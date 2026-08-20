ВАДАИ

ВАДАИ - Государство в Африке в XVI - начало XX вв . Располагалось к востоку от озера Чад.

Сто­ли­ца – Уа­ра, позд­нее Абе­ше. Эт­ническая ос­но­ва Вадаи – на­род ма­ба (ва­даи), за­ни­мав­ший­ся ско­то­вод­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем. Од­ним из ис­точ­ни­ков до­хо­дов государства Вадаи бы­ла ра­бо­тор­гов­ля.

Пра­ви­тель Вадаи – сул­тан , власть ко­то­ро­го ог­ра­ни­чи­ва­лась со­ве­том зна­ти.

В XVII в. северные рай­оны государства под­верг­лись ис­ла­ми­за­ции. В конце XIX в. Вадаи уча­ст­во­ва­ло в со­про­тив­ле­нии французской ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии. В 1909 году фран­цу­зы за­хва­ти­ли Абе­ше, в 1911 году вклю­чи­ли государство в со­став Французской Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки.

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