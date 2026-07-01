ВАЛЬДГАУЕР ОСКАР ФЕРДИНАНДОВИЧ

ВАЛЬДГАУЕР ОСКАР ФЕРДИНАНДОВИЧ - российский историк искусства и музейный деятель, заслуженный деятель науки РСФСР.

Учил­ся в университете в Мюн­хе­не (1900-1903 годы) у А. Фурт­венг­ле­ра и др.; ста­жи­ро­вал­ся в Ри­ме.

В 1904-1934 годах ра­бо­тал в Эр­ми­та­же (с 1918 года - заведующий от­де­ле­ни­ем клас­сических древ­но­стей).

Пре­по­да­вал в Институте ис­то­рии искусства (1919 год; профессор), Вху­те­ма­се (1924 год), Ху­до­же­ст­вен­но-тех­ническом институте (1928 год).

При­ме­няя куль­тур­но-ис­то­рический ме­тод, изу­чал сти­ле­вые те­че­ния в ан­тичном искусстве (в т.ч. в римском порт­ре­те), за­ни­мал­ся сис­те­ма­ти­за­ци­ей ан­тич­ных па­мят­ни­ков . Раз­ра­бо­тал на­учную ме­то­ди­ку по­строе­ния ком­плекс­ной му­зей­ной экс­по­зи­ции; в 1933 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии от­де­ла гре­ко-римского искусства в ГМИИ . Ав­тор ря­да ат­ри­бу­ций; опуб­ли­ко­вал свыше 70 на­учных тру­дов.

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