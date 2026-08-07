ВАЛАФРИД СТРАБОН
ВАЛАФРИД СТРАБОН - поэт, представитель «Каролингского возрождения».
Получил образование в одном из монастырей в долине Рейна, с 826 года учился у Храбана Мавра в Фульде. С 829 года придворный поэт императора Юдифи, жены Людовика Благочестивого, воспитатель их сына, будущего Карла II Лысого. С 838 года аббат Райхенау.
Латинская поэзия Валафрида Страбона, отличающаяся жанровым, тематическим и метрическим разнообразием, включает гимны, эпиграммы, послания, стихотворные жития и др. Наиболее известна дидактическая поэма «Садик» («Hortulus», изданная в 1510 году, русский перевод 1966 года) в духе «Георгик» Вергилия: в ней Валафрид описывает монастырский сад Райхенау, перечисляет целебные свойства растений.