ВАЛИЕСАРСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ
РИЕ 1658 года - перемирие между Русским государством и Швецией, завершившее русско-шведскую войну.
Заключено 20(30) декобря в дерене Валиесари (эст. - Валлисаари, швед. - Плюсемюнде), севернее города Васкинарва (Сыренск).
Русскую делегацию возглавляли князь И.С. Прозоровский и А.Л. Ордин-Нащокин, шведскую - член риксрода барон Г. Бьелке.
По условиям перемирия предполагалось продлить его в случае, если через 3 года не будет заключён мирный договор; до окончания действия Валиерсарского перемирия в территориальных вопросах сохранялось положение, сложившееся в ходе войны: за Русским государством оставались завоёванные города Кокенгаузен (Кукенойс, Кокнесе), Нейгаузен, Юрьев, Мариенбург (Алыст), Сыренск, Динабург, Режица и другие, при этом русская сторона не должна была предпринимать попыток вернуть себе уступленные шведам города Ям, Копорье, Ниеншанц, Орешек (Нотебург), Корела (Кексгольм); стороны обязывались не помогать Речи Посполитой, а также точно и полно писать царский и королевский титулы в дипломатических документах.
К 1(11) июня 1659 года намечалось начать межевание новой границы. Восстанавливались свободная торговля и свободный проезд дипломатов, осуществлялся обмен пленными. Обе стороны заявили о готовности начать переговоры о заключении «вечного мира». Для России срок действия Валиесарское перемирие определялся в 20 лет, для Швеции – в 3 года. Окончательно русско-шведские отношения были урегулированы Кардисским миром 1661 года.
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