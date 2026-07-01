ВАГНЕР Рихард
Немецкий композитор, дирижёр, драматург, музыкальный писатель.
Крупнейший реформатор оперного искусства. Любовь к театру ему привил отчим (возможно, отец) – актёр, художник и поэт Л. Гейер, к классич. языкам и лит-ре – дядя, теолог Адольф Вагнер. В Дрездене, где с 1814 жила семья, В. увлёкся оперой (до 1826 постановками руководил К. М. фон Вебер), с 11 лет обучался игре на фп. Подлинный интерес В. к музыке пробудили симфонии и увертюра «Эгмонт» Л. ван Бетховена; композицию он изучал вначале самостоятельно. В 1831 записался вольнослушателем Лейпцигского ун-та; под рук. кантора церкви Св. Фомы Т. Вейнлига за полгода овладел техникой композиции. Из сочинений тех лет успехом пользовались увертюра и финал к драме Э. Раупаха «Король Энцио».
Поездка в 1832 в Вену и Прагу положила начало скитаниям художника. Сближение с Г. Лаубе и движением «Молодая Германия» повлияло на формирование либеральных воззрений и романтич. эстетики В. Своё увлечение идеей революц. борьбы он выразил в увертюре «Польша» (1832, окончат. ред. – 1836). В 1834 дебютировал как дирижёр оперного театра в Магдебурге. В ст. «Немецкая опера» (опубл. анонимно) высказал свои первые эстетич. суждения, в лейпцигском «Новом музыкальном журнале» Р. Шумана писал о необходимости оперной реформы. Композитор и либреттист в одном лице, В. в это время создал оперы «Феи» (по пьесе-сказке «Женщина-змея» К. Гоцци, 1834; пост. 1888, Мюнхен), «Запрет любви, или Послушница из Палермо» (по комедии «Мера за меру» У. Шекспира; 1836, Магдебург). В 1837 перебрался в Кёнигсберг, затем в Ригу, где дирижировал в нем. театре К. фон Гольтея; в 1839 в Лондон, наконец в Париж, где познакомился с Г. Берлиозом, Ф. А. Хабенеком, Ф. Листом, с которым впоследствии подружился. В 1840–42 сотрудничал с парижской «Газетт мюзикаль» (статьи «О сущности немецкой музыки», «Художник и публика», новелла «Паломничество к Бетховену» и др. позднее объединены им в цикл «Немецкий музыкант в Париже»). Пятиактная опера «Риенци» («Кола Риенци, последний трибун», либретто 1838 на сюжет одноим. романа Э.Дж. Булвер-Литтона, музыка 1840) выдержана ещё преим. в помпезно-героич. «парижском» стиле т. н. большой оперы; все последующие оперы В. (кроме «Золота Рейна») трёхактны. Зрелость стиля демонстрируют увертюра «Фауст» (по И. В. Гёте, 1840, окончат. ред. – 1855) и романтич. опера «Летучий голландец» на популярный сюжет европ. лит-ры (либретто 1840 основано на старинной легенде, переработанной в новелле Г. Гейне «Из мемуаров г-на фон Шнабелевопского», музыка 1841), отразившая впечатления самого В. от плавания в Лондон. Это первая опера композитора на нар.-мифологич. сюжет и первая, в которой сценич. действие развивается непрерывно; большое внимание уделено раскрытию психологии героев, повышается роль лейтмотивов. Драматизм, характерность действия усиливаются введением фольклорных элементов (в песнях моряков и девушек, в балладе Сенты).
С 1843 В. – капельмейстер Дрезденской оперы. Успешные постановки «Риенци» (1842) и «Летучего голландца» (1843; обе – Дрезден) стимулировали творч. подъём 1840-х гг. Этапом в движении В. к задуманной им реформе стали две крупные оперы – «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (либретто 1843, музыка 1845, Дрезден) и «Лоэнгрин» (либретто 1845, музыка 1848; пост. 1850, Веймар), романтич. темы и образы которых (близкие «Эврианте» Вебера) приобрели обобщённо-этич. звучание. Источники сюжетов – лубочная кн. «Гора Венеры», легенда о Тангейзере, анонимный эпос о Лоэнгрине – рыцаре священного Грааля. В «Тангейзере», как и в «Летучем голландце», разработан типичный для вагнеровской драматургии мотив искупительной жертвы. Всю драму пронизывает конфликт чувственного (сцены в гроте Венеры) и духовного (аскетич. хор пилигримов). В «Лоэнгрине», как и в «Тангейзере», реалистически воссоздана ср.-век. жизнь и культура: Антверпен 1-й пол. 10 в., двор герм. короля Генриха I Птицелова; в музыке выявлены динамич. и драматургич. возможности лейтмотивного принципа, муз. ткань насыщена гибкими и сложными тематич. преобразованиями. Образ Лоэнгрина, по мысли В., не столько воплощает христианский идеал, сколько отражает «трагическое положение истинного художника в современной жизни».
