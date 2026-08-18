ВАЛЕРИ ПОЛЬ

ВАЛЕРИ ПОЛЬ - Французский поэт, эссеист, философ.

Учил­ся в университете города Мон­пе­лье (1888 год).

Под влия­ни­ем Ж.К. Гю­ис­ман­са и П. Вер­ле­на на­чал пи­сать сти­хи [пер­вая пуб­ли­ка­ция в 1889 году; ран­няя по­эзия Валери со­б­ра­на в книге «Аль­бом ста­рых сти­хов» («Album de vers an­ciens», 1920)], но в 1892 году ос­та­вил по­эзию.

Пе­реехав в Па­риж (1894 год), Валери по­се­щал С. Мал­лар­ме , дру­жил с П. Луи, А. Жи­дом . Вёл днев­ник, из ко­торого выросли пуб­ли­ка­ции его эс­сеи­стического цик­ла «Тет­ра­ди» («Cahiers», 1921-1949), в т.ч. «Рум­бы» («Rhumbs», 1926), «Смесь» («Variété», 1924-1944), а так­же фи­лософско-эс­те­тические тек­сты «Ве­чер с гос­по­ди­ном Тэс­том» («La Soirée avec Monsieur Teste», 1894), «Вве­де­ние в сис­те­му Ле­о­нар­до да Вин­чи» («Introduction à la méthode de Léonard de Vinci», 1895), по­свя­щён­ные те­мам ак­тив­но­сти ду­ха, гра­ниц соз­на­ния, ис­кус­ст­ва са­мо­на­блю­де­ния.

В 1912 году Валери вновь об­ра­тил­ся к по­эзии. Сла­ву Валери при­нес­ла по­эма «Юная пар­ка» («La jeune Parque», 1917). По­эма «Мор­ское клад­би­ще» («Le Cime­tiére marin», 1920), по­этические сборники «Оды» («Odes», 1920) и «Ча­ры» («Charmes», 1922), не­окон­чен­ная дра­ма­тическая фее­рия «Мой Фа­уст» («Mon Faust», опубл. в 1945) ха­рак­те­ри­зу­ют Валери как при­вер­жен­ца осо­бым об­ра­зом трак­то­ван­но­го сим­во­лиз­ма, «сре­ди­зем­но­мор­ско­го языч­ни­ка», ос­мыс­ляю­ще­го столк­но­ве­ние творческой во­ли с эро­сом, кру­го­во­рот жиз­ни и смер­ти, об­раз Нар­цисса как оли­це­тво­ре­ния по­эзии.

Валери – ав­тор ря­да эс­се о кри­зи­се ев­ропейской куль­туры, о «чис­той по­эзии», фи­ло­со­фии тан­ца, о со­от­но­ше­нии в твор­че­ст­ве клас­сического и ро­ман­тического на­чал: «Кри­зис ду­ха» («La crise de l’esprit», 1919), «Ду­ша и та­нец» («L’ Âme et la danse», 1921), «По­ло­же­ние Бод­ле­ра» («Situation de Baude­laire», 1924), «Три­умф Ма­не» («Triom­phe de Manet», 1932) и прочие Со­чи­не­ния Валери пе­ре­во­ди­лись на русский язык с 1936 года.

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