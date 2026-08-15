ВАЦЕТИС ИОАКИМ ИОАКИМОВИЧ

из семьи батрака, уроженец имения Нейгоф Гольдингенского уезда Курляндской губернии. Латыш. Лютеранского вероисповедания. Общее образование – домашнее. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду (1897), 2 класса Императорской Николаевской военной академии по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно», без причисления к Генеральному штабу (1909). Подпоручик (Высочайший приказ 18.11.1897 со старшинством с 01.09.1897). Поручик (Высочайший приказ 15.04.1902 со старшинством с 01.09.1901). Штабс-капитан (20.09.1905 со старшинством с 01.09.1905). Капитан (с 28.10.1909 со старшинством с 01.09.1909). Подполковник (Высочайший приказ 26.08.1912 со старшинством с 26.08.1912). Полковник. На службе с 04.09.1891. Поступил добровольно в переменный состав Рижского учебного унтер-офицерского батальона, куда и зачислен (04.09.1891). Переименован в ефрейтора (29.08.1892). Младший унтер-офицер (30.08.1893). По окончании курса в батальоне назначен на службу в 105-й пехотный Оренбургский полк (29.07.1893). Прибыл в полк (05.09.1893). Переименован в старшие унтер-офицеры (11.12.1893). Смещен на младший оклад (31.07.1894). Произведен в старшие унтер-офицеры (30.08.1894). Перечислен на сверхсрочную службу и награжден серебряным узким шевроном на левом рукаве мундира и шинели (01.09.1894). Награжден металлическим знаком за отличную стрельбу в цель в течение двух лет кряду (25.06.1895). Командирован в Виленское пехотное юнкерское училище для держания вступительного экзамена (14.08.1895). По выдержании экзамена зачислен в младший класс училища (31.08.1895). Переведен из младшего класса в старший класс (10.08.1896). Произведен в училищные ефрейтора (11.08.1896). Взводный унтер-офицер (16.09.1896). Училищный младший унтер-офицер (11.12.1896). Училищный старший унтер-офицер (10.04.1897). За отличную гимнастику награжден серебряными часами и за фехтование на ружьях – револьвером (06.08.1897). Переведен во 2-й Ковенский крепостной пехотный полк (04.08.1897). По окончании курса училища по 1-му разряду переименован в подпрапорщики (05.08.1897). Прибыл и зачислен в списки полка (06.08.1897). Переведен в 3-й Ковенский крепостной пехотный полк (18.11.1897). Командирован для поверочной мобилизации в 1-й Ковенский крепостной пехотный полк (22-26.11.1897). Исключен из списков полка и впредь до отправления по переводу полагался прикомандированным (25.11.1897). Отправился по переводу (27.11.1897). Зачислен в списки 3-го Ковенского крепостного полка (25.11.1897). Прибыл в полк (28.11.1897). Заведывающий Ковенской крепостной скотобойней (08-18.09.1899). Временно командующий 2-й ротой (18.10-26.11.1899). Временно командующий 7-й ротой и заведывающий трахоматозной командой (05-06.07.1900). Награжден обыкновенным призом за стрельбу из винтовок (27.07.1900). Вр.и.д. батальонного адъютанта (15-19.08.1900). Временно командующий 3-й ротой (23-26.08.1900), 2-й ротой (03-09.09.1901), 5-й ротой (05-09.12.1901). Заведывающий полковой швальней (с 09.12.1901). Командирован в Рижский учебный унтер-офицерский батальон, куда и отправлен (08.06.1902). Прибыл и зачислен в списки батальона (10.06.1902). Вр.и.д. заведывающего оружием (03.05-27.08.1903). Временно командовал 3-й ротой (18-21.09.1903). Награжден обыкновенным призом за состязательную стрельбу из винтовки (05.10.1903). Вр.и.д. батальонного адъютанта (26.08-20.09.1904). Награжден обыкновенным призом (79 руб.) за состязательную стрельбу из винтовки (20.08.1905). Командирован в штаб Виленского военного округа для предварительного испытания на предмет держания экзамена в Николаевскую академию Генерального штаба. По выдержании испытания оставлен в распоряжении штаба округа для командирования в академию (10.05.1906). Награжден обыкновенным призом за состязательную стрельбу из винтовки (21.08.1906). Командирован в академию и прибыл (20.08.1906). Зачислен по выдержании экзамена (09.10.1906). Откомандирован от Рижского учебного унтер-офицерского батальона в свой полк (23.10.1906). По окончании курса двух классов академии по 1-му разряду переведен на дополнительный курс (19.08.1908). Полк переформирован в батальон (26.01.1909). Высочайшим повелением 30.03.1909 признан окончившим дополнительный курс академии «успешно», но без права на производство в следующий чин за окончание академии и на причисление к Генеральному штабу (30.04.1909). Отчислен от академии к своей части с прикомандированием для ближайшего ознакомления с требованиями службы Генерального штаба к войскам Виленского военного округа (01.05.1909). Прикомандирован к штабу 45-й пехотной дивизии для