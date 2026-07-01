ВАГНЕР
ВАГНЕР - семья немецких музыкантов и музыкально-театральных деятелей.
Зигфрид Хельферих Рихард (6.6.1869 года, вилла Трибшен, ныне в черте г. Люцерн, Швейцария – 4.8.1930 года, Байрёйт), композитор, дирижёр, оперный режиссёр. Сын Рихарда Вагнера и Козимы фон Бюлов. Учился композиции у Э. Хумпердинка и Ю. Книзе, дирижированию – у Х. Рихтера.
Став известным дирижёром, много гастролировал (в том числе в России). С 1908 года до конца жизни руководил Байрёйтским фестивалем, которым ранее много лет руководила его мать, стремился к сценическому обновлению опер Р. Вагнера в духе поэтического реализма.
Привлёк к работе в Байрёйте многих известных дирижёров (в частности, новой постановкой оперы «Тангейзер» в 1930 году руководил А. Тосканини).
Автор 17 опер на собственные либретто по мотивам легенд и сказок, в том числе «Лежебока» (1898 год, поставлена в 1899 году, Мюнхен), «Кобольд» (1903 год, поставлена в 1904 году, Гамбург), «Царство чёрного лебедя» (1910 год, поставлена в 1918 году), «Ангел мира» (1914 год, поставлена в 1926 году, обе – Карлсруэ), «Во всём виновата шапочка» (1915 год, поставлена в 1917 году, Штутгарт), «Кузнец из Мариенбурга» (1920 год, поставлена в 1923 году, Росток), симфонических произведений, хоров.
Виланд Адольф Готфрид (5.1.1917 года, Байрёйт – 17.10.1966 года, Мюнхен), оперный режиссёр и художник. Сын Зигфрида Вагнера. Учился в Высшей художественной школе в Мюнхене у Э. Преториуса и А. Роллера.
В 1951 году возродил (вместе с братом Вольфгангом) Байрёйтский фестиваль, где осуществил новаторские постановки опер Р. Вагнера «Летучий голландец» (1959 год), «Тангейзер» (1961 год; в роли Венеры – Г. Бамбри), «Тристан и Изольда» (1962 год) и другие.
Реализовал идеи швейцарского художника А. Аппиа: отказался от детального натурализма ради раскрытия общего философского смысла, создал абстрактно-символическую сценографию, стремился подчинить сценическое пространство музыке, уделяя большую роль световой режиссуре и условному, ритмизованному движению персонажей. Ряду спектаклей (тетралогия «Кольцо нибелунга», 1965 год) присущ политический подтекст.
Созданный Виландом «новый байрёйтский стиль» получил международное признание, в том числе в среде музыкантов (Г. Шолти). Ставил также оперы К.В. Глюка, Р. Штрауса, А. Берга, К. Орфа, Дж. Верди, Ж. Бизе в Париже, Брюсселе, Барселоне, Венеции, Неаполе, Риме, Штутгарте и др.
Вольфганг Манфред Мартин (родился 30.8.1919 года, Байрёйт), режиссёр и театральный администратор. Сын Зигфрида Вагнера. Стажировался в Немецкой государственной опере (Берлин) под руководством Э. Преториуса. С 1951 года возглавляет Байрёйтский фестиваль (до 1966 года вместе с братом Виландом). В традиционной реалистичной манере поставил «Нюрнбергских мейстерзингеров» (1973 год) и другие оперы Р. Вагнера. Под его руководством Байрёйтский театр стал международной экспериментаторской мастерской для режиссёров и художников. Среди наиболее значительных постановок – «Кольцо нибелунга» (1976 год, режисер П. Шеро), «Парсифаль» (2004 год, режиссер К. Шлингензиф; обе совместно с дирижёром П. Булезом).
Ника (родилась 9.6.1945 года, Иберлинген, земля Баден-Вюртемберг), историк литературы, музыки и театра, публицист. Эксперт Комиссии по немецкой культуре в Бундестаге. Дочь Виланда Вагнера. С 2004 года - художественный руководитель Международного фестиваля «Кунстфест» в Веймаре. Автор исследований о режиссёрской системе отца, выступает с критикой коммерциализации Байрёйтского фестиваля.