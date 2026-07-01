ВАГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Вагин Александр Николаевич (13.08.1884–18.04.1953) – сын сотника ст. Оренбургской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, уроженец Киевской губ. Окончил курс 2 классов 2 Оренб. кадетского корпуса (1902), Константиновское артилл. училище по 1 р. (1904), 2 класса Николаевской академии Генерального штаба по 2 р. (1910). На службе с 01.09.1902. Портупей-юнкер (с 22.06.1904). Хор. (с 09.08.1904 со ст. с 10.08.1903). Сотн. (с 01.07.1908 со ст. с 10.08.1907). Подъес. (с 05.10.1911 со ст. с 10.08.1911). Ес. (за БО, с 05.04.1915 со ст. с 05.12.1914). Переведен в ГШ с переимен. в капитаны (с 18.03.1916). Подполк. (с 15.08.1917 со ст. с 25.12.1916). Полк. («за искусное составление плана взятия г. Орска и личную рекогносцировку подступов к нему, чем в значительной степени содействовал взятию названного города» – Указ Войскового правительства Оренбургского казачьего войска № 259. 04–05.10.1918). Ген.-майор «за отличие в делах против неприятеля» – (Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 01.03.1919 со ст. с 01.01.1919). Служба: Во 2 ОКбатр (с 09.08.1904). В Николаевской академии Генерального штаба (1908–1910). В 5 Оренбургском казачьем полку (с 14.11.1910). Нач. конвоя при Имп. Росс. генеральном консульстве в Кашгаре (16.06.1912–30.03.1913). На льготе по состоянию здоровья (с 07.06.1913). Мобилизован в 13 Оренбургском казачьем полку (с 17.07.1914). По некоторым данным, узнал о начале 1МВ в заграничной поездке по Германии и Франции, в Париже поступил в распор. российского военного агента и был отправлен в Россию, где получил назначение на должн. командира сотни 18 Оренбургского казачьего полка. В 18 Оренбургском казачьем полку (с 06.08.1914). Ст. адъютант штаба 49 пд (с 21.10.1914). В 18 Оренбургском казачьем полку (с 05.02.1915). Вр.и.д. нач. штаба 49 пд, вр.и.д. ст. адъютанта штаба 49 пд (1915, с перерывами). Несколько раз контужен (1915) и эвакуирован на излечение в Орел и Оренбург (с 14.08.1915). Вернулся в строй (11.1915). Вр.и.о. обер-оф. для поручений при штабе XXIV АК (с 30.11.1915). Ст. адъютант штаба (с 04.12.1915) и вр.и.д. нач. штаба Сиб казачьей дивизии (с перерывами, до 27.12.1916), и.д. пом. ст. адъютанта отделения ген.‑квартирмейстера штаба 3 А (с 27.12.1916). Штаб-оф. для поручений по авиации при штабе 3 А (с 02.02.1917). Штаб-оф. для поручений при штабе ХХ АК (с 23.06.1917). Нач. контрразвед. отделения штаба 3 А (с 05.07.1917). И.д. ст. адъютанта развед. отделения штаба 3 А (с 10.09.1917). Ст. адъютант отдела ген.-квартирмейстера штаба 3 А. (с 25.11.1917). Командирован в Брест в составе мирной делегации (с 11.12.1917). Уволен со службы большев. властью (23.01.1918) и прибыл в Оренбург. После освобождения города от большевиков назн. нач. штаба Оренбургского военного округа (28.06–25.10.1918), ЮЗА (до 28.12.1918) и ООА (с 28.12.1918) (17.10.1918–01.06.1919). Член военно-окружного совета Оренбургского военного округа (1918). В командировке в Самару (до 19.08.1918). В командировке на Орский фронт (с 09.09.1918). Назн. и.д. нач. штаба ООА (Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 17.03.1919). Зачислен по ОКВ с оставлением по ГШ (Указ Войскового правительства Оренбургского казачьего войска № 258. 04–05.10.1918). Вр. командующий ООА (05–25.02; 07–18.04; 25.04–01.06.1919). Выезжал на фронт (08–12.05.1919). Командующий Оренб. армейской группой (01–21.06.1919). Нач. штаба Иркутского военного округа (21.07.1919–05.01.1920, прибыл и вступил в должн. 10.08.1919). Эмигрант, проживал в Харбине (Китай). После падения белого Приморья уч. в повстанч. движении под рук. ген.-майора И.Ф. Шильникова. Когда китайские власти арестовали Шильникова, вернулся в Харбин, откуда, узнав о предстоящем аресте, эмигрировал с семьей через Японию в США. Член Общества русских ветеранов Великой войны (Сан-Франциско, 1924–1936), вступил в РОВС. Нач. унтер-оф. курсов (1932). Председ. Объединенного комитета русских национальных организаций в Сан-Франциско (с 1935) и первый председ. Русского центра (18.05.1940–1947). Умер в Сан-Франциско. Похоронен на Сербском кладбище в местечке Колма близ Сан-Франциско. Награды: Св. Анны 4-й ст. с надп. «За храбрость» (15.12.1914), Св. Анны 3-й ст. (19.06.1906), Св. Стан. 2-й ст. м. (29.03.1915), Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (19.06.1915), Св. Анны 2-й ст. м. (04.09.1915, утв. 26.09.1916), м. и б. к Св. Анны 3-й ст. (18.10.1915, утв. 10.08.1916), Св. Стан. 3-й ст. м. и б. (14.10.1916), благодарность вр. командующего войсками Оренбургского военного округа ГШ полк. И.Г. Акулинина (16.09.1918), светло-бронз. медаль в память 300-летия Царствования дома Романовых (17.02.1913). Женат на Надежде Петровне Грен, уроженке Оренб. губ. Дети: Николай (11.08.1916), Ирина (22.04.1919). Соч.: Размышления о диктатуре //Вестник Объединения офицеров Генерального штаба (Сан-Франциско). 1932. № 2; Большая дорога. Очерк ведущих сил русской культуры и цивилизации. Сан-Франциско, 1940 и др. Рукописи: «Аристократия», «М.Д. Скобелев».