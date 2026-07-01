ВАЛЬДЕС Хуан де

ВАЛЬДЕС Ху­ан де - испанский писатель, богослов.

Воз­мож­но, брат Аль­фон­со Валь­де­са . Учил­ся в университете в Аль­ка­ла-де-Эна­ре­се.

С 1529 года пе­ре­брал­ся в Ита­лию; об­щал­ся с бо­го­сло­вом-ре­фор­ма­том Б. Оки­но и по­этес­сой В. Ко­лон­на .

В кни­ге Вальденс «Диа­лог о хри­сти­ан­ской док­три­не» («Diálogo de doctrina cris­tia­na», 1529), на­прав­лен­ной про­тив ре­лигиозного дог­ма­тиз­ма и вы­звав­шей рез­кую кри­ти­ку сто­рон­ни­ков ор­то­док­саль­но­го ка­то­ли­циз­ма, а так­же в бо­го­слов­ских трак­та­тах «Хри­сти­ан­ский ал­фа­вит» («Alfa­be­to cristiano», около 1537 года, опубликованы в 1545 году) и «Сто де­сять раз­мыш­ле­ний о бо­же­ст­вен­ном» («Ciento y diez consideraciones divinas», опубликлваны в 1550 году) за­мет­но влия­ние М. Лю­те­ра (те­зис об оп­рав­да­нии ве­рой). Сре­ди других со­чи­не­ний – «Диа­лог о язы­ке» («Diálogo de la lengua», 1535–1536, опубликован в 1737 году), в ко­то­ром пред­при­ня­та по­пыт­ка нор­ма­ти­ви­за­ции кас­тиль­ской ре­чи на ос­но­ве литературной тра­ди­ции.

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