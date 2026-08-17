ВАЛЕНТИНИАН III ФЛАВИЙ ПЛАЦИДИЙ

ВАЛЕНТИНИАН III ФЛАВИЙ ПЛАЦИДИЙ - император Западной Римской империи.

Сын Галлы Плацидии и патрикия Констанция, который был провозглашен императором в 421 году.

После разрыва Галлы Плацидии с императором Гонорием в 423 году, Валентиниан с матерью переехал в Фессалонику, где они пользовались покровительством восточного импператора Феодосия II.

В 424 году провозглашен цезарем, также состоялась его помолвка с Лицинией Евдоксией, дочерью Феодосия II (свадьба в 437 году). В 425 году в результате экспедиции восточных войск в Италию в Равенне был свергнут узурпатор Иоанн и Валентиниан стал законным императором Запада при регентстве Галлы Плацидии. Фактически он никогда самостоятельно не правил, до конца 30-х годов находясь в зависимости от матери,а затем от влиятельного магистра Флавия Аэция, который пользовался поддержкой армии, галльской аристократии и готов. В этот период происходит дезинтеграция областей Западной Римской империи.

В 435 году официально признал власть вандалов над Африкой, где образовалось их королевство; к концу 30-х годов значительная часть Южной Галлии и Испании была занята вестготами. В 450 году Аэцию во главе римско-готской армии в битве на Каталаунских полях (Восточная Галлия) удалось сдержать натиск гуннов Аттилы на территорию империи. Тем не менее под непосредственным контролем западноримской администрации к концу правления Валентиниана оставались только Италия и Иллирик.

Император поддерживал военные экспедиции Восточной Римской империи в Африку против вандалов , однако не мог оказать реальной помощи. В 452 году он не смог противостоять вторжению Аттилы в Италию; продвижение гуннов было остановлено на реке По после переговоров Аттилы с папой Римским Львом I Великим .

После убийства по приказу Валентиниана Аэция (в 454 году) император вступил в конфликт с готами.

16 марта 455 года Валентиниан был убит в своем дворце в Равенне готами Оптилой и Траустилой.

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