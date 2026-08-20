УЗБЕКСКОЕ ДЕЛО

УЗБЕ́КСКОЕ ДЕ́ЛО - репрессии против коррупции в Узбекской ССР, сопровождавшиеся арестами высших руководителей республики.

Используя взятки, чиновники осуществляли «приписки» при поставках хлопка, получая из Москвы больше денег, чем было направлено сырья. Процветали и другие махинации, вымогательство в органах МВД и др. В 1983 г. с санкции Ю. Андропова КГБ приступило к арестам взяточников. 31 октября 1983 г. скончался первый секретарь КП Узбекистана Ш. Рашидов. В сентябре 1983 г. группу прокуратуры СССР, расследующую дело о коррупции в Бухарской области, возглавил старший следователь по особо важным делам Т. Гдлян. Он и его помощник Н. Иванов считали, что в системе коррупции виновны высшие руководители республики. Они пытались доказать это, оказывая давление на уже арестованных людей. Одновременно развернулась масштабная операция МВД и КГБ против приписок и взяточничества в хлопководстве. Волна арестов захватила массу рядовых взяткодателей и взяточников. В условиях Узбекистана того времени практически нельзя было руководить, не преподнося взяток и «подарков», что давало возможность в любой момент арестовать любого руководителя, а затем добиться у него показаний на вышестоящего начальника. В 1984 г. был арестован и позднее приговорен к смерти первый секретарь Бухарского обкома КПСС Каримов. Без взятки многие чиновники и хозяйственники просто не могли работать, взятка считалась нормальной доплатой, молчаливо санкционированной сверху.

Одновременно шло расследование «хлопкового дела» о приписках при поставках хлопка (с 1984 г. следствие велось под руководством В. Калиниченко).

Борьба с коррупцией в Средней Азии позволяла руководителям СССР ослабить и запугать консервативное чиновничество в СССР в целом, и в то же время — проводить образцово-показательные чистки вдали от центра, удовлетворяя справедливый гнев населения и не очень затрагивая центральную бюрократию. Всего по делам о коррупции в Узбекистане было привлечено к уголовной ответственности более 20 тысяч человек, включая членов ЦК. По данным следствия руководителям Министерства хлопкоочистительной промышленности Узбекской ССР и их сообщникам, севшим на скамью подсудимых в августе 1986 г., удалось украсть из казны свыше 2 миллиардов рублей. В 1979-1983 гг. приписки составили свыше 4 миллионов тонн хлопка. После работы следственных групп в Бухарской области 11 первых секретарей райкомов были исключены из партии и в большинстве своем отправлены на скамью подсудимых, 5 чиновников разного уровня, в том числе первый секретарь обкома — приговорены с расстрелу.

Новый первый секретарь КП Узбекистана И. Усманходжаев в 1988 г. также был обвинен в коррупции , стал сообщать о взяточничестве высших руководителей КПСС, в 1989 г. осужден, но вскоре освобожден. Всего в 1983-1988 гг. было смещено 58 тысяч ответственных работников. При этом в 1985 г. коэффициент преступности Узбекистана на 100 тыс. человек по взяточничеству составлял 4,2, что лишь немного превосходило показатель России - 4,1. В 1987 г. был арестован бывший первый заместитель министра внутренних дел, зять Брежнева Ю. Чурбанов, что придало делу политическое звучание. Однако не все обвинения удалось доказать в суде. Часть обвиняемых заявили, что к ним применялись недозволенные методы следствия. В ходе судебного процесса 5 сентября – 30 декабря 1988 г. на скамье подсудимых оказались Ю. Чурбанов, бывший министр внутренних дел Узбекистана Х. Яхъяев, бывший заместители министра Т. Кахраманов и П. Бегельман, бывший начальники УВД пяти областей. Яхъяев и Кахраманов полностью отвергли обвинение, Чурбанов признал свою вину в злоупотреблении служебным положением. Большую известность приобрел и защищавшего Чурбанова адвоката А. Макаров. Чурбанова осудили к 12 годам заключения, хотя суд счел доказанными только три эпизода с получением взяток в общей сложности на 90 964 руб. (инкриминировалось 1,5 млн. руб.). Яхъяев был полностью оправдан. Также оправданием значительное части подсудимых закончились процессы в Узбекской ССР, проходившие начиная с 1990 г. В 1990-е гг., когда Узбекистан стал независимым, большинство арестованных по «узбекскому делу» было амнистировано и реабилитировано. Гдлян и Иванов пытались начать «кремлевское дело», обвиняя в коррупции Е. Лигачева и других высших руководителей КПСС, однако эти обвинения не дошли до суда и стали частью политической кампании Гдляна и Иванова как участников демократического движения 80-90-х гг.

Исторические источники:

Чурбанов Ю. Я расскажу все, как было… М., 1992;

Гдлян Т., Додолев Е. Пирамида-1. М., 1990.