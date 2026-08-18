ВАГНЕР Петер Йозеф

ВАГНЕР Петер Йозеф - немецкий музыковед, медиевист.

В музыкальной школе кафедрального собора в Трире обучался пению и игре на органе . В 1886 году начал изучать классическую филологию в Страсбургском университете , затем музыковедение у Г. Якобсталя; там же в 1890 году защитил диссертацию о светской музыке Палестрины. Стажировался в Берлине под руководительством Г. Беллермана и Ф. Шпитты. В 1893 году Вагнер занял должность преподавателя истории музыки и церковной музыки во Фрибурском университете, где работал 38 лет до конца жизни. По благословению папы Льва XIII в 1901 году основал в том же университете Григорианскую академию. Папа Пий X назначил Вагнера в Папскую комиссию по подготовке церковно-певч. книг для Ватиканского изд-ва (Editio Vaticana). В. был членом нескольких научных обществ, в 1927 году избирался первым президентом Международного музыковедческого общества.

Наиболее значительное сочинение Вагнера - «Введение в григорианские мелодии» в 3 томах - первое фундаментальное исследование западного хорала. В I томе рассматриваются истоки и развитие церковного пения с конца средних веков; II том содержит сведения о палеографии церковно-певческой нотации; в III томе. исследуются музыкальной формы мелодий церковных песнопений. Среди других публикаций Вагнера выделяются книга «История мессы» и статья о григорианском пении, опубликованная в «Руководстве по истории музыки» Гвидо Адлера (Adler G. Handbuch der Musikgeschichte. Fr./M., 1924; B.; Wilmersdorf, 19302; Münch., 1975 год). Последние годы жизни Вагнер посвятил изучению испано-мосарабского церковного пения и песнопений литургии ап. Иакова (Codex Calixtinus).

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