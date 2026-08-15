ВАЛЬДИВИЯ
ВАЛЬДИ́ВИЯ - археологическая культура на юго-западном побережье Эквадора (около 3500-1500 годы до н.э.).
Открыта в начале 1950-х годов эквадорским археологом Э. Эстрадой.
Выделяют 8 этапов, локальные варианты. Поселения с овальными большими домами (12×8 м) столбовой конструкции, стены обмазывались глиной. Погребения в мелких ямах, трупоположения скорченные на боку и вытянутые.
Древнейшая керамика на западе Южной Америки: миски; округлые горшки с широким горлом, с прочерченными геометрическим рисунками (некоторые, возможно, передают рисунок кожи змеи), редко - личинами; некоторые сосуды имели красный ангоб; на 2-м этапе появляются сосуды на 4 низких ножках; на поздних этапах усложняется техника лепки, увеличивается ассортимент.
Древнейшие в Америке статуэтки, на ранних этапах - небольшие схематичные каменные, затем - керамические: изображения женщин с проработанной причёской; изображения мужчин и женщин, сидящих на скамье (атрибут шамана); модели лодок.
Каменные шлифованные топоры с плечиками, развёртки для сверления раковин; тёсла и крючки из раковины-жемчужницы.
Хозяйство основано на охоте, рыболовстве, собирательстве; возможно, с начала 3-го тысячелетия - выращивание кукурузы.