К 1840-м гг. также относятся драматич. наброски «Иисус из Назарета», «Смерть Зигфрида» (прообраз «Кольца нибелунга»), хор с оркестром «Братская трапеза апостолов», ряд теоретич. и публицистич. работ. Под влиянием левых гегельянцев и Л. Фейербаха усилились оппозиционность, радикализм обществ. и эстетич. принципов В. Приняв с восторгом революц. события 1848, он ратовал за всеобщее избирательное право, отстаивал наивную утопию «республиканского королевства», одновременно формулировал идеал бесклассового общества, «эмансипации человечества от власти и денег» (ст. «Как относятся республиканские стремления к проблеме королевской власти?»). С друзьями-революционерами А. Рёкелем и М. А. Бакуниным (своеобразие его личности повлияло на формирование образа Зигфрида) готовил майское вооруж. восстание 1849, во время которого расклеивал прокламации, сигнализировал защитникам баррикад о перемещениях прус. войск. После разгрома восстания бежал из Дрездена в Веймар к Ф. Листу (его усилиями при поддержке эрцгерцогини Саксен-Веймар-Эйзенахской Марии Павловны, сестры имп. Николая I, в 1850 состоялась премьера «Лоэнгрина»; он же в 1860 выхлопотал В. амнистию).
В 1849 началось длительное «швейцарское изгнание» композитора. В Цюрихе написаны его гл. теоретич. труды: «Искусство и революция» (1849), «Художественное произведение будущего» (посвящён Л. Фейербаху, 1850), «Опера и драма», автобиографич. «Обращение к друзьям» (оба 1851). В трактате «Опера и драма» В. изложил свои реформаторские принципы. «Ошибка в художественном жанре оперы, – писал он, – состояла в том, что средство выражения (музыка) было сделано целью, а цель выражения (драма) средством». По В., смысл и цель реформы – нравств. воздействие на массовую аудиторию, создание «совокупного художественного произведения» (нем. Gesamtkunstwerk; см. Синтез искусств). Субъективно-нигилистич. оценки отразили мифологизированный взгляд В. на историю и совр. состояние музыки [В. считал, что после 9-й симфонии Бетховена вся инструментальная музыка устарела; по его словам, поэтич. образ в муз. драме – носитель «мужского» начала, музыка – «женщина»; опера в её чистом виде – надуманный конгломерат искусств, разъединённых буржуазным эгоизмом; итал. музыка – «проститутка», французская – «кокетка», немецкая (кроме опер К. М. фон Вебера) – «ханжа»]; ст. «Еврейство в музыке» (1850), отразившая беспокойство В. по поводу, как ему казалось, усилившегося евр. влияния в европ. муз. культуре, впоследствии была дополнена одиозным предисловием, содержащим личные выпады против действительных и мнимых врагов В. (Дж. Мейербера и др.).
