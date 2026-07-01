ВАКХИЛИД

ВАКХИЛИД (Бакхилид) - древнегреческий поэт.

Жил при дво­ре си­ра­куз­ско­го ти­ра­на Гие­ро­на I , а так­же в Пе­ло­пон­не­се. Его на­став­ни­ком был дя­дя, по­эт Си­мо­нид Ке­ос­ский.

Вакхилид пи­сал в раз­ных жан­рах тор­же­ст­вен­ной хо­ро­вой ли­ри­ки (гим­ны, ди­фи­рам­бы , пэа­ны, ги­пор­хе­мы, эпи­ни­кии и др.). Са­мые ран­ние до­шед­шие до нас тек­сты от­но­сят­ся к 480-м годам до н. э., са­мые позд­ние – к 452 году до н. э.

Боль­шой ин­те­рес пред­став­ля­ют ди­фи­рам­бы Вакхилида. По­стро­ен­ный как диа­лог ди­фи­рамб «Те­зей» сто­ит у ис­то­ков греческой тра­ге­дии. Дос­то­ин­ст­ва Вакхилид при­зна­ва­ли уже в ан­тич­но­сти: алек­сан­д­рий­ские фи­ло­ло­ги со­бра­ли 9 книг его по­эзии. В 1896 году в Егип­те бы­ли об­на­ру­же­ны па­пи­ру­сы I-II веков с ди­фи­рам­ба­ми и эпи­ни­кия­ми, ко­то­рые со­ста­ви­ли ос­но­ву су­ще­ст­вую­ще­го кор­пу­са тек­стов Вакхилида, из­вест­но­го до это­го лишь по ци­та­там у бо­лее позд­них ав­торов ( Кли­мен­та Алек­сан­д­рий­ско­го , Ио­ан­на Сто­бея, Дио­ни­сия Га­ли­кар­нас­ско­го , Ге­фе­стио­на, Афи­нея), а так­же в схо­ли­ях к «Илиа­де» и ком­мен­та­рии Сер­вия к «Энеи­де» Вер­ги­лия.

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