ВАЛИЕСАРСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ

РИЕ 1658 года - перемирие ме­ж­ду Русским государством и Шве­ци­ей, за­вер­шив­шее русско-шведскую вой­ну .

За­клю­че­но 20(30) декобря в дерене Ва­лие­са­ри (эст. - Вал­ли­саа­ри, швед. - Плю­се­мюн­де), се­вер­нее города Вас­ки­нар­ва (Сы­ренск).

Русскую де­ле­га­цию воз­глав­ля­ли князь И.С. Про­зо­ров­ский и А.Л. Ор­дин-На­що­кин, швед­скую - член рик­сро­да ба­рон Г. Бьел­ке.

По ус­ло­ви­ям перемирия пред­по­ла­га­лось про­длить его в слу­чае, ес­ли че­рез 3 го­да не бу­дет за­клю­чён мир­ный до­го­вор; до окон­ча­ния дей­ст­вия Валиерсарского перемирия в тер­ри­то­ри­аль­ных во­про­сах со­хра­ня­лось по­ло­же­ние, сло­жив­шее­ся в хо­де вой­ны: за Русским государством ос­та­ва­лись за­воё­ван­ные го­ро­да Ко­кен­гау­зен (Ку­ке­нойс, Кок­не­се), Ней­гау­зен, Юрь­ев, Ма­ри­ен­бург (Алыст), Сы­ренск, Ди­на­бург, Ре­жи­ца и другие, при этом русская сто­ро­на не долж­на бы­ла пред­при­ни­мать по­пы­ток вер­нуть се­бе ус­ту­п­лен­ные шве­дам го­ро­да Ям, Ко­по­рье, Ни­ен­шанц, Оре­шек ( Но­те­бург ), Ко­ре­ла (Кекс­гольм); сто­ро­ны обя­зы­ва­лись не по­мо­гать Ре­чи По­спо­ли­той, а так­же точ­но и пол­но пи­сать цар­ский и ко­ро­лев­ский ти­ту­лы в ди­пло­ма­тических до­ку­мен­тах.

К 1(11) июня 1659 года на­ме­ча­лось на­чать ме­же­ва­ние но­вой гра­ни­цы. Вос­ста­нав­ли­ва­лись сво­бод­ная тор­гов­ля и сво­бод­ный про­езд ди­пло­ма­тов, осу­ще­ст­в­лял­ся об­мен плен­ны­ми. Обе сто­ро­ны зая­ви­ли о го­тов­но­сти на­чать пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии «веч­но­го ми­ра». Для Рос­сии срок дей­ст­вия Валиесарское перемирие оп­ре­де­лял­ся в 20 лет, для Шве­ции – в 3 го­да. Окон­ча­тель­но русско-шведские от­но­ше­ния бы­ли уре­гу­ли­ро­ва­ны Кар­дис­ским ми­ром 1661 года.

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