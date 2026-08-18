ВАДЖРАЯНА
ВАДЖРАЯНА - мантраяна, третье направление буддизма, синтезировавшее религиозно-философские принципы махаяны с идеологией и особенно практикой тантризма.
Ключевым для ваджраяны является мистический опыт, личный духовный эксперимент, подчиняющий своим задачам и религиозную веру, и философские спекуляции. Не отказываясь от предшествующей традиции, ваджраяна рассматривает её как предварительную подготовку к посвящению в свои тайные обряды. Однако, в отличие от махаяны, ваджраяна утверждает возможность не только освобождения в этой жизни, но и ускоренного и даже мгновенного «просветления».
Буддийская традиция связывает ваджраяну с тайным учением Будды Шакьямуни, открытие которого группе избранных знаменовало «третий поворот Колеса Дхармы». Как эзотерическое течение внутри махаяны, ваджраяна складывалась в Индии в III-VII веках и оттуда распространилась в Китай и особенно в Тибет, раздробившись на множество сект. Канонические тексты ваджраяны: тантры (важнейшие из них «Гухьясамаджа», «Хеваджа», «Ваджрабхайрава» и другие), садханы (руководства к порождению визуальных текстов), жизнеописания выдающихся учителей. Легендарным основателем ваджраяны считается Падмасабхава (VI в.). Ваджраяна складывалась на северо-западе Индии (близ границы Афганистана), в Западной Бенгалии и на юге Индии – в районах, населённых неиндоарийскими народами.
В своей философской доктрине ваджраяна объединяет пустоту (шуньята) мадхьямики с «только сознанием» (виджняна-матра) йогачары: мир сансары наделяется религиозным смыслом именно благодаря лежащей в его основе пустоте (она же – чистое сознание, она же – нирвана). Философский и религиозный монизм махаяны становится опорой мистического и практического монизма ваджраяны: любое явление во Вселенной заряжено энергией всеохватывающего единства – даже аффекты (страсть, ненависть и т. п.), всегда считавшиеся препятствиями к достижению нирваны, в ваджраяне рассматриваются как ресурс энергии, который можно использовать в духовных целях, очистив от нацеленности на чувственные объекты. Тело в ваджраяне – не «скопище нечистот» и не источник сансарной привязанности (как в традиционном буддизме), а микрокосм, отражающий в миниатюре все природные и духовные явления. Реальное соединение абсолютного (нирваны) и относительного (сансары), единство экстаза чувственного и мистического, наслаждения и освобождения (бхукти и мукти), символизирующее высшее и вечное состояние «недвойственности», может быть реализовано только в теле. Интерес к телу как сосуду вечного объясняет увлечение последователей ваджраяны алхимией и разными способами продления жизни. С точки зрения ваджраяны, пассивную мудрость (праджня) следует дополнить каруной – деятельным состраданием ко всему живому, составляющим упая (средства). Осознание единства и тождества праджни и упая составляет опыт духовного пробуждения – бодхи. В некоторых направлениях ваджраяны этот опыт представляется как естественное и спонтанное соединение пассивного женского начала (Праджни) с активным мужским началом (Каруна, или Упая).
Ваджраяна вобрала в себя элементы и индуизма, и местных верований, создав пантеон, населённый богами и сверхъестественными существами всех религий Индии, а затем Тибета, Китая, Монголии, Кореи, Японии и других стран. Мужские персонажи пантеона имеют обязательные женские соответствия (богини, будды, бодхисаттвы, дакини и др.). Будды махаяны, Вайрочана, Акшобхья, Ратнасамбхава, Амитабха и Амогхасиддхи становятся дхьяни-буддами (буддами созерцания). Для некоторых направлений ваджраяны «исторический» Будда Шакьямуни – это всего лишь земное «призрачное тело» (нирмана-кая) будды Вайрочаны. В ваджраяне главные среди бодхисаттв – Майтрейя, известный уже в традиционном буддизме, Манджушри, Авалокитешвара, Самантабхадра, Махастхамапрапта, Акашагарбха, Кшитигарбха. В космосе ваджраяны, в котором всё таинственным образом связано - мысли, слова и действия соединены с их предметами, а те - с высшими силами и энергиями, через них раскрывающимися. Буддам и бодхисаттвам ставятся в соответствие первоэлементы (стихии), времена года, части света, органы чувств, запахи, звуки (магические слоги), а также образы, жесты (мудры), животные, предметы, чувства и даже пороки и преступления (ненависть и убийство относятся к Акшобхье, жадность и развратное поведение – к Амитабхе, омрачение и воровство – к Вайрочане и т. п.). Все эти явления взаимозаменяемы и взаимопреобразуемы (каждый из будд воплощается в бодхисаттву и в защитное божество – видьяраджу, кроме того, будды и бодхисаттвы могут воплощаться в любых индуистских богов – Шиву, Вишну, Ганешу и т.д.). В конечном итоге все существа, населяющие пантеон ваджраяны, рассматриваются лишь как разные формы или проявления единого первоначала: иногда их сводят к одному из буддийских направлений Вайрочане (под именем Махавайрочана), или к источнику всех будд – Ади-Будде, как в школе калачакра. Но при этом речь идёт не о тенденции к монотеизму, а о возведении в Абсолют первозданной пустоты, поэтому персонификация высших существ буддийского пантеона в ваджраяна весьма условна. Пантеон, как и весь космос, не существует вне медитации – это не теистическая система, а предельно развитая индивидуальная ритуалистика. Ваджраяна разрабатывает практики, с помощью которых адепт может временно превратиться в желаемое высшее существо, а поскольку всё связано со всем, – в какой-то аспект этого существа, либо в элемент космоса, т. е. временно стать обладателем их силы и могущества. Прежде всего – это практика трёх «таинств»: «таинства ума» (визуализации мандал), «таинства речи» (произнесение мантр) и «таинства тела» (мудры). Таким образом, в практике ваджраяны ум, тело и речь составляют целое, пронизанное единой духовной энергией (ваджрасаттва), психическое и физическое соединяются в единой вибрации, что составляет резкий контраст с практикой медитации, как её понимают в традиционном буддизме и в махаяне, когда медитирующий так или иначе «отрешается» от тела.
Ваджраяна никогда не была массовым движением. Её главные хранители – не монастыри, а духовные наставники, проводившие своих учеников по разным ступеням посвящения. Каждая ступень соответствовала одной из четырёх категорий текстов: крия-тантра, чария-тантра и йога-тантра – содержат руководства по ритуалам, магии и аскезе, а четвёртая, самая высшая – ануттара-йога-тантра – тайные ритуалы оргаистического характера, к исполнению которых наставники допускали лишь адептов, достигших абсолютной духовной чистоты. В рамках В. находит место и инициатива «совершенных» йогов-одиночек – сиддхов и махасиддхов (своими эксцентричными манерами опрокидывающих все представления о приличиях, о высоком и низком). Махасиддхи отрицали не только монашескую чистоту и святость, но и традиц. методы медитации. О них складывались легенды, а некоторые из них стали основателями учительских традиций (например, Нагарджуна, Наропа, Тилопа и др.).