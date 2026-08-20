ВАЛЕНТИНИАН I ФЛАВИЙ

ВАЛЕНТИНИАН I ФЛАВИЙ - римский император.

В молодости поступил на военную службу и сделал успешную карьеру. По свидeтельству церковных историков V века Феодорита Кирского (Hist. eccl. VI 6), Сократа Схоластика (Hist. eccl. IV 1) и Созомена (Hist. eccl. VI 1), при императоре Юлиане (361-363 годы) он, как искренний христианин, был вынужден оставить службу из-за отказа участвовать в языческих жертвоприношениях.

К моменту кончины императора Иовиана вновь находился на военной службе; 26 февраля 364 года на совещании высших гражданских и военных чинов в Никее был выдвинут на императорский престол и избран войсками императором. 28 марта Валентиниан осуществил провозглашение в Константинополе соправителем с титулом августа своего младшего брата Валента , передав ему в управление Восток и оставив за собой западную часть Римской империи - префектуры Галлия, Италия и Иллирик. В 367 году в городе Паризии (современный Париж) Влентиниан провозгласил своего старшего сына Грациана соправителем с титулом августа (без раздела территории империи).

Во время своего правления Влентиниан в основном находился в галльских резиденциях Паризии и Августе Треверов (современный Трир), ведя борьбу с вторжениями алеманов и саксов. Он заботился о провинциалах, облегчая бремя податей, и находился в оппозиции к римской знати. Но в 368 году по его поручению в Риме многие знатные люди были казнены по обвинениям в колдовстве и прелюбодеянии (Ammianus Marcellinus. XXVIII 1, XXX 9. 1). В. скоропостижно скончался во время кампании против квадов и сарматов.

Правление Влентиниана отличалось веротерпимостью, о чем свидетельствует Аммиан Марцеллин (Ibid. XXX 9. 5). Святой Амвросий Медиоланский хвалит императора за то, что он предоставил свободу Церкви (Epist. 21. 2-5), и представляет его как врага язычества (Epist. 17. 16). Эдикт Влентиниана в Кодексе Феодосия показывает, что политика веротерпимости распространялась на языческие культы и иудаизм (Cod. Theod. XVI 2. 18), но в 372 году последовал запрет манихейских собраний, а в 373 году была запрещена практика перекрещиваний в христианской Церкви (Ibid. 6. 1). Это решение главным образом коснулось донатистов, перекрещивавших всех своих приверженцев.

Покровительство христианству выразилось в том, что Влентиниан восстановил привилегии клириков, дарованные императором Константином Великим , но отмененные в правление Юлиана. При этом было ограничено освобождение клириков от куриальной ответственности, а также запрещено наследование священнослужителями имений вдов и сирот (Ibid. 6. 18-21).

Склонный принимать никейское вероисповедание, Влентиниан не насаждал его как обязательное для всей Церкви, воздерживался от вмешательства в догматические споры и не оказывал поддержки ни одной из богословских партий (Socr. Hist. eccl. IV 4; Sozom. Hist. eccl. VI 7). Так, попытка епископов Илария Пиктавийского и Евсевия Верцелльского сместить с Медиоланской кафедры арианствующего епископа Авксентия I оказалась безрезультатной благодаря его прошению к Влентиниана о заступничестве. Также безрезультатным оказалось осуждение епископов Валента и Урсакия на Римском Соборе 368 года: оба они остались на своих кафедрах.

После смерти Урсакия император не препятствовал избранию на кафедру Сингидунума арианина Секундиана. С другой стороны, он одобрил избрание в Медиолане по смерти Авксентия никейца Амвросия (374 год).

Следствием политики невмешательства в дела Церкви стало почти повсеместное восстановление никейского Православия на западе Римской империи, т.к. арианство, насаждавшееся здесь при императоре Констанции II, не имело под собой почвы. Ариане сумели удержать за собой только несколько епископских кафедр в Иллирике, в т.ч. Сирмий и Сингидунум. Несмотря на то, что вторая жена Влентиниана Юстина была арианкой, она не имела возможности открыто поддерживать арианство при жизни своего мужа и не оказывала никакого влияния на его религиозную политику.

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