ВАКХИЛИД
ВАКХИЛИД (Бакхилид) - древнегреческий поэт.
Жил при дворе сиракузского тирана Гиерона I, а также в Пелопоннесе. Его наставником был дядя, поэт Симонид Кеосский.
Вакхилид писал в разных жанрах торжественной хоровой лирики (гимны, дифирамбы, пэаны, гипорхемы, эпиникии и др.). Самые ранние дошедшие до нас тексты относятся к 480-м годам до н. э., самые поздние – к 452 году до н. э.
Большой интерес представляют дифирамбы Вакхилида. Построенный как диалог дифирамб «Тезей» стоит у истоков греческой трагедии. Достоинства Вакхилид признавали уже в античности: александрийские филологи собрали 9 книг его поэзии. В 1896 году в Египте были обнаружены папирусы I-II веков с дифирамбами и эпиникиями, которые составили основу существующего корпуса текстов Вакхилида, известного до этого лишь по цитатам у более поздних авторов (Климента Александрийского, Иоанна Стобея, Дионисия Галикарнасского, Гефестиона, Афинея), а также в схолиях к «Илиаде» и комментарии Сервия к «Энеиде» Вергилия.