ВАЛЬДЕС Хуан де
ВАЛЬДЕС Хуан де - испанский писатель, богослов.
Возможно, брат Альфонсо Вальдеса. Учился в университете в Алькала-де-Энаресе.
С 1529 года перебрался в Италию; общался с богословом-реформатом Б. Окино и поэтессой В. Колонна.
В книге Вальденс «Диалог о христианской доктрине» («Diálogo de doctrina cristiana», 1529), направленной против религиозного догматизма и вызвавшей резкую критику сторонников ортодоксального католицизма, а также в богословских трактатах «Христианский алфавит» («Alfabeto cristiano», около 1537 года, опубликованы в 1545 году) и «Сто десять размышлений о божественном» («Ciento y diez consideraciones divinas», опубликлваны в 1550 году) заметно влияние М. Лютера (тезис об оправдании верой). Среди других сочинений – «Диалог о языке» («Diálogo de la lengua», 1535–1536, опубликован в 1737 году), в котором предпринята попытка нормативизации кастильской речи на основе литературной традиции.