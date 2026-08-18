ВАГНЕРА ЗАКОН 1935
ВАГНЕРА ЗАКОН 1935 года - правовой акт о регулировании трудовых отношений в США.
Утверждён президентом США Ф.Д. Рузвельтом 5 июля 1935 года. Назван по имени автора законопроекта - сенатора Роберта Вагнера. Закон был принят под влиянием усилившегося рабочего движения и являлся вершиной либерального трудового законодательства США. Закон не только гарантировал право рабочих на организацию профсоюзов, на заключение коллективных договоров, на забастовки и пикетирование, но и создал инструменты реализации этих прав.
Он предусматривал наказание предпринимателей за «нечестную трудовую практику», за нарушение декларируемых прав рабочих, за преследование активистов и членов профсоюзов, за использование штрейкбрехеров и т.п. Контроль над исполнением закона возлагался на Национальное управление по трудовым отношениям, решения которого имели обязательный характер и могли оспариваться только через суд. В 1943 году действие закона. было ограничено законом Смита - Коннэли. Принятый в 1947 году антирабочий Тафта - Хартли закон, по существу, заменил закон Вагнера.