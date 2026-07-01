ВАЛГУСОВЫ

В истории Томска сохранились сведения о купеческой фамилии Валгусовых.

Степан Степанович Валгусов

Купеческая деятельность. Степан Степанович родился в 1804 г. Был купцом 3-й, затем – 2-й гильдии. Владелец рыбных ловлей возле Томска и Нарыма, золотых приисков в Алтайском горном округе. Арендовал Мизуркинский и Киндинский рыболовные пески. Специализировался на оптово-розничной торговле. Занимался ссудами, выдавая их под залог недвижимого имущества. В 1858 г. В. и купец М.И. Некрасов построили два торговых ряда на Сенном рынке в Томске.

Общественная деятельность . В разные годы в Томске В. был кандидатом в гласные городской думы, словесным судьей, городским головой. В 1864 г. удостоен звания степенного.

Семья. Первая супруга – Татьяна Тимофеевна. Дети: Федор, Семен, Евгения. Вторая супруга – Екатерина Афанасьевна. Дочь – Аграфена.

Федор Степанович Валгусов

Брат Степана Степановича Федор родился в 1806 г. Записался в купцы 3-й, с 1866 г. – 2-й гильдии.

Семья. Супруга – Татьяна Афанасьевна. Дети: Михаил, Яков, Александра, Парасковья.

Семен Степанович Валгусов

Купеческая деятельность. Сын Степана Степановича Семен родился в 1826 г. Записался в купцы 3-й, с 1864 г. – 2-й, позднее – 1-й гильдии. Продолжил рыболовное дело отца. В его собственности была рыболовная контора, золотые прииски. Вел торговлю мукой, табаком, железными изделиями. В 1887 г. профинансировал сооружение Бесплатной библиотеки, которое было передано в дар Обществу попечения о начальном образовании.

Потомственный почетный гражданин, коммерции советник. Член учетного комитета Томского отделения государственного банка, глава тюремного комитета. Был известным меценатом. На его средства была обновлена церковь в с. Зоркальцево, построена церковно-приходская школа. Выделил средства на достройку Троицкого кафедрального собора.

Семья. Первая супруга – Анисья Евгеньевна, вторая супруга – Марья Павловна. Дети и воспитанники: Владимир, Мария; дети сестры Агриппины Степановны.

Михаил Федорович Валгусов

Купеческая деятельность. Сын Федора Степановича Михаил родился в 1840 г. Записался в купцы 2-й гильдии. Владел торговой компанией, шорной мастерской. В 1866 – 1867 гг. – купеческий староста; в 1871 – 1901 гг. – гласный Томской городской думы (шесть сроков). С 1899 г. – член Томской городской управы. Староста Никольской церкви, член Общества попечения о начальном образовании.

Семья. Супруга – Александра Силовна. Дети: Владимир, Татьяна, Мария, Анфиса. Воспитанники: с 1892 г. опекал детей двоюродной сестры Агриппины Степановны.