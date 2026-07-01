ВАЛЬДМЮЛЛЕР Фердинанд Георг
ВАЛЬДМЮЛЛЕР Фердинанд Георг - австрийский живописец.
Учился в венской АХ (1807-1813 годы).
Сентиментально-идеализированное изображение людей, природы и крестьянского быта с любовной отделкой многочисленного деталей, искусное воссоздание иллюзии видимой действительности характеризуют Вальдмюллера как крупнейшего представителя австрийского бидермайера («Дети», 1834 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Выход из школы», 1844 год, ГМИИ; «Собиратели хвороста в Венском лесу», 1855 год, Австрийская галерея, Вена).
Преподавал в АХ (1829-1857 годы; профессор); уволен за критику академического образования с позиции натурализма.
Среди учеников – М. Зичи, В. Мадарас.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)