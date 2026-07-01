ВАЛЬДЕМАР IV Аттерда
ВАЛЬДЕМАР IV Аттерда - король Дании в 1340-1375 годах.
Взошёл на престол в период ослабления Дании, когда большая часть замков и земель была роздана в залоговые держания, область Сконе перешла под власть шведской короны.
Увеличил подати и налоги, в 1346 году продал Ливонскому ордену захваченные Данией ранее земли в Эстляндии и к концу 1340-х годов выкупил заложенные владения.
В 1359-1360 годах, использовав внутреннюю смуту в Швеции, вернул Сконе, в 1361 году завоевал остров Готланд. В 1362-1364 годы и 1367-1370 годы вёл войны с Ганзой за господство в западной части Балтийского моря, которые, однако, закончились для Дании поражением и подписанием унизительного Штральзундского мира 1370 года.
В целях укрепления королевской власти созывал съезды вассалов (данехофы) и жаловал своим подданным привилегии (хоннфестнинги). На основе хоннфестнинга, изданного в 1360 году, было выработано соглашение Вальдемара IV c вассалами – «Земский мир Вальдемара Аттердага» («Valdemar Atterdags Landefred»). Подданные обязались хранить верность королю и оказывать ему содействие при условии соблюдения им законов и обычаев страны и регулярного созыва данехофов.