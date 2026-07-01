УВАРОВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ

Русский ученый, государственный деятель, министр народного просвещения.

Происхождение и образование. Ранние годы жизни

Происходил из старинного дворянского рода Уваровых. Его отец Семен Федорович Уваров был флигель-адъютантом Екатерины II, командовал лейб-гренадерским полком. Сергей рано потерял родителей и воспитывался воспитывался в семье князей Куракиных, родственников своей матери, Дарьи Ивановны Головиной. В доме Куракиных Сергей получил начальное образование под руководством аббата Мангеня, французского эмигранта, благодаря которому он стал хорошо знать французский язык и культуру Франции.

С 1801 года по 1803 год С. Уваров учился в Геттингенском университете в Германии, где изучал немецкую литературу и труды немецких ученых. Тогда же, в 1801 году Уваров поступил на государственную службу в коллегию иностранных дел. В 1803 году Уваров стал переводчиком, а в 1805 году отправился в первую заграничную командировку в Италию. По возвращении из командировки Уваров получил придворное звание камер-юнкера. Его карьера шла по нарастающей. В 1806-1809 годах он работал в Вене в качестве сотрудника посольства России. В Вене он посещал аристократические салоны графа Кобенцля и князя де Линя, общался с известной в те годы французской писательницей Жерменой де Сталь и другими представителями высшего европейского общества. Уваров сумел добиться расположения русского посла в Вене А.К. Разумовского, который во многом способствовал дальнейшему карьерному росту молодого дипломата. В 1809 году Уваров был определен в секретари русского посольства в Париже, однако этим назначением он так и не воспользовался. В 1810 году он женился на Екатерине Алексеевне Разумовской, дочери только что назначенного министром народного просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского, брата русского посла в Вене. По протекции Разумовского Уваров в конце 1810 года получил новое высокое назначение на пост попечителя Петербургского учебного округа.

После возвращения в Россию. Научная деятельность Уварова

Став попечителем Петербургского учебного округа С. Уваров открыл себе дорогу к дальнейшему продвижению по карьерной лестнице. Он становится действительным статским советником, а в 1818 году его назначают президентом Академии наук. При этом Уваров сохраняет должность попечителя учебного округа, которую он оставляет только в 1821 году. В 1819 году он добился преобразования Главного педагогического института в Петербурге в университет и лично пишет для него устав.

В те же годы Уваров становится членом литературного общества «Беседа любителей русского слова», основанного русским литератором А.С. Шишковым. В 1813 году Уваров читает там свое первое сочинение о русском гекзаметре, в котором выдвигает мысль о близости греческой и русской просодических систем и о возможности переноса греческого гекзаметра на русскую литературную почву. Наставником Уварова в области литературы стал живший тогда в Петербурге и работавший там преподавателем греческого языка немецкий ученый Христиан-Фридрих Грефе. По свидетельству самого Уварова, он на протяжении пятнадцати лет занимался под руководством Грефе изучением грамматики и чтением древних авторов, в особенности работ поэта Нонна из Панополя (V в. н.э.). Дружба с Уваровым была выгодна и Грефе: при поддержке Уварова он стал профессором сначала Петербургского педагогического института, стал членом-корреспондентом, а чуть позже и действительным членом Академии наук.

С. Уваров тесно общался и с другими представителям научного и творческого сообщества России, к примеру, с исследователем классических древностей А.Н. Олениным, с поэтами К.Н. Батюшковым и Н.И. Гнедичем, которые внесли значительный вклад в перевод произведений древнегреческой литературы на русский язык. Более того, в разразившейся в русских литературных кругах в 1813-1815 годах дискуссии о том, как надо переводить Гомера( александрийскими рифмованными стихами или размером подлинника) принял участие и Уваров. Более того, именно он одним из первых решительно высказался за применение при переводе Гомера гекзаметра и поддержал опыт Гнедича в этом направлении. В 1815 году Уваров основывает литературное общество «Арзамас» , в который входили Н.Я. Карамзин, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин.

Уваров являлся автором многих научных сочинений. Так, в его «Исследовании об Элевсинских таинствах» (1812 год) представлен общий обзор этих мистерий, а также высказан ряд соображений, в частности, о возможном происхождении этих обрядовых действ с Востока и об отражении в доктрине Элевсинских мистерий философии зрелого политеизма. В работе под названием «Нонн Панопольский, поэт» Уваров представил своеобразный промежуточный итог своих филологических занятий под руководством Грефе. Здесь дан подробный мифолого-филологический анализ поэмы Нонна «О Дионисе», где содержатся как общие рассуждения о развитии эпической поэзии у греков от Гомера до Нонна, так и атмосферы той эпохи, когда жил Нонн. В работе «О предгомеровской эпохе» Уваров откликается на сочинение Г. Германа и Ф. Крейцера «Письма о Гомере и Гесиоде». В работе «Критическое исследование сказания о Геракле, как оно истолковано у Дюпюи» Уваров дает оценку интерпретации античной мифологии с помощью астрально-солярной символики французского математика Шарля-Франсуа Дюпюи («Происхождение всех культов, или всеобщая религия», 1795).

