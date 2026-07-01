ВАЛЬДЕМАР I Великий
ВАЛЬДЕМАР I Великий - король Дании в 1154-1182 годах.
Внук датского короля Эрика I Доброго (1095-1103 годы), сын шлезвигского герцога Кнута Лаварда и Ингеборг Мстиславны, дочери киевского князя Мстислава Владимировича. Был женат на русской княжне Софии, по всей видимости, дочери минского князя Володаря Глебовича. Иногда высказывается мнение, что Вальдемар был назван в честь прадеда по матери - киевского князя Владимира Всеволодовича.
Вальдемар преодолел сопротивление соперников в борьбе за престол и объединил Данию под своей властью. В целях борьбы против герцога Саксонии Генриха Льва вступил в союз с императором Фридрихом I Барбароссой, которому принёс вассальную присягу.
С 1159 года предпринял ряд походов против полабских славян с целью захвата земель и распространения христианства. Около 1169 года подчинил остров Руяну (Рюген) и разрушил находившееся там святилище славянского бога Святовита (Свантевита).
В 1177 году добился назначения датским архиепископом Абсалона. Вёл активное церковное и светское строительство, укрепил Даневирке – древний оборонительный вал на Ютландском п-ове, заложил большое число бургов, особенно вдоль границ королевства, активно насаждал немецкую рыцарскую культуру.