ВАЛИХАНОВ ЧОКАН ЧИНГИСОВИЧ
ВАЛИХАНОВ ЧОКАН ЧИНГИСОВИЧ - первый казахский учёный и просветитель, историк, этнограф, фольклорист, путешественник.
По окончании Омского кадетского корпуса (1853 год) служил при генерал-губернаторе Западной Сибири. Участвовал в ряде экспедиций в Среднюю Азию и Китай. Член РГО с 1857 года. В 1860-1961 годах, живя в Санкт-Петербурге, Валиханов активно сотрудничал с Академией наук, общался с представителями российской демократической интеллигенции. На формирование Валиханова как учёного-просветителя оказало влияние знакомство с Г.Н. Потаниным, И.Н. Березиным, Ф.М. Достоевским и другими деятелями русской науки и культуры. Писал на русском языке.
Научные интересы Валиханова отличались энциклопедической многогранностью: история, этнография, география, лингвистика, археология, политическая экономия. Валиханов внёс большой вклад в российское востоковедение, оставил ценные исследования по истории и культуре народов Центральной Азии: «Очерки Джунгарии» (1861 год), «Киргизы» (опубликовано в 1958 году), «Аблай» (1861 год), «Записки о судебной реформе у киргиз Сибирского ведомства» (опубликовано в 1904 году), «Западный край Китайской империи и города Кульджа» (опубликовано в 1958 году) и другие. Впервые записал и перевёл на русский язяк часть киргизского героического эпоса "Манас"; записал казахскую народную эпическую поэму «Козы-Корпеш и Баян-слу». Собирал исторические предания, материалы по казахской мифологии. В 1860-х годах подготовил цикл статей по фольклору казахов («Песня об Аблае», «Песни Урака», «Исторические предания о батырах XVIII века», «Предания и легенды Большой Киргиз-Кайсацкой орды»). Исследовал особенности импровизаторского искусства акынов, народные казахские песни, ритмику казахского стиха. Считал, что обращение к фольклорным источникам может помочь в воссоздании картины исторической и духовной жизни народа.
Валиханов исполнил этнографически точные жанровые, портретные и пейзажные зарисовки, иллюстрировавшие его научные труды и путевые дневники. Создал также станковые рисунки и акварели («Казахи Большой Орды»).
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