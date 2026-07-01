ВАЛЕРИАН ПУБЛИЙ ЛИЦИНИЙ

ВАЛЕРИАН ПУБЛИЙ ЛИЦИНИЙ (лат. Publius Licinius Valerianus) - римский император.

Из знатной римской семьи, в правление Деция занял восстановленную должность цензора, т.е. «блюстителя нравственности» (249-251 года). При императоре Требониане Галле (251-253 годы) командовал легионами рейнской армии. Весной 253 года, после гибели императора и его сына в борьбе с мятежным полководцем дунайской армии Эмилианом, Валериан возглавил поход рейнской армии против мятежника и разгромил его. В конце лета 253 года Валериан вступил в Рим, став легитимным преемником Требониана Галла и Деция.

Во время своего правления Валериан стремился преодолеть кризис, в котором оказалась империя в результате гражданских войн и ослабления обороны внешних границ. Ему удалось лишь частично добиться успеха. Балканские провинции опустошались вторгшимися готами и сарматами. В 253 году, когда основные силы римской армии были связаны гражданской войной, персидские войска шаханшаха Шапура I совершили поход в Сирию, овладели Антиохией, разграбили ее и беспрепятственно ушли за Евфрат. После этой катастрофы Валериан вынужден был обратить внимание прежде всего на Восток. Оставив в Риме сына Галлиена, провозглашенного августом и соправителем, он расположил свою ставку в Самосате (Сирия). С 254 году римские войска вели безуспешную войну на восточной границе с персами . Уже в 256 году они потеряли крупнейшую пограничную крепость Дура-Европос , хотя основные владения римлян в Сирии были защищены. На Западе постепенно рейнская и дунайская границы были вновь укреплены, положение стабилизировалось.

В 260 году Шапур I предпринял наступление на римские владения, перейдя Евфрат, вторгшись в Сирию и осадив Карры и Эдессу. Валериан, выступив со своим войском против персов, попытался вести с противником переговоры, но во время них был схвачен персами и пленен. Позднее в реляциях по случаю своего успеха персы сообщали о разгроме войск Валериан и о его пленении после битвы. В плену Валериан подвергался моральным унижениям со стороны победителей. Закованный в золотую цепь Валериан служил опорой при посадке Шапура I в седло. Он прожил недолго, после смерти набальзамированное и выкрашенное в красный цвет тело Валериана было выставлено напоказ в одном из зороастрийских храмов Ктесифона.

Сцена пленения Валериана изображена на 4 монументальных наскальных рельефах близ Персеполя: Валериан в унизительной позе пленника, склонившегося перед могущественным царем государства Сасанидов, а также на камее того времени (Кабинет медалей Лувра): шаханшах и император скачут навстречу друг другу, Валериан поднял для удара меч, Шапур хватает его за руку. В 30-х годов XX века была обнаружена надпись о деяниях Шапура I, сделанная на 3 языках, в которой значительное место отводится разгрому и пленению Валериана.

Стабилизация положения империи при Валериане оказалась непрочной, и в 60-х годах III века империя распалась на множество независимых владений, оспаривавших приоритет друг у друга; политический кризис достиг своего апогея.

Гонение Валериана. Первоначально Валериан относился благосклонно к христианам, о чем свидетельствует святой Дионисий Александрийский , хотя это труднообъяснимо ввиду приобретенной Валерианом в правление Деция репутации защитника традиционной римской религии. Летом 257 года произошел поворот имперской политики в сторону преследования христиан. Были изданы 2 указа (вероятно, отдельно для Запада и Востока), тексты которых до нас не дошли, но содержание с достаточной точностью реконструируется на основании свидетельств святого Дионисия, Патриарха Александрийского, и святого великомученика Киприана, еписеопа Карфагенского .

Гонение имело 2 этапа: на 1-м оно было направлено исключительно против представителей христианского духовенства, запрещало христианские собрания и богослужения, что стало известно из актов допроса святого Дионисия Александрийского проконсулом Египта Эмилианом. Он убеждал Дионисия поклониться языческим богам, дабы его примеру последовали и остальные представители христианского духовенства и христиане. Встретив отказ епископа, Эмилиан упрекнул его в неблагодарности к милостям императора и объявил, что за непокорность тот высылается в Ливию, христианам же категорически запрещается собираться на христианских кладбищах для богослужений. Но собрания христиан не прекращались, ссылаемые представители духовенства сохраняли связи с паствой, их авторитет среди верующих только возрастал, а паства укреплялась в христ. вере. Так, епископ Киприан Карфагенский воодушевлял из ссылки свою паству воззваниями, оказавшими на верующих особое влияние.

2-й этап гонений начался с распространения действия эдикта на всех христиан без исключения. По свидетельству Киприана, 2-й указ Валериана гласил: «Епископов, пресвитеров и диаконов немедленно забирать под стражу; у сенаторов же, почтенных людей и всадников римских, сверх лишения достоинства, отбирать еще имущество и, если они и после того останутся непоколебимыми в христианстве, отсекать им головы; благородных женщин по лишении имущества ссылать в ссылку; у придворных же, которые или прежде исповедовали или теперь исповедуют Христа, описать имущество и по исключению их из числа придворных ссылать в оковах в императорские имения». Рядовые христиане в указе прямо не упоминались, но подразумевались.

Мученических актов времени гонения Валериана сохранилось немного, самые известные из них - акты Киприана Карфагенского (Ɨ 14 сентября 258 года). Первую редакцию актов составляют «Жизнь и страдания Киприана», написанные его диак. Понтием; вторую - проконсульские акты - записи допросов Киприана у римского проконсула. Из древних мучеников того времени известны епископ Сикст Римский и его диакон Лаврентий († 10 августа 258 года); епископ Фруктуоз Таррагонский (Испания) с 2 диаконами, Авгурием и Евлогием († 21 января 259 года); диакон Иаков и чтец Мариан в Нумидии (Северная Африка).

Пленение и гибель Валериана в Персии христиане считали наказанием за его гонение. Действие эдиктов против христиан было прекращено Галлиеном вскоре после известия о пленении Валериана.

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