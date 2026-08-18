ВАЛЕНТ ФЛАВИЙ

ВАЛЕНТ ФЛАВИЙ (лат. Flavius Julius Valens) - император восточной части Римской империи с 364 года н.э.

Млад­ший брат Ва­лен­ти­ниана I . Из се­мьи во­енного три­бу­на.

Слу­жил те­ло­хра­ни­те­лем при императоре Ио­виа­не.

Став со­пра­ви­те­лем Ва­лен­ти­ниа­на I (ав­гу­стом восточной про­вин­ций Римской им­пе­рии), по­да­вил в 366 году в Ма­лой Азии вос­ста­ние Про­ко­пия, воз­гла­вив­ше­го на­се­ле­ние и ле­гио­ны, не­до­воль­ные мздо­им­ст­вом и жес­то­ко­стью вы­со­ко­по­став­лен­но­го ад­ми­ни­ст­ра­то­ра Пе­тро­ния – тес­тя Валента.

В 367–369 годах вое­вал с вест­го­та­ми , в 376 году на ус­ло­виях за­щи­ты ими гра­ниц Римской им­пе­рии раз­ре­шил вест­го­там по­се­лить­ся на пра­во­бе­ре­жье Ду­ная. Од­на­ко на­ру­ше­ние рим. ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей ус­ло­вий со­гла­ше­ния вы­зва­ло вос­ста­ние го­тов, по­дав­ле­ние ко­торо­го пе­ре­рос­ло в вой­ну. В бит­ве при Ан­д­риа­но­по­ле (9 августа 378 года) Валент по­тер­пел со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние и по­гиб.

Под­дер­жи­вая ари­ан­ст­во (Валент был ариа­ни­ном), вы­ну­ж­ден был счи­тать­ся со всё уси­ли­вав­шим­ся влия­ни­ем на Вос­то­ке пра­во­сла­вия и ав­то­ри­те­та Афа­на­сия Ве­ли­ко­го и Ва­си­лия Ве­ли­ко­го. Со­вре­мен­ни­ки ( Ам­ми­ан Мар­цел­лин , Со­зо­мен и др. ав­то­ры) ри­су­ют его ма­ло­об­ра­зо­ван­ным и не­вос­пи­тан­ным, но храб­рым вои­ном и дея­тель­ным вое­на­чаль­ни­ком.

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