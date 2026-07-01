ВАЛЬДМЮЛЛЕР Фердинанд Георг

ВАЛЬДМЮЛЛЕР Фер­ди­нанд Ге­орг - австрийский живописец .

Учил­ся в вен­ской АХ (1807-1813 годы).

Сен­ти­мен­таль­но-идеа­ли­зи­ро­ван­ное изо­бра­же­ние лю­дей, при­ро­ды и кре­сть­ян­ско­го бы­та с лю­бов­ной от­дел­кой мно­го­численного де­та­лей, ис­кус­ное вос­соз­да­ние ил­лю­зии ви­ди­мой дей­ст­ви­тель­но­сти ха­рак­те­ри­зу­ют Вальдмюллера как круп­ней­ше­го пред­ста­ви­те­ля австрийского би­дер­май­е­ра («Де­ти», 1834 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Вы­ход из шко­лы», 1844 год, ГМИИ ; «Со­би­ра­те­ли хво­ро­ста в Вен­ском ле­су», 1855 год, Австрийская га­ле­рея, Ве­на).

Пре­по­да­вал в АХ (1829-1857 годы; профессор); уво­лен за кри­ти­ку ака­де­мического об­ра­зо­ва­ния с по­зи­ции на­ту­ра­лиз­ма.

Сре­ди уче­ни­ков – М. Зи­чи , В. Ма­да­рас.

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