участия в лагерном сборе в 1909 г. Прибыл (28.05.1909). По отбытии лагерного и подвижного сбора откомандирован от штаба 45-й пехотной дивизии к месту штатного служения в 3-й Ковенский крепостной пехотный батальон (09.09.1909). Прибыл (10.09.1909). Командующим 4-й ротой (с 16.09.1909). Утвержден в должности командира 4-й роты (02.11.1909). Член батальонного суда (с 01.01.1910). Отправился для перевода по назначению в 100-й пехотный Островский полк и впредь до перевода в указанный полк считался в командировке (19.07.1910). Прибыл (21.07.1910). Впредь до перевода числился в прикомандировании к полку. Временно командующий 14-й ротой (05-19.08.1910). Начальник учебной команды (с 19.08.1910). Переведен в 100-й пехотный Островский полк (Высочайший приказ 01.09.1910). За состязательную стрельбу 09.08.1911 как выполнивший условие на право получения императорского и обыкновенного приза награжден обыкновенным призом в 50 руб. (18.08.1911). Произведен в подполковники на вакансию с переводом в 102-й пехотный Вятский полк (26.08.1912). Исключен из списков полка и впредь до отправления к месту нового служения полагался в прикомандировании (27.08.1912). Зачислен в списки 102-го пехотного Вятского полка и впредь до прибытия полагался в прикомандировании (03.09.1912). Прибыл и исключен из прикомандирования (27.09.1912). Командир 4-го батальона (28.09.1912 назначен, принял батальон 07.10.1912). Командирован приказом по 45-й пехотной дивизии в помощь руководителю на рекогносцировке района подвижного сбора частей Шереметьевского лагеря в Курляндской и Ковенской губерниях (02-20.07.1909). Командирован в Ригу в штаб ХХ армейского корпуса для участия в военной игре (20.11-04.12.1910; 10-18.01.1911). Командирован в Двинск в 99-й Ивангородский полк для сообщения (26-29.01.1911). Командирован в штаб ХХ армейского корпуса для участия в тактической военной игре (05-13.02.1911). Командирован в штаб ХХ армейского корпуса для исполнения работ мобилизационного и отчетного характера (14.02.1911). Прибыл из командировки (14.03.1911). Командирован в штаб 25-й пехотной дивизии (18-20.03.1911). Командирован в штаб 25-й пехотной дивизии для участия в подвижном сборе (14-24.08.1911). Командирован в 29-ю пехотную дивизию в распоряжение старшего посредника на маневрах (25.08-02.09.1911). Командирован в 25-ю пехотную дивизию на время подвижных сборов (07-27.08.1912). Вр.и.д. начальника штаба 25-й пехотной дивизии на большом маневре (19-27.08.1912). В 102-м пехотном Вятском полку (с 23.09.1912), командир 4-го батальона. Участник Первой мировой войны. Тяжело ранен под Варшавой. Командир 5-го латышского Земгальского стрелкового полка (1915-1917). Командир 2-й Латышской стрелковой бригады. Участник Гражданской войны. Перешел с полком на сторону Советской власти (10.1917). Начальник оперативного отдела Революционного полевого штаба при Ставке (12.1917). Участник подавления выступления польского корпуса генерала И.Р. Довбор-Мусницкого (01.1918). В РККА (с 01.1918). Начальник Латышской стрелковой дивизии (с 04.1918). Один из руководителей подавления восстания левых эсеров в Москве (06-07.07.1918). Командующий Восточным фронтом (18.07-28.09.1918). Переведен в Генштаб (приказ народного комиссариата по военным делам по личному составу № 16. 30.08.1918). Главнокомандующий всеми вооруженными силами республики (06.09.1918-08.07.1919). Член РВСР. Командующий армией Советской Латвии (01-03.1919). Один из организаторов Красной армии. Снят со всех постов и арестован по «делу» Полевого штаба РВСР (08.07-13.10.1919). По освобождении находился в распоряжении председателя РВСР Л.Д. Троцкого (на 11.1919-08.1920). Председатель Особой комиссии при председателе РВСР (на 1921). На преподавательской работе. Штатный преподаватель Военной академии РККА. Главный руководитель групповых лекций (с 01.01.1922). Преподаватель истории войны 1918-1920 гг. (на 1923). Профессор Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. Старший руководитель по истории войн. Командарм 2-го ранга (1936). Арестован (29.11.1937). Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной террористической организации (28.07.1938). Расстрелян. Место захоронения – Коммунарка, Московской области. Реабилитирован (03.1957). Оставил воспоминания. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (10.02.1906), Св. Анны 3-й ст. (Высочайший приказ 16.02.1911), орден Красного Знамени (1928), орден Красной Звезды. Соч.: О военной доктрине будущего. М., 1923; Операции на восточной границе Германии в 1914. Ч. 1. М., 1929. Женат на девице Маргарите Адольфине Оттилии Кергер. Дочь Ирина-Оттилия Элиза (27.05.1905 г.р.), Вера (2-х лет к 1913), Иоаким (19.07.1909). Жена и дети лютеранского вероисповедания.