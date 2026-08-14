ВАЛЕРИЙ АНТИАТ

ВАЛЕРИЙ АНТИАТ (лат. Valerius Antias) - римский анналист I века до н.э.

О жизни Валерия Антиата практически ничего не известно. Все, что мы о нем знаем, это то, что, по словам Веллея Патеркула, он был современником Луция Корнелия Сизенны .

Им были написаны «Анналы», как минимум, в 75 книгах, которые охватывали период от основания Рима до, по крайней мере, 91 г. до н.э. или даже до смерти Суллы . Эти «Анналы» не отличаются особой объективностью. Антиат не упускает ни одного случая прославить Валериев – свой род – и приписывает им должности, которые они не занимали, а войны с сабинянами, о которых писал только он, должны были помочь его клану состязаться славой с Фабиями. Тит Ливий отмечал, что Антиат заведомо преувеличивает число павших врагов.

Изложение событий каждого года следует по четкой схеме; иногда он резюмирует события нескольких лет. Как и многие эллинистические историки, он заботится о впечатлении, которое должен произвести рассказ. Его жесткий и склонный к канцеляризмам язык воздерживается как от вульгаризмов, так и от чрезмерного риторического орнамента.

Валерий Антиат – второй основной источник Ливия (наряду с Клавдием Квадригарием ): иногда уже в первой декаде, постоянно от битвы при Каннах до 38 книги; также его сочинением пользовались Силий Италик и Плутарх.