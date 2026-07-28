УВАРОВА ПРАСКОВЬЯ СЕРГЕЕВНА

Русский учёный, историк, археолог из рода Щербатовых. Жена знаменитого археолога Алексея Уварова.

Происхождение и образование.

Происходила из семьи князей Щербатовых. В семье свято поддерживались традиции предков - историков, просветителей, военных. В родовом имении, а потом и в Москве, юную княжну хорошо учили и славно воспитывали. Ее мать, урожденная княжна Святополк-Четвертинская, сама прекрасно образованная дама, старалась найти дочери лучших учителей. Русскую словесность преподавал профессор Ф.И. Буслаев, музыку - Н.Г. Рубинштейн, живопись - А.К. Саврасов. Кроме французского языка овладела еще и немецким, английским.

Замужем за А.С.Уварова.

В 18 лет княжна вышла за графа Алексея Сергеевича Уварова, который увлек молодую жену своими учеными занятиями. Вскоре после свадьбы молодые отправились в Рим, Неаполь, Флоренцию. Прасковья Уварова постигает основы европейской культуры во всем первозданном ее блеске. Потом она будет постоянно помогать мужу как основателю Московского археологического общества и Исторического музея. И тем предопределит свою судьбу на многие десятилетия. Алексей Сергеевич посвятил жене свою книгу "Каменный период" и свидетельствовал: "Ты всегда участвовала во всех моих путешествиях и постоянно содействовала мне в моих изысканиях". Одну из своих наград - медаль, поднесенную ему на Тифлисском съезде археологов, - граф подарил Прасковье Сергеевне с гравированной надписью: "Любимому сотруднику".

Самостоятельная научная карьера.

После смерти супруга Прасковья Сергеевна берет на себя обязанности председателя Московского археологического общества. Графиня обретает профессорское звание Дерптского (1888), Харьковского (1906), Казанского (1910), Московского (1910) университетов, Петербургского археологического института (1891), Лазаревского института восточных языков (1902).

Еще и сегодня в Историческом музее хранятся письма, ей адресованные. Среди тех, кто обращался к графине за советом и помощью, люди известные, именитые - художник В.Д. Поленов, историк В.О. Ключевский, археолог В.И. Сизов и многие другие. Прасковье Сергеевне многим обязан был и Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Цветаевой. Он создал в Москве Музей изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Именно Уварова постаралась, чтобы перед Цветаевым открылись не только двери светских салонов, но и приемные особ императорской фамилии. Отдавая должное московскому подвижнику, она выступила с большой и содержательной статьей "И.В. Цветаев - творец Музея изящных искусств".

Прасковья Сергеевна уважала и поддерживала коллекционеров, понимала, что в основе лучших собраний государственных музеев лежат усилия тех, кого в свое время почитали чудаками, осмеивали. Сама графиня тоже отличалась коллекционерским духом: собирала древние рукописи (более 3000), монеты, бронзу, картины.

Особенно плодотворными оказались 9 ее путешествий на Кавказ. Книги, написанные по следам этих экспедиций, - "Кавказ. Путевые заметки" и "Могильники Северного Кавказа" - исследователи нередко раскрывают и сегодня.

1895 годом отмечено избрание Уваровой в почетные члены Петербургской академии наук; первая русская женщина в этом звании. Правда, Софья Ковалевская удостоилась этого титула несколькими годами раньше, но знаменитая женщина-математик считалась иностранным членом-корреспондентом и представляла шведскую науку.

После 1917 г., Прасковье Сергеевне пришлось покинуть Россию. 30 июня 1924 г. она умерла в югославском местечке Добар.

Сочинения:

Архитектурные памятники Юго-Западного края (1902)

О защите памятников живой старины (1914)

Областные музеи (1891)

Город Бреславль и его музей (1900)

Музей в Триесте (1900)

Могильники Северного Кавказа (1900)

Коллекция Кавказского музея (1902)

Каталог выставки изображений Богоматери: древний период (1896)

Финифть в Порецком музее (1909)

Историческая записка о деятельности Императорского Московского археологического общества за первые 25 лет существования (1890)

Обзор деятельности первых 12 съездов (1905)

Кавказ. Путевые заметки (1904)