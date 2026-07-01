ВАЛЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА

ВАЛЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА - Направление в педагогике, разработанное Р. Штайнером на основе его философско-антропософских концепций человека, истории и общества.

На прин­ци­пах Вальдорфской педагогики ор­га­ни­зо­ва­ны дет­ские са­ды, шко­лы, специальные и выс­шие шко­лы по под­го­тов­ке учи­те­лей, вос­пи­та­те­лей и со­ци­аль­ных ра­бот­ни­ков. Пер­вая валь­дорф­ская шко­ла бы­ла ос­но­ва­на в 1919 году в Штут­гар­те ( Гер­ма­ния ) при фаб­ри­ке «Валь­дорф-Ас­то­рия» (от­сю­да название).

Тра­ди­цио­на­лиз­му и праг­ма­тиз­му в пе­да­го­ги­ке Р. Штай­нер про­ти­во­пос­тав­ля­ет ан­тро­по­ло­гический под­ход, со­глас­но ко­то­ро­му це­ли, со­дер­жа­ние и ме­то­ды об­ра­зо­ва­ния сле­ду­ет чер­пать «из по­зна­ния че­ло­ве­ка и его ин­ди­ви­ду­аль­ных за­дат­ков»; не­обхо­ди­мо пре­одо­леть иде­ал «че­ло­ве­ка знаю­ще­го» в поль­зу це­ло­ст­но­го че­ло­ве­ка с раз­ви­той эмо­цио­наль­ной, мо­раль­ной, эс­те­ти­че­ской и во­ле­вой сфе­ра­ми.

Вос­пи­та­ние и об­ра­зо­ва­ние долж­ны ори­ен­ти­ро­вать­ся на осо­бен­но­сти ка­ж­дой воз­рас­тной сту­пе­ни. Эти осо­бен­но­сти в Вальдорфской педагогики опи­сы­ва­ют­ся на язы­ке ан­тро­по­соф­ской ан­тро­по­ло­гии , ко­то­рая пре­тен­ду­ет на це­ло­ст­ное опи­сание сущ­но­сти че­ло­ве­ка: лич­но­ст­ное (ду­хов­ное) бы­тие че­ло­ве­ка, ха­рак­те­ри­зую­щее­ся сво­бо­дой и от­вет­ст­вен­но­стью, рас­смат­ри­ва­ет­ся в кон­тек­сте пси­хическое, пси­хо­со­ма­тическое, чув­ст­вен­ных и те­лес­ных ус­ло­вий его рас­кры­тия и фор­ми­ро­ва­ния.

Вос­пи­та­ние ре­бён­ка-до­школь­ни­ка стро­ит­ся на прин­ци­пе под­ра­жа­ния и рит­ма че­рез иг­ро­вые фор­мы.

Обу­че­ние в шко­ле на­чи­на­ет­ся с 7-лет­не­го воз­рас­та и рас­счи­та­но на 11–12 лет. В на­чаль­ной шко­ле клас­сическими пред­ме­там уде­ля­ет­ся не­мно­го вни­ма­ния. На­чаль­ное обу­че­ние ве­дёт­ся мед­лен­но, пре­имущественно ис­поль­зу­ют­ся различные об­раз­ные фор­мы, ко­то­рые при­ме­ня­ют­ся и на стар­ших сту­пе­нях. Чте­нию не учат до 2-го клас­са, хо­тя де­тей зна­ко­мят с бу­к­ва­ми (в 1-м и 2-м клас­сах). По­сте­пен­но вво­дят­ся пред­ме­ты из об­лас­ти ис­кус­ст­ва. Обу­че­ние двум ино­стран­ным язы­кам ве­дёт­ся с 1-го клас­са так же, как и род­но­му – с са­мых про­стых слов, сти­хов, пе­се­нок, игр. С 1-го по 8-й класс главной фи­гу­рой яв­ля­ет­ся класс­ный учи­тель, ко­то­рый обу­ча­ет, на­блю­да­ет, опе­ка­ет де­тей и ос­та­ёт­ся с клас­сом на про­тя­же­нии 8 лет обу­че­ния – пре­по­да­ёт все осн. пред­ме­ты: род­ной язык, ли­те­ра­ту­ру, жи­во­пись , ма­те­ма­ти­ку, фи­зи­ку, зоо­ло­гию, бо­та­ни­ку, ис­то­рию, гео­гра­фию и т.п. Основные учеб­ные пред­ме­ты пре­по­да­ют­ся «эпо­ха­ми»: в те­че­ние 3–5 не­дель пре­по­да­ёт­ся один пред­мет, за­тем дру­гая «эпо­ха» – дру­гой пред­мет и т.д. Так на­зы­вае­мый главный урок идёт два ча­са ут­ром, ка­ж­дый день. Учеб­ни­ки в об­ще­при­ня­том смыс­ле не при­ме­ня­ют­ся, не­об­хо­ди­мые за­пи­си уче­ни­ки де­ла­ют в са­мо­стоя­тель­но оформ­ляе­мых тет­ра­дях «по эпо­хам». Оцен­ки не вы­став­ля­ют­ся. Уче­ни­ки про­хо­дят ат­те­ста­цию на вы­хо­де из млад­шей, сред­ней и стар­шей шко­лы.

