ВАДЖПАИ АТАЛ БИХАРИ

ВАДЖПАИ АТАЛ БИХАРИ - индийский по­ли­тический и государственный дея­тель, из­да­тель, пуб­ли­цист.

По­лу­чил по­ли­то­ло­гическое об­ра­зо­ва­ние в кол­лед­жах в Гва­лио­ре и Кан­пу­ре.

За уча­стие в индийском национально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии в 1942 году был аре­сто­ван и несколько лет про­вёл в тюрь­ме.

В 1951 году стал одним из ос­но­ва­те­лей пар­тии Бха­ра­тия джа­на сангх, в 1968-1973 годах был её пред­се­да­телем. В 1975-1977 годах в ус­ло­ви­ях чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния, объ­яв­лен­но­го И. Ган­ди, вме­сте с другими оп­по­зиционными дея­те­ля­ми был за­клю­чён в тюрь­му. В 1977-1979 годах являлся председателем Джа­на­та пар­ти и министераства иностранных дел Ин­дии. В 1980 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии Бха­ра­тия джа­на­та пар­ти. В 1980-1986 годах - её пред­се­да­тель, в 1980-1984 годах, 1986 и 1993-1996 годах - ли­дер пар­ла­мент­ской фрак­ции пар­тии. С 1957 году Ваджпаи де­вять раз из­би­рал­ся депутатом ниж­ней и два­ж­ды депутатом верх­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та. В мае 1996 года за­нял пост пре­мьер-министра, но не был под­дер­жан другими пар­тия­ми и вы­шел в от­став­ку. В мар­те 1998 года по­втор­но на­зна­чен пре­мьер-министром и од­но­вре­мен­но министром иностранных дел. По­сле пра­ви­тель­ст­вен­но­го кри­зи­са и вне­оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в сентябре - октябре 1999 года вновь стал пре­мьер-министром (до мая 2004 года).

В мае 1998 года пра­ви­тель­ст­во Ваджпаи санкционировало проведение ис­пы­та­ния индийского ядер­но­го ору­жия, что, на­ря­ду с воо­руженными кон­флик­та­ми в Каш­ми­ре (май 1999 года - май 2001 года), при­ве­ло к ос­лож­не­нию ин­до-па­ки­стан­ских от­ноше­ний. В октябре 2000 года под­пи­сал Дек­ла­ра­цию о стра­те­гическом парт­нёр­ст­ве Ин­дии и Рос­сии. По­сле со­бы­тий 11 сентября 2001 года за­нял по­зи­цию без­ус­лов­ной под­держ­ки США и их со­юз­ни­ков в ан­ти­тер­ро­ри­стической опе­ра­ции на тер­ри­то­рии Аф­га­ни­ста­на.

В сфе­ре внутренней по­ли­ти­ки про­воз­гла­шал курс на пре­одо­ле­ние со­ци­аль­ной и кас­то­вой ра­зоб­щён­но­сти индийского об­ще­ст­ва. Од­на­ко по­ощ­ре­ние ин­дус­ско­го боль­шин­ст­ва не спо­соб­ст­во­ва­ло кон­со­ли­да­ции об­ще­ст­ва, вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во ре­лигиозных мень­шинств.

Вплоть до середины 1990-х годов на­ря­ду с по­ли­тической за­ни­мал­ся так­же из­да­тель­ской дея­тель­но­стью - был главным ре­дак­то­ром и из­да­те­лем ря­да пе­рио­дических из­да­ний. Ав­тор сборников сти­хов и книг, по­свя­щён­ных внеш­ней по­ли­ти­ке Ин­дии, эман­си­па­ции индийской жен­щи­ны и другим во­про­сам.

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