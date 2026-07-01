ВАЛЬДЕС Альфонсо де

ВАЛЬДЕС Аль­фон­со де - испанский писатель, гуманист, секретарь испанской короны и германского императора Карла V , брат Х. де Вальдеса.

Был официальным составителем писем на латыни при императоре Карле V (в т.ч. писем к папе Клименту VII в 1526-1527 годах), исполнял дипломатические поручения.

Как посол императора присутствовал на Аугсбургском рейхстаге (1530 год), где Ф. Меланхтоном были изложены основы лютеранства (см. Аугсбургское исповедание).

Состоял в переписке с Эразмом Роттердамским, который во многом повлиял на формирование его позиций как христианского гуманиста.

В своих сочинениях Вальденс критиковал папство и современное ему положение в католической Церкви. В «Диалоге Лактанция и архидиакона, или О том, что случилось в Риме в 1527» (1528 год) Вальденс выступил не только как защитник императора, войска которого осаждали Рим, разграбленный после взятия (1527 год), но и подчеркивал провиденциальный характер произошедшего. Характеризуя ситуацию, сложившуюся тогда в Италии и в Риме, Вальденс показывал только пороки и стяжательство духовенства , поэтому поход войск Карла V рассматривался им как справедливое наказание папы Римского, стоявшего во главе всего того, что Вальденс считал греховным. В «Диалоге Меркурия и Харона» (1529 год) он писал о необходимости воспитания каждым человеком «внутреннего христианства», составными частями которого являются милосердие, скромность и простота. Согласно Вальденсу, после смерти будут спасены не те, кто строго придерживался внешних сторон религиозности, а те, кто всю жизнь трудился и сохранял искреннюю веру в душе.

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