ВАГАНТЫ
ВАГАНТЫ - Странствующие поэты-певцы из клириков в Германии, Франции, Англии, Северной Италии в XI–XIV веках.
Слагали стихи преимущественно светской тематики, часто вольнодумного характера – сатирические (обличали упадок нравов, прежде всего в среде высшего духовенства), любовные (в т.ч. и откровенно эротические), застольные, пародии на богослужебные и библейские тексты, но также и литургические драмы о Рождестве и Страстях Господних. Писали на латинском языке, нередко, однако, примешивая к нему народный язык (например, в припевах, в отдельных строках стихотворений или даже в пределах одной строки); образы заимствовали в основном из Библии и античной поэзии.
Наибольшую известность получили Архипиита Кёльнский, Примас Орлеанский, Вальтер Шатильонский. Главный памятник искусства вагантов – рукопись XIII века из монастыря Бенедиктбойерн (лат. Benedictobura) близ Мюнхена, изданная И.А. Шмеллером в 1847 году под названием «Carmina Burana». Содержит 315 текстов различного объёма; даёт представление о музыкальном творчестве ваганов. Включает 40 латинских стихотворений с адиастематическими невмами, не поддающимися уверенной расшифровке; для идентификации мелодий используется метод сравнительного ретроспективного анализа по источникам монастыря Сен-Марсьяль и Нотр-Дам школы. Тексты вагантов использованы в кантате К. Орфа «Carmina Burana» (1936).
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