ВАЛЬДХАЙМ Курт

ВАЛЬДХАЙМ Курт - Австрийский государственный деятель, деятель ООН .

Из се­мьи слу­жа­ще­го. В 1937-1938 годах обу­чал­ся в Вен­ской кон­суль­ской ака­де­мии. В 1939 по­сту­пил на юри­дический факультет Вен­ско­го университета.

В 1939-1945 годы на во­енной служ­бе, офи­цер вер­мах­та. В 1944 году, по­лу­чив от­пуск, окон­чил уни­вер­си­тет.

С 1945 года на ди­плома­тической служ­бе. В 1948-1951 годы сек­ре­тарь австрийского по­соль­ст­ва в Па­ри­же, в 1951-1955 годы начальник управ­ле­ния кад­ров МИД, в 1955 году на­блю­да­тель ООН, в 1956-1958 годах - по­слан­ник ООН, в 1958-1960 годах - по­сол Ав­ст­рии в Ка­на­де, в 1960-1964 годах - ге­не­раль­ный ди­рек­тор по­ли­тического департамента МИД, в 1964-1968 и 1970-1971 годах - по­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель Ав­ст­рии в ООН, в 1968-1970 годах - министр иностранных дел. В 1972-1981 годах - ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ООН, с 1982 года - специальный упол­но­мо­чен­ный ООН по де­лам раз­ви­ваю­щих­ся стран.

В 1986-1992 годах - фе­де­раль­ный пре­зи­дент Ав­ст­рии. Не­за­дол­го до из­бра­ния на пост пре­зи­ден­та про­тив Вальдхайма бы­ли вы­дви­ну­ты об­ви­не­ния в при­ча­ст­но­сти к во­енным пре­сту­п­ле­ни­ям, со­вер­шён­ным вер­мах­том . Ме­ж­ду­народная ко­мис­сия ис­то­ри­ков, рас­сле­до­вав­шая эти об­ви­не­ния, не вы­яви­ла в дей­ст­ви­ях Вальдхайма со­ста­ва пре­сту­п­ления. Тем не ме­нее об­ви­не­ния в его ад­рес вы­зва­ли пра­ви­тельственный кри­зис в Ав­ст­рии. В знак про­тес­та про­тив из­бра­ния Вальдхайма пре­зи­ден­том в от­став­ку по­дал фе­де­раль­ный канц­лер Ав­ст­рии Ф. Зи­но­вац. Вальдхайм, пре­стиж ко­то­ро­го был по­дор­ван, в 1991 году от­ка­зал­ся бал­ло­ти­ро­вать­ся на долж­ность пре­зи­ден­та на но­вый срок.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)