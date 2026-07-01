ВАЛЬДГАУЕР ОСКАР ФЕРДИНАНДОВИЧ
ВАЛЬДГАУЕР ОСКАР ФЕРДИНАНДОВИЧ - российский историк искусства и музейный деятель, заслуженный деятель науки РСФСР.
Учился в университете в Мюнхене (1900-1903 годы) у А. Фуртвенглера и др.; стажировался в Риме.
В 1904-1934 годах работал в Эрмитаже (с 1918 года - заведующий отделением классических древностей).
Преподавал в Институте истории искусства (1919 год; профессор), Вхутемасе (1924 год), Художественно-техническом институте (1928 год).
Применяя культурно-исторический метод, изучал стилевые течения в античном искусстве (в т.ч. в римском портрете), занимался систематизацией античных памятников. Разработал научную методику построения комплексной музейной экспозиции; в 1933 году участвовал в создании отдела греко-римского искусства в ГМИИ. Автор ряда атрибуций; опубликовал свыше 70 научных трудов.