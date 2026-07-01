ВАЛЬДХАЙМ Курт
ВАЛЬДХАЙМ Курт - Австрийский государственный деятель, деятель ООН.
Из семьи служащего. В 1937-1938 годах обучался в Венской консульской академии. В 1939 поступил на юридический факультет Венского университета.
В 1939-1945 годы на военной службе, офицер вермахта. В 1944 году, получив отпуск, окончил университет.
С 1945 года на дипломатической службе. В 1948-1951 годы секретарь австрийского посольства в Париже, в 1951-1955 годы начальник управления кадров МИД, в 1955 году наблюдатель ООН, в 1956-1958 годах - посланник ООН, в 1958-1960 годах - посол Австрии в Канаде, в 1960-1964 годах - генеральный директор политического департамента МИД, в 1964-1968 и 1970-1971 годах - постоянный представитель Австрии в ООН, в 1968-1970 годах - министр иностранных дел. В 1972-1981 годах - генеральный секретарь ООН, с 1982 года - специальный уполномоченный ООН по делам развивающихся стран.
В 1986-1992 годах - федеральный президент Австрии. Незадолго до избрания на пост президента против Вальдхайма были выдвинуты обвинения в причастности к военным преступлениям, совершённым вермахтом. Международная комиссия историков, расследовавшая эти обвинения, не выявила в действиях Вальдхайма состава преступления. Тем не менее обвинения в его адрес вызвали правительственный кризис в Австрии. В знак протеста против избрания Вальдхайма президентом в отставку подал федеральный канцлер Австрии Ф. Зиновац. Вальдхайм, престиж которого был подорван, в 1991 году отказался баллотироваться на должность президента на новый срок.