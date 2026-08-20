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ВАДАИ
ВАДАИ - Государство в Африке в XVI - начало XX вв. Располагалось к востоку от озера Чад.
Столица – Уара, позднее Абеше. Этническая основа Вадаи – народ маба (вадаи), занимавшийся скотоводством и земледелием. Одним из источников доходов государства Вадаи была работорговля.
Правитель Вадаи – султан, власть которого ограничивалась советом знати.
В XVII в. северные районы государства подверглись исламизации. В конце XIX в. Вадаи участвовало в сопротивлении французской колониальной экспансии. В 1909 году французы захватили Абеше, в 1911 году включили государство в состав Французской Экваториальной Африки.
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