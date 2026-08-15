ВАКАНО АЛЬФРЕД ФИЛИППОВИЧ
Ранние годы
В. родился 12 мая 1846 г. в Козове (Австрия). Происходил из австрийских дворян. Отец возглавлял Венгерское королевское межевание, мать – баронесса.
Как и все дворяне, получил блестящее образование. На его счету и домашнее обучение, и Коммерческая академия в Вене.
Участник Австро-Прусской войны 1866 г.
Занялся торговлей и предпринимательством. Изучал дело и трудился на пивоваренных заводах Чехии, Германии, побывал в России, знакомясь с пивоварением во время работы в российской столице. Владел бюро сбыта машин и механизмов для пивоварения.
Собственное дело
В 1880 г. В. заявил о строительстве пивоваренного завода в Самаре. Спустя год, он был пущен в строй. Предприятие быстро набирало обороты. Склады располагались в 59 городах Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири. Пивная продукция экспортировалась и в Персию. Пиво В. стало широко известно, его закупали во многих городах Российской империи.
В 1881 г. последовало утверждение устава «Товарищества Жигулевского пивоваренного завода в г. Самаре». Учредители – австрийцы М.М. Мориц и В. (просуществовало до 1899 г.). С 1899 г. действовал созданный В. Торговый дом на вере под фирмой «Товарищество Жигулевского пивоваренного завода А. Вакано и Ко».
В 1908 г. Товарищество открыло пивоваренный завод неподалеку от Баку.
После 1918 г. Жигулевский завод подвергся национализации. Все попытки вернуть хотя бы его часть не увенчались успехом. Аналогчино сложилась судьба и завода в Баку.
Российский поданный
Уже обзаведясь семьей и своим делом, В. принял решение стать российским поданным. В 1897 г. он от имени своей семьи подал соответствующее прошение. Его прошение было удовлетворено, и 23 августа 1899 г. В. присягнул в Самарском губернском правлении. Супруга В. – Анна Ивановна так и осталась австрийской подданной.
Общественная деятельность и благотворительность
В. исполнял обязанности гласного городской думы (Самара). Много внимания уделял благотворительности. В 1902 г. последовала передача В. в дар земли для нужд детского сада для бездомных и сирот. Помогал работникам фабрик и заводов, отстаивая их интересы в присутствии. Помогал частной женской гимназии Харитоновой. С 1914 г. – член-учредитель губернской ученой архивной комиссии.
С началом войны подарил здание больницы в доме Товарищества Жигулевского пивоваренного завода городу.
Первая мировая война
1914 г. резко ухудшил положение В. Он подвергся аресту из-за обвинений в шпионаже в пользу Австро-Венгрии. Местом его ссылки стал г. Бузулук. Только в мае 1918 г. Комуч прекратил его дело из-за выявленной фальсификации. В октябре В. и членам его семьи позволили выехать в Европу. В Австрию он отбыл в феврале 1919 г.
Умер В. 24 марта 1929 г. в Тюрнице.
Семья
Супруга – Анна-Мария-Варвара Пернич (в разводе с 1915 г.). Дети: Вольдемар, Эрих, Лотар, Лео, Губерт, Ольга.