Уваров – министр просвещения. Теория официальной народности

В 1822 году Уваров, заручившись поддержкой министра финансов Д.А. Гурьева, занимает должность директора Департамента мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов. В 1824 году он получает чин советника, а в 1826 году, уже в период правления Николая I, становится сенатором. В Сенате Уваров работает с делами, касавшимися вопросов просвещения. В 1828 году он принимает участие в разработке нового цензурного устава, в 1832 году назначается товарищем (заместителем) министра народного просвещения, в 1833 году исполняющим обязанности министра, а в 1834 году – министром просвещения России.

При вступлении в должность Уваров сформулировал положения т.н. теории официальной народности, ставшей государственной идеологией Российской империи в период царствования Николая I . В своем докладе императору «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения» от 19 ноября 1833 года Уваров писал: «Углубляясь в рассмотрение предмета, и изыскивая те начала, которые составляют собственность России (а каждая земля, каждый народ имеет таковой Палладиум), открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить – имеем мы три главных: 1) Православная Вера; 2) Самодержавие; 3) Народность». «Без любви к вере предков, - писал Уваров, - народ, как и частный человек, должны погибнуть; ослабить в них Веру, то же самое, что лишать их крови и вырвать сердце. Это было бы готовить им низшую степень в моральном и политическом предназначении». Что касается самодержавия, то, по мнению Уварова, «русский Колосс» опирается на него как на краеугольный камень. «Народности» же Уваров не дал какого-то более развернутого и четкого определения.

В 1833 году Уваров предложил императору ряд радикальных мер против распространения неподконтрольных государству частных школ. В 1834 году, также по инициативе Уварова, домашние учителя и наставники также были включены в государственную систему образования, получив официальный статус служащих. В учебных округах усиливается власть попечителей, в распоряжении которых, помимо низших и средних учебных заведений, теперь находились и университеты. Попечители строго следили за тем, чтобы в низших и средних учебных заведениях изучался русский язык, внушалась преданность императору и царствующему дому. В 1835 году был принят новый университетский устав, который лишил высшие учебные заведения их прежней автономии. Министр просвещения в одном из своих циркуляров вполне ясно определял, что университетские преподаватели должны стать «достойными орудиями правительства».

Благодаря Уварову в стране была усилена и цензура (цензурное ведомство также входило в его подчинение). Согласно вышеупомянутому цензурному уставу 1828 года в печати запрещалось обсуждать политические вопросы, и даже в статьях на исторические темы касаться политики можно было только «с особенной осторожностью». Любая публикация, нарушавшая устав, могла стать поводом к закрытию того или иного издания. В 1834 году был закрыт журнал «Московский телеграф», в 1836 году журнал «Телескоп». Известно, что Уварову хотелось использовать в своих целях талант А.С. Пушкина, и он, еще до назначения на пост министра просвещения, попытался войти в доверие к поэту. Но Пушкин уклонился от покровительства Уварова, чем вызвал неприязнь к поэту со стороны министра.

Однако пребывание Уварова на посту министра просвещения было отмечено не только усилением контроля государства над учебными заведениями и усилением цензуры. При Уварове был основан Киевский университет и ряд других учебных заведений, возобновилась отправка молодых ученых за границу, положено начало реальному образованию. Уваров первый из министров народного просвещения стал публиковать свои отчеты по управлению министерством в основанном при нем «Журнале Министерства народного просвещения».

Высочайшим указом 1 марта 1846 года министр народного просвещения, действительный тайный советник С. Уваров был возведен в графское достоинство.

Во время европейских революций 1818-1849 годов с ведома Уварова была опубликована статья в защиту университетов, которой остался крайне недоволен император Николай I. После этого Уваров ушёл в отставку с поста министра. В декабре 1850 года он был награжден орденом Св. Андрея Первозванного. В 1851 году в журнале «Современник» Уваров под псевдонимом «А.В.» опубликовал свои «Литературные воспоминания».

С.С. Уваров скончался в Москве 4 сентября 1855 года.