ВАЛЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА
ВАЛЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА - Направление в педагогике, разработанное Р. Штайнером на основе его философско-антропософских концепций человека, истории и общества.
На принципах Вальдорфской педагогики организованы детские сады, школы, специальные и высшие школы по подготовке учителей, воспитателей и социальных работников. Первая вальдорфская школа была основана в 1919 году в Штутгарте (Германия) при фабрике «Вальдорф-Астория» (отсюда название).
Традиционализму и прагматизму в педагогике Р. Штайнер противопоставляет антропологический подход, согласно которому цели, содержание и методы образования следует черпать «из познания человека и его индивидуальных задатков»; необходимо преодолеть идеал «человека знающего» в пользу целостного человека с развитой эмоциональной, моральной, эстетической и волевой сферами.
Воспитание и образование должны ориентироваться на особенности каждой возрастной ступени. Эти особенности в Вальдорфской педагогики описываются на языке антропософской антропологии, которая претендует на целостное описание сущности человека: личностное (духовное) бытие человека, характеризующееся свободой и ответственностью, рассматривается в контексте психическое, психосоматическое, чувственных и телесных условий его раскрытия и формирования.
Воспитание ребёнка-дошкольника строится на принципе подражания и ритма через игровые формы.
Обучение в школе начинается с 7-летнего возраста и рассчитано на 11–12 лет. В начальной школе классическими предметам уделяется немного внимания. Начальное обучение ведётся медленно, преимущественно используются различные образные формы, которые применяются и на старших ступенях. Чтению не учат до 2-го класса, хотя детей знакомят с буквами (в 1-м и 2-м классах). Постепенно вводятся предметы из области искусства. Обучение двум иностранным языкам ведётся с 1-го класса так же, как и родному – с самых простых слов, стихов, песенок, игр. С 1-го по 8-й класс главной фигурой является классный учитель, который обучает, наблюдает, опекает детей и остаётся с классом на протяжении 8 лет обучения – преподаёт все осн. предметы: родной язык, литературу, живопись, математику, физику, зоологию, ботанику, историю, географию и т.п. Основные учебные предметы преподаются «эпохами»: в течение 3–5 недель преподаётся один предмет, затем другая «эпоха» – другой предмет и т.д. Так называемый главный урок идёт два часа утром, каждый день. Учебники в общепринятом смысле не применяются, необходимые записи ученики делают в самостоятельно оформляемых тетрадях «по эпохам». Оценки не выставляются. Ученики проходят аттестацию на выходе из младшей, средней и старшей школы.
Вальдорфские учреждения управляются педагогическим советом при участии родителей. Консультативными и координационными центрами являются национальные союзы стран. На интернациональном уровне вальдорфские детские сады представляет Интернациональное объединение вальдорфских детских садов (Штутгарт, ФРГ), вальдорфские школы - Гаагский координационный совет.
В России действуют «Ассоциация вальдорфских школ России» и «Содружество педагогов вальдорфских детских садов». Издаётся ряд педагогических журналов, в т.ч. «Искусство воспитания» («Erziehungskunst», Штутгарт, с 1927 года).
К начале XXI века насчитывалось около 900 вальдорфских школ, 2000 детских садов в 67 странах мира, в т.ч. в России – 20 школ и 80 детских садов.
В российском обществе отношение к вальдорфским учреждениям колеблется от безоговорочного признания до полного неприятия. Критика Вальдорфской педагогики касается как антропософских взглядов Р. Штайнера, так и организации учебного процесса. Отмечаются медленное развитие детей в начальной школе, запоздалое начало целенаправленного развития интеллекта и абстрактного мышления, высказываются сомнения в возможности вальдорфских школ обеспечить минимум соответствия требованиям образовательных стандартов. С другой стороны, отмечаются отсутствие у детей стрессов, позитивное влияние учебного процесса на здоровье учащихся, высокие результаты обучения по тестовым заданиям.