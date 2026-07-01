ВАЛЬДЕМАР IV Аттерда

ВАЛЬДЕМАР IV Ат­тер­да - король Дании в 1340-1375 годах.

Взо­шёл на пре­стол в пе­ри­од ос­лаб­ле­ния Да­нии, ко­гда большая часть зам­ков и зе­мель бы­ла роз­да­на в за­ло­го­вые дер­жа­ния, область Ско­не пе­ре­шла под власть шведской ко­ро­ны.

Уве­ли­чил по­да­ти и на­логи, в 1346 году про­дал Ли­вон­ско­му ор­де­ну за­хва­чен­ные Да­ни­ей ра­нее зем­ли в Эс­т­лян­дии и к концу 1340-х годов вы­ку­пил за­ло­жен­ные вла­де­ния.

В 1359-1360 годах, ис­поль­зо­вав внутреннюю сму­ту в Шве­ции, вер­нул Ско­не, в 1361 году за­вое­вал остров Гот­ланд. В 1362-1364 годы и 1367-1370 годы вёл вой­ны с Ган­зой за гос­под­ство в западной час­ти Бал­тий­ско­го моря, ко­то­рые, од­на­ко, за­кон­чи­лись для Да­нии по­ра­же­ни­ем и под­пи­са­ни­ем уни­зи­тель­но­го Штраль­зунд­ско­го ми­ра 1370 года.

В це­лях ук­ре­п­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти со­зы­вал съез­ды вас­са­лов ( да­не­хо­фы ) и жа­ло­вал сво­им под­дан­ным при­ви­ле­гии (хонн­фе­ст­нин­ги). На ос­но­ве хонн­фе­ст­нин­га, из­дан­но­го в 1360 году, бы­ло вы­ра­бо­та­но со­гла­ше­ние Вальдемара IV c вас­са­ла­ми – «Зем­ский мир Валь­де­ма­ра Ат­тер­да­га» («Val­demar Atterdags Landefred»). Под­дан­ные обя­за­лись хра­нить вер­ность ко­ро­лю и ока­зы­вать ему со­дей­ст­вие при ус­ло­вии со­блю­де­ния им за­ко­нов и обы­ча­ев стра­ны и ре­гу­ляр­но­го со­зы­ва да­нехо­фов.

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