ВАЛЬДЕМАР I Великий

ВАЛЬДЕМАР I Ве­ли­кий - король Дании в 1154-1182 годах.

Внук датского ко­ро­ля Эри­ка I Доб­ро­го (1095-1103 годы), сын шлез­виг­ско­го гер­цо­га Кну­та Ла­вар­да и Ин­ге­борг Мсти­слав­ны, до­че­ри ки­ев­ско­го князя Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча . Был же­нат на русской княж­не Со­фии, по всей ви­ди­мо­сти, до­че­ри мин­ско­го князя Во­ло­да­ря Гле­бо­ви­ча. Ино­гда вы­ска­зы­ва­ет­ся мне­ние, что Вальдемар был на­зван в честь пра­де­да по ма­те­ри - ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча.

Вальдемар пре­одо­лел со­про­тив­ле­ние со­пер­ни­ков в борь­бе за пре­стол и объ­е­ди­нил Да­нию под сво­ей вла­стью. В це­лях борь­бы про­тив гер­цо­га Сак­со­нии Ген­ри­ха Льва всту­пил в со­юз с императором Фрид­ри­хом I Бар­ба­рос­сой , ко­то­ро­му при­нёс вас­саль­ную при­ся­гу.

С 1159 года пред­при­нял ряд по­хо­дов про­тив по­лаб­ских сла­вян с це­лью за­хва­та зе­мель и рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва. Около 1169 года под­чи­нил остров Руя­ну (Рю­ген) и раз­ру­шил на­хо­див­шее­ся там свя­ти­ли­ще славянского бо­га Свя­то­ви­та (Сван­те­ви­та).

В 1177 году до­бил­ся на­зна­че­ния датским ар­хи­епи­ско­пом Аб­са­ло­на. Вёл ак­тив­ное цер­ков­ное и свет­ское строи­тель­ст­во, ук­ре­пил Да­не­вир­ке – древ­ний обо­ро­нительный вал на Ют­ланд­ском п-ове, за­ло­жил боль­шое чис­ло бур­гов, осо­бен­но вдоль гра­ниц ко­ро­лев­ст­ва, ак­тив­но на­са­ж­дал немецкую ры­цар­скую куль­ту­ру.

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