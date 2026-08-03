ВАЛЕРА ХУАН

Испанский дипломат, писатель, политик.

Ранние годы

Родился в семье отставного офицера военно-морских сил Испании Хосе Валера и Вианья и Долорес Алькала-Галиан, маркизы де ла Паниега. У пары также были две дочери, София и Рамона. В 1837-1840 гг. посещал семинарию в г. Малага, где изучал философию и языки. В 1841-1846 гг. обучался в Гранаде, где в местном университете выбрал своей специальностью юриспруденцию. В 1846 г. переехал в Мадрид.

Дипломатическая деятельность

В 1847 г. Валера был зачислен в штат МИД. Первым назначением стала должность атташе при дипломатической миссии в Неаполе. Два года он служил под началом герцога де Риваса, человека, одаренного в разных сферах деятельности. Так, начальник Валеры прославился также как поэт, драматург, историк и художник. В Неаполе Хуан помимо исполнения своих прямых обязанностей занимался литературным творчеством и изучением греческого языка. Сам Валера впоследствии отмечал, что поступлением на дипломатическую службу и развитием карьеры он был обязан, прежде всего, родственным связям, без которых людям его поколения дорога к заграничной службе была закрыта.

В 1850-1851 гг. Валера служил в качестве атташе в Лиссабоне. Несмотря на неуверенность в своем будущем как дипломата и политика, Хуан активно устанавливал связи с важнейшими деятелями того времени. Среди его контактов – генерал Нарваэс, Белда, маркиз Бедмар и др. В его письмах к родным видна внутренняя дилемма человека, который не может выбрать между трех направлений – дипломатия, политика и литература. С развитием дипломатической карьеры этот выбор отпал, однако стоит отметить, что на протяжении всей своей жизни Валеры реализовывал себя в этих трех сферах.

В 1851-1854 гг. Валера был вторым секретарем дипломатической миссии Испании в Рио-де-Жанейро. В 1854-1855 г., повысив свой ранг, работал в Дрездене. В августе 1855 г. Хуан был переведен в Первый Секретариат МИД, где прослужил до 1858 г. Пребывание в Мадриде плодотворно сказалось на литературном творчестве Валеры. Он активно устанавливает связи с именитыми литераторами, начинает публицистическую деятельность. В частности, в местных газетах он публикует письма-заметки о светской жизни испанской столицы.

В октябре 1856 г. Валера был назначен первым секретарем Чрезвычайной дипломатической миссии Испании в Санкт-Петербурге под руководством XII герцога де Осуна . Итогом пребывания в российской столице стали «Письма из России» , которые стали ценнейшим источником по истории деятельности дипломатического представительства Испании. В этих частных письмах, предназначавшихся другу и коллеге Валеры, дипломат ярко описывал будни членов миссии, посещение светских приемов и встречи с императором и важнейшими государственными лицами империи, музеи и театры столицы, местные обычаи, природу и погоду страны. Несмотря на то, что эти заметки доставили дипломату массу неприятностей, выразившихся, прежде всего, в напряженности его отношений с коллегами в Санкт-Петербурге, исследователи творчества Валеры называют эти «Письма» началом его писательской карьеры. Вскоре по возвращении из России Валера оставил свой пост в Первом Секретариате, чтобы заняться политической карьерой в Кортесах.

Валера возобновил дипломатическую деятельность только в 1865 г., получив назначение во Франкфурт в качестве чрезвычайного министра. Революция 1868 г. приостановила карьеру Хуана в МИД. В 1869 г. он вышел в отставку, сконцентрировавшись на политической и публицистической деятельности.

В 1881 г. Валера вернулся в МИД, получив должность чрезвычайного министра в Лиссабоне, с 1883 г. – в Вашингтоне, с 1886 г. – в Брюсселе. В 1888 г. он сделал перерыв в карьере. В 1893 г. вновь вернулся на службу уже в статусе посла Испании в Вене, где руководил представительством до 1895 г.

Литературная деятельность

Интерес к литературному творчеству Валера проявил еще в университетские годы, но первая публикация его стихов состоялась в Мадриде в 1846 г. Важнейшей вехой в карьере писателя стали упомянутые выше «Письма из России» 1856-1857 гг. Однако пик литературной активности пришелся на 1860-е. Начало политической карьеры и выступления в Кортесах сопровождались многочисленными публикациями Валеры в передовых изданиях страны. В 1861 г. писатель стал членом Испанской Академии языка. По мнению Г. Бренана, Валера был одним из лучших литературных критиков своего времени.

В 1870-е гг. Валера обратился к художественной литературе. В 1874 г. был издан его первый роман «Пепита Хименес», принесший ему широкую известность и статус одного из сильнейших писателей-реалистов Испании. Книга была переведена на десять языков и разошлась тиражом более 100 000 экземпляров. На сюжет произведения композитором Исааком Альбенизом была написана одноименная опера. В 1870-е Валера написал и издал еще четыре романа. В этот период он также активно работал над рассказами. К формату романа писатель вернулся вновь лишь во второй половине 1890-х.

Семья

С 1867 г. состоял в браке с Долорес Делават. У пары было трое детей.