ВАЛЕРИЙ АНТИАТ
ВАЛЕРИЙ АНТИАТ (лат. Valerius Antias) - римский анналист I века до н.э.
О жизни Валерия Антиата практически ничего не известно. Все, что мы о нем знаем, это то, что, по словам Веллея Патеркула, он был современником Луция Корнелия Сизенны.
Им были написаны «Анналы», как минимум, в 75 книгах, которые охватывали период от основания Рима до, по крайней мере, 91 г. до н.э. или даже до смерти Суллы. Эти «Анналы» не отличаются особой объективностью. Антиат не упускает ни одного случая прославить Валериев – свой род – и приписывает им должности, которые они не занимали, а войны с сабинянами, о которых писал только он, должны были помочь его клану состязаться славой с Фабиями. Тит Ливий отмечал, что Антиат заведомо преувеличивает число павших врагов.
Изложение событий каждого года следует по четкой схеме; иногда он резюмирует события нескольких лет. Как и многие эллинистические историки, он заботится о впечатлении, которое должен произвести рассказ. Его жесткий и склонный к канцеляризмам язык воздерживается как от вульгаризмов, так и от чрезмерного риторического орнамента.
Валерий Антиат – второй основной источник Ливия (наряду с Клавдием Квадригарием): иногда уже в первой декаде, постоянно от битвы при Каннах до 38 книги; также его сочинением пользовались Силий Италик и Плутарх.