ВАГНЕР

ВАГНЕР - семья немецких музыкантов и музыкально-театральных деятелей.

Зиг­фрид Хель­фе­рих Ри­хард (6.6.1869 года, вил­ла Триб­шен, ны­не в чер­те г. Лю­церн, Швей­ца­рия – 4.8.1930 года, Бай­рёйт), ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, опер­ный ре­жис­сёр. Сын Рихарда Ваг­не­ра и Ко­зи­мы фон Бю­лов. Учил­ся ком­по­зи­ции у Э. Хум­пер­дин­ка и Ю. Кни­зе, ди­ри­жи­ро­ва­нию – у Х. Рих­те­ра.

Став из­вест­ным ди­ри­жё­ром, мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал (в том числе в Рос­сии). С 1908 года до кон­ца жиз­ни ру­ко­во­дил Бай­рёйт­ским фес­ти­ва­лем, ко­то­рым ра­нее мно­го лет ру­ко­во­ди­ла его мать, стре­мил­ся к сце­ническому об­нов­ле­нию опер Р. Ваг­не­ра в ду­хе по­этического реа­лиз­ма .

При­влёк к ра­бо­те в Бай­рёй­те многих извест­ных ди­ри­жё­ров (в ча­ст­но­сти, но­вой по­ста­нов­кой опе­ры «Тан­гей­зер» в 1930 году ру­ко­во­дил А. Тос­ка­ни­ни).

Ав­тор 17 опер на собственные либ­рет­то по мо­ти­вам ле­генд и ска­зок, в том числе «Ле­же­бо­ка» (1898 год, поставлена в 1899 году, Мюн­хен), «Ко­больд» (1903 год, поставлена в 1904 году, Гам­бург), «Цар­ст­во чёр­но­го ле­бе­дя» (1910 год, поставлена в 1918 году), «Ан­гел ми­ра» (1914 год, поставлена в 1926 году, обе – Карлс­руэ), «Во всём ви­но­ва­та ша­поч­ка» (1915 год, поставлена в 1917 году, Шту­тгарт), «Куз­нец из Ма­ри­ен­бур­га» (1920 год, поставлена в 1923 году, Ро­сток), сим­фо­нических про­из­ве­де­ний, хо­ров.

Ви­ланд Адольф Гот­фрид (5.1.1917 года, Бай­рёйт – 17.10.1966 года, Мюн­хен), опер­ный ре­жис­сёр и ху­дож­ник. Сын Зиг­фри­да Вагнера. Учил­ся в Выс­шей ху­дожественной шко­ле в Мюн­хе­не у Э. Пре­то­риу­са и А. Рол­ле­ра.

В 1951 году воз­ро­дил (вме­сте с бра­том Вольф­ган­гом) Бай­рёйт­ский фес­ти­валь, где осу­ще­ст­вил но­ва­тор­ские по­ста­нов­ки опер Р. Ваг­не­ра «Ле­ту­чий гол­лан­дец» (1959 год), «Тан­гей­зер» (1961 год; в ро­ли Ве­не­ры – Г. Бам­бри), «Три­стан и Изоль­да» (1962 год) и другие.

Реа­ли­зо­вал идеи швейцарского художника А. Ап­пиа: от­ка­зал­ся от де­таль­но­го на­ту­ра­лиз­ма ра­ди рас­кры­тия об­ще­го фи­лософского смыс­ла, соз­дал аб­ст­ракт­но-сим­во­лическую сце­но­гра­фию, стре­мил­ся под­чи­нить сце­ническое про­стран­ст­во му­зы­ке, уде­ляя боль­шую роль све­то­вой ре­жис­су­ре и ус­лов­но­му, рит­ми­зо­ван­но­му дви­же­нию пер­со­на­жей. Ря­ду спек­так­лей (тет­ра­ло­гия «Коль­цо ни­бе­лун­га», 1965 год) при­сущ по­ли­тический под­текст.

Соз­дан­ный Виландом «но­вый бай­рёйт­ский стиль» по­лу­чил ме­ж­ду­народное при­зна­ние, в том числе в сре­де му­зы­кан­тов (Г. Шол­ти). Ста­вил так­же опе­ры К.В. Глю­ка , Р. Штрау­са, А. Бер­га, К. Ор­фа, Дж. Вер­ди, Ж. Би­зе в Па­ри­же, Брюс­се­ле, Бар­се­ло­не, Ве­не­ции, Не­апо­ле, Ри­ме, Штут­гар­те и др.

Вольф­ганг Ман­фред Мар­тин (родился 30.8.1919 года, Бай­рёйт), ре­жис­сёр и те­ат­раль­ный ад­ми­ни­ст­ра­тор. Сын Зиг­фри­да Вагнера. Ста­жи­ро­вал­ся в Немецкой государственной опе­ре (Бер­лин) под руководством Э. Пре­то­риу­са. С 1951 года воз­глав­ля­ет Бай­рёйт­ский фес­ти­валь (до 1966 года вме­сте с бра­том Ви­лан­дом). В тра­диционной реа­ли­стичной ма­не­ре по­ста­вил «Нюрн­берг­ских мей­стер­зин­ге­ров» (1973 год) и другие опе­ры Р. Ваг­не­ра. Под его ру­ко­во­дством Бай­рёйт­ский те­атр стал ме­ж­ду­народной экс­пе­риментаторской мас­тер­ской для ре­жис­сё­ров и ху­дож­ни­ков. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных по­ста­но­вок – «Коль­цо ни­бе­лун­га » (1976 год, режисер П. Ше­ро), «Пар­си­фаль» (2004 год, режиссер К. Шлин­ген­зиф; обе совместно с ди­ри­жё­ром П. Бу­ле­зом).

Ни­ка (родилась 9.6.1945 года, Ибер­лин­ген, зем­ля Ба­ден-Вюр­тем­берг), ис­то­рик ли­те­ра­ту­ры, му­зы­ки и те­ат­ра, пуб­ли­цист. Экс­перт Ко­мис­сии по немецкой куль­ту­ре в Бун­дес­та­ге. Дочь Ви­лан­да Вагнера. С 2004 года - художественный руководитель Ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля «Кун­ст­фест» в Вей­ма­ре. Ав­тор ис­сле­до­ва­ний о ре­жис­сёр­ской сис­те­ме от­ца, вы­сту­па­ет с кри­ти­кой ком­мер­циа­ли­за­ции Бай­рёйт­ско­го фес­ти­ва­ля.

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