ВАДЖПАИ АТАЛ БИХАРИ
ВАДЖПАИ АТАЛ БИХАРИ - индийский политический и государственный деятель, издатель, публицист.
Получил политологическое образование в колледжах в Гвалиоре и Канпуре.
За участие в индийском национально-освободительном движении в 1942 году был арестован и несколько лет провёл в тюрьме.
В 1951 году стал одним из основателей партии Бхаратия джана сангх, в 1968-1973 годах был её председателем. В 1975-1977 годах в условиях чрезвычайного положения, объявленного И. Ганди, вместе с другими оппозиционными деятелями был заключён в тюрьму. В 1977-1979 годах являлся председателем Джаната парти и министераства иностранных дел Индии. В 1980 году участвовал в создании Бхаратия джаната парти. В 1980-1986 годах - её председатель, в 1980-1984 годах, 1986 и 1993-1996 годах - лидер парламентской фракции партии. С 1957 году Ваджпаи девять раз избирался депутатом нижней и дважды депутатом верхней палаты парламента. В мае 1996 года занял пост премьер-министра, но не был поддержан другими партиями и вышел в отставку. В марте 1998 года повторно назначен премьер-министром и одновременно министром иностранных дел. После правительственного кризиса и внеочередных парламентских выборов в сентябре - октябре 1999 года вновь стал премьер-министром (до мая 2004 года).
В мае 1998 года правительство Ваджпаи санкционировало проведение испытания индийского ядерного оружия, что, наряду с вооруженными конфликтами в Кашмире (май 1999 года - май 2001 года), привело к осложнению индо-пакистанских отношений. В октябре 2000 года подписал Декларацию о стратегическом партнёрстве Индии и России. После событий 11 сентября 2001 года занял позицию безусловной поддержки США и их союзников в антитеррористической операции на территории Афганистана.
В сфере внутренней политики провозглашал курс на преодоление социальной и кастовой разобщённости индийского общества. Однако поощрение индусского большинства не способствовало консолидации общества, вызывало недовольство религиозных меньшинств.
Вплоть до середины 1990-х годов наряду с политической занимался также издательской деятельностью - был главным редактором и издателем ряда периодических изданий. Автор сборников стихов и книг, посвящённых внешней политике Индии, эмансипации индийской женщины и другим вопросам.