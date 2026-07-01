ВАГАНТЫ

ВАГАНТЫ - Странствующие поэты-певцы из клириков в Германии, Франции, Англии, Северной Ита­лии в XI–XIV веках.

Сла­га­ли сти­хи пре­имущественно свет­ской те­ма­ти­ки, час­то воль­но­дум­но­го ха­рак­те­ра – са­ти­ри­че­ские (об­ли­ча­ли упа­док нра­вов, пре­ж­де все­го в сре­де выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва ), лю­бов­ные (в т.ч. и от­кро­вен­но эро­ти­че­ские), за­столь­ные, па­ро­дии на бо­го­слу­жеб­ные и биб­лей­ские тек­сты, но так­же и ли­тур­гические дра­мы о Ро­ж­де­ст­ве и Стра­стях Гос­под­них. Пи­са­ли на латинском языке, не­ред­ко, од­на­ко, при­ме­ши­вая к не­му народный язык (например, в при­пе­вах, в отдельных стро­ках сти­хо­тво­ре­ний или да­же в пре­де­лах од­ной стро­ки); об­ра­зы за­им­ст­во­ва­ли в основном из Биб­лии и ан­тич­ной по­эзии.

Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли Ар­хи­пии­та Кёльн­ский, При­мас Ор­ле­ан­ский , Валь­тер Ша­тиль­он­ский . Главный па­мят­ник искусства вагантов – ру­ко­пись XIII века из монастыря Бе­не­дикт­бойерн (лат. Benedictobura) близ Мюн­хе­на, из­дан­ная И.А. Шмел­ле­ром в 1847 году под названием «Carmina Burana». Со­дер­жит 315 тек­стов различного объ­ё­ма; да­ёт пред­став­ле­ние о музыкальном твор­че­ст­ве ваганов. Вклю­ча­ет 40 латинских сти­хо­тво­ре­ний с адиа­сте­ма­ти­че­ски­ми не­вма­ми , не под­даю­щи­ми­ся уве­рен­ной рас­шиф­ров­ке; для иден­ти­фи­ка­ции ме­ло­дий ис­поль­зу­ет­ся ме­тод срав­ни­тель­но­го рет­ро­спек­тив­но­го ана­ли­за по ис­точ­ни­кам монастыря Сен-Мар­сь­яль и Нотр-­Дам шко­лы. Тек­сты вагантов ис­поль­зо­ва­ны в кан­та­те К. Ор­фа «Carmina Burana» (1936).

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