­но­гра­фия , гео­гра­фия, лин­гвис­ти­ка, ар­хео­ло­гия, по­ли­тическая эко­но­мия. Валиханов внёс боль­шой вклад в российское вос­то­ко­ве­де­ние, ос­та­вил цен­ные ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии и куль­ту­ре на­ро­дов Центральной Азии: «Очер­ки Джун­гарии» (1861 год), «Кир­ги­зы» (опубликовано в 1958 году), «Аб­лай» (1861 год), «За­пис­ки о су­деб­ной ре­фор­ме у кир­гиз Си­бир­ско­го ве­дом­ст­ва» (опубликовано в 1904 году), «За­пад­ный край Ки­тай­ской им­пе­рии и города Куль­джа» (опубликовано в 1958 году) и другие. Впер­вые за­пи­сал и пе­ре­вёл на русский язяк часть киргизского ге­ро­ического эпо­са "Манас"; за­пи­сал ка­захскую народную эпи­чес­кую по­эму «Ко­зы-Кор­пеш и Ба­ян-слу». Со­би­рал ис­то­рические пре­да­ния, ма­те­риа­лы по ка­захской ми­фо­ло­гии. В 1860-х годах под­го­то­вил цикл ста­тей по фольк­ло­ру ка­за­хов («Пес­ня об Аб­лае», «Пес­ни Ура­ка», «Ис­то­ри­че­ские пре­да­ния о ба­ты­рах XVIII ве­ка», «Пре­да­ния и ле­ген­ды Боль­шой Кир­гиз-Кай­сац­кой ор­ды»). Ис­сле­до­вал осо­бен­но­сти им­про­ви­за­тор­ско­го ис­кус­ст­ва акынов, народные ка­захские пес­ни, рит­ми­ку ка­захского сти­ха. Счи­тал, что об­ра­ще­ние к фольк­лор­ным ис­точ­ни­кам мо­жет по­мочь в вос­соз­да­нии кар­ти­ны ис­то­ри­че­ской и ду­хов­ной жиз­ни на­ро­да.

Валиханов ис­пол­нил эт­но­гра­фи­че­ски точ­ные жан­ро­вые, порт­рет­ные и пей­заж­ные за­ри­сов­ки, ил­лю­ст­ри­ро­вав­шие его на­учные тру­ды и пу­те­вые днев­ни­ки. Соз­дал так­же стан­ко­вые ри­сун­ки и ак­ва­ре­ли («Ка­за­хи Боль­шой Ор­ды»).

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