Искомый синтез был достигнут в грандиозной тетралогии «Кольцо нибелунга» путём худож. претворения древнего мифа, в котором В. видел воплощение вечных человеческих начал. В отличие от К. Ф. Хеббеля, драматизировавшего австр. (средневерхненемецкую) «Песнь о нибелунгах», В. опирался на более архаич. (раннестадиальный) сканд. фольклор (эпич. песни «Старшей Эдды», «Сага о Вёльсунгах») и даже стилизовал аллитерационный стих. Символ вселенского зла – кольцо, дающее власть над миром, но приобретаемое ценой отречения от любви. В начале тетралогии сокровище, хранимое русалками Рейна, ещё покоится в первозданном природном хаосе. Зло рождается одновременно внизу, где карлик-нибелунг Альберих клянёт любовь русалок, похищает золото и порабощает своих соплеменников, и вверху, где бог Вотан отдаёт в заложницы великанам богиню любви Фрейю. Бороться со злом призван идеальный герой Зигфрид, по замыслу В., «социалист-искупитель»; однако по роковой логике сюжета героическое человеческое деяние ведёт к преступлению и смерти. Трагична любовь родителей Зигфрида (Зигмунда и Зиглинды), оборачивающаяся инцестом; трагична судьба валькирии Брюнхильды, наказанной Вотаном во имя «закона», а затем поруганной в своей любви к Зигфриду; сам Зигфрид, овладев кладом, гибнет в силу тяготеющего над ним проклятия. Наступают «сумерки богов» (букв. перевод названия финальной части тетралогии – «Götterdämmerung»), горит Вальхалла, Брюнхильда бросается в огонь, кольцо плавится и золото снова оказывается в Рейне; природный хаос торжествует над цивилизацией. В нояб. 1852 был завершён текст; музыка 4 опер – «Золото Рейна» (1854, пост. 1869), «Валькирия» (1856, пост. 1870), «Зигфрид» (1851–1871), «Гибель богов» (1869–74, обе пост. 1876), – сочетающая психологически насыщенный лиризм и глубокий драматизм с яркой картинностью, создавалась с длительными перерывами более 20 лет. Синтез филос.-поэтич. и муз. начал нашёл выражение в разветвлённой системе лейтмотивов, драматургии тембров, новом вокально-симфонич. типе муз. мышления.
В 1854 В. открыл для себя философию А. Шопенгауэра; его влиянием вызван интерес В. к истории буддизма, сказавшийся в драматич. наброске «Победители» (из жизни Ананды). Дружба с высокоодарённой Матильдой Везендонк, женой цюрихского коммерсанта и мецената, переросшая в восторженно-мучительную страсть, вынужденное самоотречение придали автобиографич. остроту замыслу оперы «Тристан и Изольда» (либретто 1857, музыка 1859, пост. 1865, Мюнхен; сюжет, восходящий к одноим. роману Готфрида Страсбургского, к кельтским и старофранцузским повестям, волновал В. ещё в Дрездене). В творчестве В. вступили в борьбу «зигфридовское» (героич.) и «тристановское» (утончённо-психологическое, навеянное пессимизмом Шопенгауэра) начала. Подступом к «Тристану и Изольде» явились 5 стихотворений для голоса с фп. на текст М. Везендонк (1858), муз. материал которых частично вошёл в оперу. Полноту чувств и трагизм судьбы Тристана и Изольды В. раскрыл не столько внешним действием (оно в опере сведено к минимуму), сколько небывалой лирич. экспрессией музыки, рисующей напряжённое внутр. состояние героев. В этой гигантской поэме любви и смерти, ставшей знаменем позднего романтизма, гармония заметно хроматизирована (формообразующую роль играет т. н. Тристан-аккорд), доведена до предела тенденция к симфонизации.
Живя преим. в Цюрихе, В. дирижировал концертами, в 1855 гастролировал в Лондоне. Концертные турне по Европе (с 1859) принесли В. славу одного из лучших дирижёров; он вновь посетил Париж (где в 1861 провалилась пост. «Тангейзера»), совершил поездки в Карлсруэ, Дрезден, Вену (где опера «Тристан и Изольда» после 77 репетиций была объявлена неисполнимой), C.-Петербург и Москву (1863), Будапешт и Прагу. В 1864 над композитором нависла угроза долговой тюрьмы; его спасла помощь 18-летнего Людвига II (короля Баварии в 1864–86), горячего поклонника вагнеровского искусства. В Мюнхене В. выступил с проектом нар. театра; оказавшись фаворитом короля, попытался влиять на политику и вступил в конфликт с правительством, с 1865 снова был вынужден жить в Швейцарии (с 1866 в Трибшене, близ Люцерна). Художнику-бунтарю ставились в вину разрыв с женой, Минной Планер, и связь с Козимой фон Бюлов, дочерью Ф. Листа и женой Х. фон Бюлова (с 1870 жена Вагнера)
В Мюнхене, помимо «Тристана и Изольды», в 1868 была впервые поставлена комич. опера «Нюрнбергские мейстерзингеры», в тексте (1862) и музыке (1867) которой проявились черты реализма. Действующие лица – простые бюргеры и ремесленники 16 в. В отличие от «Тристана» с его исключит. единством выражения, «Мейстерзингеры» построены двупланово: наряду с историей любви Вальтера и Евы самостоят. роль играет линия Ганса Сакса. Нац. колорит, красочное изображение быта породили редкое для позднего В. обилие хоровых сцен и завершённых жанровых эпизодов, народно-песенных элементов (искусно стилизована специфическая для мейстерзанга форма бар).
