ВАДБОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, князь

Из дворян Киевской губернии. Окончил 1-й Московский кадетский корпус. В 1886 г. поступил в 1-е военное Павловское училище. 9.8.1888 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 7.8.1887) с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Павловскому полку. 27.8.1889 переведен в лейб-гвардии Павловский полк подпоручиком (со старшинством с 9.8.1888). 30.8.1892 произведен в поручики (со старшинством с 9.8.1892). 27.3.1891 Санкт-Петербургским военно-окружным судом за убийство на дуэли оскорбившего его поручика Ломаносова приговорен к заключению в крепости на 3 года без ограничения прав. 20.7.1891 полностью помилован императором. 15.10.1892 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 20.5.1895 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 25.5.1895 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 1.4.1896 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 23-й пехотной дивизии. 27.10.1898 поступил в Офицерскую кавалерийскую школу. 9.11.1899 после окончания школы отчислен от должности с прикомандированием к постоянному составу Офицерской кавалерийской школы. 12.8.1900 назначен штаб-офицером, заведующим обучающимися в Николаевской академии Генерального штаба офицерами. 28.3.1904 произведен в полковники за отличие по службе. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 14.4.1904 по приказанию военного министра командирован в распоряжение команд. флотом Тихого океана с оставлением в занимаемой должности. 21.4.1904 назначен начальником военного отдела штаба командующего флотом Тихого океана. 7.11.1904 прикомандирован к управлению генерал-квартирмейстера при главнокомандующем всеми сухопутными и морскими вооруженными силами действующими против Японии и командирован в распоряжение генерал-адъютанта П.И. Мищенко. 15.11.1904 назначен и. д. начальника штаба конного отряда 2-й Маньчжурской армии. 26.4.1905 назначен и. д. начальником штаба конного отряда 3-й Маньчжурской армии на время выполнения особой задачи. 28.9.1905 прибыл к месту постоянной службы в Николаевскую академию Генерального штаба. 31.7.1907 назначен начальником штаба Кавказской кавалерийской дивизии. 9.9.1909 командирован в Персию с назначением заведующим обучением персидской кавалерии. 6.12.1911 произведен в генерал-майоры. Участник Первой мировой войны. 23.8.1914 назначен командиром 3-й бригады Кавказской туземной конной дивизии. 25.1.1915 в бою под с. Кривка ранен пулей в голову. 28.3.1915 назначен генералом для поручений при командующем 9-й армией. 23.6.1915 назначен временно командующим Сводной кавалерийской дивизией. 6.12.1915 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 7.9.1915) с утверждением начальником дивизии. 25.4.1917 назначен командиром 7-го Кавказского армейского корпуса. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В 1918 г. командующий Южной армией (Воронежским корпусом). С 11.10.1918 командующий Северо-Восточным фронтом Донской армии. С 1.3.1919 начальник 3-й Терской казачьей дивизии. На 1.10.1919 командир отряда войск Южного района Войск Северного Кавказа. До осени 1920 г. эвакуирован из Севастополя. Проживал в Югославии. Член Общества офицеров Генерального штаба. Делегат 2-го съезда Союза русских военных инвалидов. В 1930–1938 председатель Союза русских военнных инвалидов в Белграде. Во время Второй мировой войны убит в Югославии.

Жена: Анна Владимировна (урожденная Шишкина, в 1-м браке Зубова) (13.8.1876-4.1.1965, Брюссель). Дети жены от 1-го брака: Ольга (род. 21.4.1896), Николай (род. 9.10.1897).