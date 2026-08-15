ВАЛЕНТИНИАН II ФЛАВИЙ

ВАЛЕНТИНИАН II ФЛАВИЙ - император Западной Римской империи, младший сын императора Валентиниана I .

Провозглашен императором войсками в Паннонии 22 ноября 375 году после смерти отца, вместе со своим единокровным братом Грацианом разделил власть в Западной Римской империи (до 387 года юный Валентиниан находился под опекой своей матери Юстины).

Сначала резиденцией Валентиниана был Сирмий на Дунае, а с 379 года- Медиолан (современный Милан).

После разгрома римлян готами при Адрианополе и гибели императора Валента (378 год) в обстановке острой военной угрозы на Балканах со стороны готов император Грациан провозгласил императором Востока Феодосия I; тем самым он проигнорировал права Валентиниана на престол и предпочел укрепить государство под властью опытного военачальника.

В 383 году в Британии войска провозгласили императором Магна Максима, который вскоре сверг и убил императора Грациана. Валентиниан в Медиолане оказался практически беззащитен против узурпатора, контролировавшего всю Галлию . После продолжительных переговоров, одним из участников которых стал святой Амвросий Медиоланский, Валентиниан и Максим заключили мир, взаимно признав права на владение теми областями, которые уже находились под их контролем (384 год). Под властью Валентиниана остались Италия, Испания, Африка и Иллирик. Однако в августе 387 года Магн Максим, нарушив договор, вторгся в Италию и быстро ею овладел.

Валентиниан был вынужден бежать в Фессалонику, под защиту императора Востока Феодосия I. Между императорами был заключен союз, скрепленный браком Феодосия и Галлы, младшей сестры Валентиниана. В ходе кампании в Иллирике Феодосий разгромил Максима (388 год). 28 августа 388 ода. узурпатор был убит своими приближенными в Аквилее, и на Западе была формально восстановлена власть Валентиниана. Однако реальным правителем был уже сам император Феодосий, который оставался в Медиолане до лета 391 года.

По отъезде Феодосия в Константинополь защита и попечение над Валентинианом были поручены военачальнику Арбогасту, франку по происхождению, который занимал пост главнокомандующего (magister militum). В последующие месяцы стремление Арбогаста к полновластному правлению и сопротивление Валентиниана привели к конфликту между ними и к фактической изоляции императора. Вскоре 20-летний Валентиниан повесился (или был тайно повешен) в своем дворце.

В сфере внутренней и религиозной политики Валентиниан оказался вовлечен в противостояние христиан и язычников в империи, особенно обострившееся в конце IV века. Он поддерживал антиязыческие меры императора Грациана в начале 80-х годов IV века, когда были отменены субсидии храмам традиционных культов в Риме, конфискованы их имения и из римского сената были удалены алтарь и статуя богини Победы. На петиции языческой партии римскому сенату о восстановлении алтаря Победы Валентиниан отвечал отказом; тем не менее решением сената имущество языческих храмов, конфискованное Грацианом, было возвращено.

Под влиянием вдовствующей императрицы Юстины правительство Валентиниана первоначально поддерживало ариан, что привело к длительному конфликту императора с нек-рыми влиятельными церковными иерархами, прежде всего со свтятым Амвросием Медиоланским. Кульминацией противостояния императорского двора и епископа стал 386 году, когда Валентиниан неудачно пытался с помощью солдат отобрать у православной общины Медиолана один из городских храмов - базилику Порциана (современная церковь Сан-Лоренцо Маджоре) и передать ее арианскому епископу Авксентию II.

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