Валь­дорф­ские уч­ре­ж­де­ния управ­ля­ют­ся пе­да­го­гическим со­ве­том при уча­стии ро­ди­те­лей. Кон­суль­та­тив­ны­ми и коор­ди­на­ци­онными цен­тра­ми яв­ля­ют­ся национальные сою­зы стран. На ин­тер­на­цио­наль­ном уров­не валь­дорф­ские дет­ские са­ды пред­став­ля­ет Ин­тер­на­цио­наль­ное объ­е­ди­не­ние валь­дорф­ских дет­ских са­дов (Штут­гарт, ФРГ), валь­дорф­ские шко­лы - Гааг­ский ко­ор­ди­на­ци­он­ный со­вет.

В Рос­сии дей­ст­ву­ют «Ас­со­циа­ция валь­дорф­ских школ Рос­сии» и «Со­дру­же­ст­во пе­да­го­гов валь­дор­ф­ских дет­ских са­дов». Из­да­ёт­ся ряд пе­да­го­гических жур­на­лов, в т.ч. «Ис­кус­ст­во вос­пи­та­ния» («Erziehungskunst», Штут­гарт, с 1927 года).

К начале XXI века на­счи­ты­ва­лось около 900 валь­дорф­ских школ, 2000 дет­ских са­дов в 67 стра­нах ми­ра, в т.ч. в Рос­сии – 20 школ и 80 дет­ских са­дов.

В российском об­ще­ст­ве от­но­ше­ние к валь­дорф­ским уч­ре­ж­де­ни­ям ко­леб­лет­ся от бе­зо­го­во­роч­но­го при­зна­ния до пол­но­го не­при­ятия. Кри­ти­ка Вальдорфской педагогики ка­са­ет­ся как ан­тро­по­соф­ских взгля­дов Р. Штай­не­ра, так и ор­га­ни­за­ции учеб­но­го про­цес­са. От­ме­ча­ют­ся мед­лен­ное раз­ви­тие де­тей в на­чаль­ной шко­ле, за­по­зда­лое на­ча­ло це­ле­на­прав­лен­но­го раз­ви­тия ин­тел­лек­та и аб­страк­т­но­го мыш­ле­ния, вы­ска­зы­ва­ют­ся со­мне­ния в воз­мож­но­сти валь­дорф­ских школ обес­пе­чить ми­ни­мум со­от­вет­ст­вия тре­бо­ва­ни­ям об­ра­зо­ва­тель­ных стан­дар­тов. С другой сто­ро­ны, от­ме­ча­ют­ся от­сут­ст­вие у де­тей стрес­сов, по­зи­тив­ное влия­ние учеб­но­го про­цес­са на здо­ро­вье уча­щих­ся, вы­со­кие ре­зуль­та­ты обу­че­ния по тес­то­вым за­да­ни­ям.