В 1869 В. выпустил брошюру «О дирижировании», в 1870 кн. «Бетховен» и 3-томную автобиографию «Моя жизнь», субъективность и острота суждений которой вызвали сенсацию. Мечтая о постановке «Кольца нибелунга» как единого целого, в 1874 он поселился на вилле Ванфрид в Байрёйте. Реализацией «идеи Байрёйта» – сценич. осуществления вагнеровской реформы – стала постройка Байрёйтского театра (при финансовой помощи Людвига II). В 1876 завершена работа над «Кольцом нибелунга» (полностью тетралогия пост. 13, 14, 16 и 17 авг. 1876). Для Байрёйта В. создал и венчающую его творчество торжеств. сценич. мистерию (Bühnenweihfestspiel) «Парсифаль» (либретто 1857–77 по мотивам романа «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, музыка 1882). В ней В. вернулся к легенде о Граале, затронутой им в «Лоэнгрине». Как и большинство романтиков, В. к концу жизни пришёл к христианскому идеалу (даже в самые атеистически-бунтарские годы В. привлекала в христианстве идея человеческого братства). В центре драмы – Амфортас, хозяин замка Монсальват, тяжело раненный инфернальным колдуном Клингзором. Исцелить его, спасти замок и хранимую в нём священную чашу от поругания призван «мудрый в сострадании» рыцарь Парсифаль. Поцелуй Кундри, юной и грешной рабыни Клингзора, открывает ему любовь не только как радость, но и как вечное томление и горе (отсюда бурная «тристановская» линия, которая противостоит преобладающему в опере аскетически-просветлённому стилю). Кульминация оперы – «Чудо Страстной пятницы» в 3-м акте (крещение грешницы, преображение природы и человеческих душ).
По словам Т. Манна, В. «видел в искусстве священное тайнодействие, панацею против всех язв общества...». Его «торжественные сценические представления» (Bühnenfestspiel – термин, которым В. предпочитал называть свои реформаторские оперы), призванные стереть грань между искусством и жизнью, ознаменовали собой переход от романтич. мифологизма к модернистскому (идея «теургического действа» А. Н. Скрябина). Музыка у В. «оказывается средством анализа древних мифов, а те – способом образного выражения общечеловеческих коллизий» (Е. М. Мелетинский). Бунтуя против существующего «мира организованного убийства и грабежа», В. осовременивал миф в духе социализма и психологизма 19 в.: центр. тема «Кольца нибелунга» – проклятие частнокапиталистич. собственности («Если мы вообразим в руках нибелунга вместо рокового кольца биржевой портфель, то получим законченную картину страшного образа призрачного владыки мира»); образ рефлектирующего Вотана, не находящего выхода из им самим созданного тупика, – «свод всей интеллигентности нашего времени».
Секрет магнетич. воздействия музыки В. – в яркости и красочности гармонич. языка, насыщенного мягкими диссонансами и их неожиданными разрешениями. Непрерывное модулирование в далёкие тональности – суть вагнеровской «бесконечной мелодии». Замкнутые номера (арии и ансамбли традиц. оперы) В. заменил свободно построенными монологами и диалогами, уделяя повышенное внимание выразительности вокальной декламации. Лейтмотивы (их число доходит до 100 в «Кольце нибелунга»), важнейший элемент оркестровой ткани, иногда появляются и в вокальных партиях; они характеризуют героев, предметы, явления, отражают причинно-следственные связи между ними, обеспечивают муз. единство произведения. Симфонизируя оперу, В. расширил состав оркестра, по-новому трактовал его возможности и роль отд. групп (в частности, медным духовым инструментам придал мелодич. функцию); оркестр стал выразителем драматургич. подтекста.
Творчество и эстетика В., отстаиваемые им муз.-драматич. принципы оказали большое влияние на развитие мирового оперного искусства, европ. лит-ры и философии (Ф. Ницше, М. Хайдеггер и др.).
Среди рус. музыкантов знатоком и пропагандистом музыки В. был его друг А. Н. Серов, проницательными критиками – Н. А. Римский-Корсаков (творчески претворил некоторые открытия В. в области гармонии и оркестрового письма), П. И. Чайковский, Г. А. Ларош. В числе рус. друзей В. – худ. П. В. Жуковский. Творения В., во многом опередившие своё время, в 20–21 вв. продолжают жить на крупнейших сценах мирового муз. театра.