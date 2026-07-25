ВАХТАНГОВ ЕВГЕНИЙ БОГРАТИОНОВИЧ

Русский театральный режиссер и актер, педагог. Основатель знаменитого театра.

Становление

Отец – армянин, состоятельный предприниматель, производитель табачных изделий Багратион Сергеевич. С ним у будущего режиссера отношения складывались весьма тяжело, известно, что отец отличался жестокостью и не разделял увлечений сына. Мать – русская, из семьи купцов, Ольга Васильевна Лебедева. У Евгения были две сестры Софья и Нина. Мальчик проходил обучение в гимназии родного города, занимался танцами и музыкой, пробовал себя в прозе (публиковался в ученическом издании «Нус»). Также увлекался театром, выступал в роли актера и режиссера в любительских спектаклях. Помимо прочего, Евгений писал о театре для газеты «Терек».

После выпуска из гимназии в 1903 году юноша отправился поступать в политехнический институт Риги, однако больше времени здесь уделял тому же театру. В итоге он не поступил, после чего отправился в первопрестольную, где стал студентом естественного, а затем юридического факультета Московского университета . Именно в Москве изменилось его отчество (теперь оно звучало как Богратионович). Увлечение театром не оставляло молодого человека и здесь. Он играл в известном в Москве Михайловском драматическом кружке, а приезжая на родину, ставил здесь спектакли.

В 1905 году Вахтангов сочетался браком с Надеждой Байцуровой, впоследствии руководившей литературной частью 3-й Студии МХТ. Через два года у пары родился сын Сергей. Во время первой русской революции Евгений поддерживал эсеров и выступал на стороне революционных студентов. Он даже вел агитацию среди рабочих.

Театр

В 1909 году, целиком сосредоточившись на театре, Евгений Богратионович стал учеником театральной школы А.И. Адашева. Здесь его наставниками были знаменитые Л.А. Сулержицкий, В.В. Лужский, В.И. Качалов и др. Это время было непростым в финансовом отношении. Недоедающие студенты участвовали в организованном ими же «Кабаре» для заработка. Играл здесь в качестве актера и Вахтангов, нередко выступая как автор и постановщик. В 1910-1911 годах он помогал Сулержицкому, который ставил в Париже «Синюю птицу» Метерлинка . По возвращении на родину вошел в труппу Московского Художественного театра, подрабатывая и на других площадках (например, в «Бродячей собаке»). Вахтангов прекрасно воплощал на практике «систему Станиславского» (например, в ролях в «Сверчке на печи» Диккенса , «Двенадцатой ночи» Шекспира ), но в большей степени выступал как режиссер и педагог. Так, он ставил пьесы в 1-й Студии МХТ («Праздник мира» Гауптмана, 1913, «Потоп» Бергера, 1919).

В 1913 году Евгений Богратионович совместно с частью студентов МХТ создал и стал руководить Студенческой студией, с 1921 года ставшей 3-й Студией МХТ. После революции театральная деятельность Вахтангова стала еще активнее. Помимо работы в МХТ и связанных с ним студиях, он с 1919 года стал во главе Режиссерской секции Театрального отдела Наркомпроса, трудился также в Пролеткульте, Народном театре и т.д. В своей студии в это время он поставил «Свадьбу» А. Чехова (1920), «Чудо святого Антония» Метерлинка (1921). Тему противостояния и противопоставления власти и народа выразили его спектакли «Эрик XIV» А. Стриндберга (1-я Студия, 1921), «Гадибук» С. Ан-ского (студия «Габима», 1922). Однако самой знаменитой и одновременно последней для режиссера постановкой стала «Принцесса Турандот» К. Гоцци (3-я Студия, 1922). В целом, для творчества Евгения Богратионовича было характерно обязательное соединение на сцене этических и эстетических задач, современность воплощаемых тем, яркость самого сценического воплощения.

Смерть

Еще с 1910-х годов режиссер мучился болями в желудке. В конце 1918 года он обследовался в больнице, в начале следующего года у него обнаружили рак желудка, однако самому Вахтангову об этом не сообщили, проведя на органе операцию. Однако болезнь прогрессировала, в 1922 году Евгений Богратионович уже не вставал. Великий режиссер и педагог скончался весной 1922 года. Был погребен на Новодевичьем кладбище.

В 1926 году основанная им 3-я Студия МХТ стала Государственным академическим театром им. Е.Б. Вахтангова. Поставленная им в 1922 году «Принцесса Турандот» стала визитной карточкой театра, он шла на его сцене вплоть до 2006 года.